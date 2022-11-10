Казахстанка Карина Ибрагимова стала Чемпионкой Азии по боксу

00:01 12.11.2022

Карина Ибрагимова стала победителем ЧА-2022 по боксу



Казахстанские девушки-боксерши продолжают свое победное шествие на Чемпионате Азии в Аммане (Иордания). Третья по счету финалистка от Казахстана Карина Ибрагимова выиграла золотую медаль этого турнира, сообщает Zakon.kz.



Карина Ибрагимова стала чемпионкой Азии в весовой категории до 57 килограммов, переиграв в упорном поединке представительницу Японии Ирие Сену. Преимущество в каждом из раундов попеременно менялось в сторону каждой из спортсменок. Но все же в итоге разница судейских баллов была благосклонна к казахстанке, которая и стала победительницей турнира.



