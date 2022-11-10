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|Казахстанка Карина Ибрагимова стала Чемпионкой Азии по боксу
00:01 12.11.2022
Карина Ибрагимова стала победителем ЧА-2022 по боксу
Казахстанские девушки-боксерши продолжают свое победное шествие на Чемпионате Азии в Аммане (Иордания). Третья по счету финалистка от Казахстана Карина Ибрагимова выиграла золотую медаль этого турнира, сообщает Zakon.kz.
Карина Ибрагимова стала чемпионкой Азии в весовой категории до 57 килограммов, переиграв в упорном поединке представительницу Японии Ирие Сену. Преимущество в каждом из раундов попеременно менялось в сторону каждой из спортсменок. Но все же в итоге разница судейских баллов была благосклонна к казахстанке, которая и стала победительницей турнира.
До этого "золотом" ЧА-2022 отметились Алуа Балкибекова (до 48) и Жайна Шекербекова (до 54).
Чуть позже еще одну медаль для Казахстана может заработать Гульсая Ержан (до 81), которая будет драться с представительницей Индии Савити.
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Куандык Шынасилов