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Европа в кризисе: житель Германии поделился своим опытом
00:23 12.11.2022

"Продукты подорожали и об этом говорят все"

"Экономисты ожидают небольшой рецессии в 2023 году". Именно с таким заголовком вышел небольшой материал немецкого портала Deutschland.de. В тексте утверждается, что немецкий совет экономических экспертов (консультативный орган при Правительстве Германии) прогнозирует небольшое снижение объемов производства в ФРГ в будущем году. Но экономисты подчеркивают, что инфляция и энергетический кризис ложится тяжелым бременем на домохозяйства и предприятия страны. "МК" поговорил с жителем Германии, чтобы узнать, как обстоят, с его точки зрения, дела у немцев.

– Кризис пока никак не ощущается, – делится своей историей живущий в Гамбурге Василий Яшкинас. – Продолжают поступать различные компенсации из-за подорожания коммунальных услуг. Моей дочке на днях пришло извещение, что ей единовременно добавили 350 евро к стипендии как компенсацию за выросшие цены на отопление и воду. В подъездах даже появились объявления о том, что можно добровольно подать заявление, чтобы коммунальные платежи рассчитывали по новой схеме. Как пишут, цены вырастут на 30% и лучше уже сейчас делать предоплату, чтобы по итогам года не накапливалась большая сумма.

Недавно сам разговаривал со своим другом-немцем. Он говорит, что пока люди ничего не замечают. Покупают рождественские подарки, никто деньги не считает. Но уже, видимо, зимой будет известно, что поднялись платежи. Люди, возможно, тогда залезут в долги, потому что пока непонятно, сколько составит это подорожание. Пока же все тихо и спокойно, какой-то паники нет. Но, конечно, все предполагают, что будет непросто.

– Какая сейчас погода в Германии?

– С погодой сейчас повезло, после очень холодной прошлой зимы – осень теплая. Я к началу ноября, например, отопление еще ни разу не включал. В этом плане погода способствует тому, что, возможно, не будет больших расходов. Но все равно когда-то придется включать отопление, однако пока мы этого не делаем.

– Заметно ли по городу, что власти стараются на чем-то экономить? Например, выключают подсветку или что-то подобное…

– Дело в том, что здесь никогда не было такого, чтобы сильно освещали. Немцы всегда на всем экономили. В том же Гамбурге никогда не было очень мощных подсветок. Когда я здесь брал интервью у отца Сергия (настоятеля единственной местной православной церкви Иоанна Кронштадтского), спрашивал: в центре Гамбурга стоит православная церковь, никто ее не знает и не видит, почему нет подсветки, хотя бы? Он мне ответил, что город предлагал это сделать за свой счет, но мы этого делать не стали. И это было еще задолго до конфликта на Украине и всех сопутствующих проблем.

Да и потом. В Германии жизнь так устроена, что все уже в 10-11 вечера ложатся спать. Поэтому подсветок ярких и красивых здесь никогда и не было, как в разных мегаполисах. У немцев жизнь такая: работа, сон, семья, отдых. Поэтому заметить, что исчезла подсветка или ее стало меньше – такого нет. Конечно, жутко, когда ты выходишь на улицу вечером, а там темно и людей нет. Но это было всегда и не связано с нынешним кризисом. Экономия у немцев в крови, каждую копейку и цент берегут.

Например, покупку холодильника за год планируют, в кредит берут. Билеты на поезда или самолеты покупают тоже задолго до поездки, пока они дешевые.

Конечно, интересно, как бизнес в перспективе все это переживет, как оплатят коммунальные платежи. Все будет ясно потом, пока же не совсем понятно, будет ли государство им компенсировать это. Возможно, все произойдет, как в локдаун. Тогда многим сделали компенсацию, и никто не понес убытков. Возможно, будут закрытия, банкротства разных заведений, когда народ начнет затягивать пояса.

– Как изменились цены на продукты питания?

– Они повысились еще с начала спецоперации на Украине. Допустим, бутылка растительного масла всегда стоила 1.50 евро, потом оно вообще исчезло из-за нарушения логистических цепочек. Когда снова появилось, то стало стоить 5 евро. С остальными продуктами та же история, они дорожают.

У меня есть знакомый, который на Amazon торгует продуктами. Он поделился, что очень сильно выросли цены на доставку контейнеров. Вообще в глобальном плане конфликт сильно повлиял на повышение цен. Здесь большой рынок. В принципе, с поставкой продуктов можно все быстро уладить. Другое дело, что немецкая бюрократия не такая расторопная в силу того, что требуется сто раз все обдумать перед принятием решения. Иногда что-то пробуксовывает, но такого глобального и резкого повышения цен нет. Терпимо. Но все мы замечаем, что продукты подорожали и об этом говорят все.

Полина Коноплянко

Источник - МК
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