 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 12.11.2022
00:24  Китай станет старшим братом России? - Цинь Шихуан
00:23  Европа в кризисе: житель Германии поделился своим опытом
00:10  Кандидатка в Казпрезидентки Каракат Абден предлагает облагать налогом казашек, которые выходят замуж за иностранцев
00:01  Казахстанка Карина Ибрагимова стала Чемпионкой Азии по боксу
Пятница, 11.11.2022
22:11  Экс-глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев назначен послом в Турции
21:49  Приближение катастрофы. Пора создать энергетические войска и подчинить их ГКНБ, - "ВечБишкек"
21:17  Кто мешает воевать Суровикину. Вызывающие недоумение вещи, - Дм.Попов

20:59  Как человек, становясь либералом, почти неизбежно становится идиотом, - Михаил Делягин
18:30  Регулярные переводы: удобная функция для владельцев бизнеса от Freedom Pay
16:06  Как будет выглядеть постзападный мир под господством России? - Салем аль-Кетби
16:04  Драка элит в Кремле как главный фактор украинской СВО
16:01  Трамп в прошлом, будущее американского консерватизма за Десантисом, - Род Дреер
15:18  Токаев озвучил в Самарканде очередной анти-российский тезис
14:25  Русская Идея: лимит на отступление исчерпан, - Александр Дугин
13:45  Какие документы подписали по итогам саммита ОТГ в Самарканде - список
13:27  Англия – родина нацизма. Ч. 1, - В.Прохватилов
13:26  Японцы сбивают в стаю корабли враждебных Китаю стран, - А.Кошкин
13:15  Токаев предложил вручить Эрдогану высший орден Тюркского мира. Кто лизнет слаще...
12:40  В Кыргызстане легализуют "самозахваченные" земельные участки, - Е.Погребняк
12:37  Интересы Казахстана в процессе голосования в ООН, - А.Чеботарев
12:13  Нехватка школ в Казахстане: есть ли свет в конце тоннеля? - Серик Маселов
12:09  Кто вы, мистер Щедровицкий? Глобалистская интеллектуальная элита сбрасывает маски, - Дмитрий Винник
11:56  США хотят расщепить альянс России и Ирана на атомы, - Игорь Субботин
11:38  Вывод капитала из Казахстана: правоохранители работают над возвратом 500 млрд тенге
11:32  Европейцы начали жечь деревья, чтобы согреться, - Мэтт Рейнолдс
10:39  Союзнички... Пекин держит лучшие войска поближе к границам России, - Александр Храмчихин
10:36  Глобализация как послевкусие. Очередной мировой беспорядок, - Андрей Фефелов
10:30  Кыргыз Кубанычбек Омуралиев станет генсеком Организации тюркских государств
10:06  Шавкат Мирзиеев наградил Реджепа Эрдогана орденом "Имам Бухари" высшей степени
10:02  Спецоперация Z. Херсонские уроки для Кремля, - Сергей Ищенко
08:57  "Великий Туран" может споткнуться о Туран настоящий, - Сердар Айтаков
07:22  Послом Кыргызстана в Бельгию поедет г-н Эркин Айдит
01:01  Анкара объединяет Центральную Азию, - В.Панфилова
00:46  Ливан дрейфует к развалу, - Равиль Мустафин
00:35  Кыргызский академик Борубаев совершил научное открытие в математике
00:23  Миллионеры из России продолжают массовое бегство на Ближний Восток
Четверг, 10.11.2022
20:37  Как мы "пропили" наследство Брежнева: генсек, которого недооценили, - М.Ростовский
20:28  "Румынский" певец Киркоров дебоширит и кривляется на концерте в Алматы
20:15  Страдающий ожирением блогер-трансгендер Нгуен выиграл титул "Мисс штат Нью-Гэмпшир"
18:57  Премьером Израиля в 3-й раз станет Нетаньяху
18:56  USA vs China: какие новые военные технологии принесут победу в предстоящих вооруженных конфликтах
18:52  Свадьба в Стамбуле. Как фестивалит казахстанская селебритис
17:40  Четвертая аграрная революция, - Петр Шкуматов
16:27  Как Китай украл у США Латинскую Америку, - Эдгар Белтран
16:23  Евромайданы XIX века, - Иван Мизеров
16:21  Почему Брежнев не стал советским Дэн Сяопином, - А.Ципко
16:19  Путин и Зеленский не приедут на саммит G20
16:18  Иран создал свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету
16:15  Китай - США: мир на Рубиконе глобальных перемен? - В.Павленко
15:07  Администрация президента Узбекистана потребовала от Минобраза освободить учителей от обхода домов
14:09  О языковых и исторических поправках в закон о гражданствеKZ, - Д.Ашимбаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китай станет старшим братом России? - Цинь Шихуан
00:24 12.11.2022

Цинь Шихуан

Китай станет старшим братом России? Или ее амбиции недооценены? - "Гуанча"

Заседание клуба "Валдай" привлекло внимание китайских пользователей Сети. Кто будет следующим гегемоном после США и будет ли гегемон? Каковы амбиции России и какова настоящая мощь Китая?

На платформе "Гуанча" в китайском сегменте сети Интернет появилась публикация Международного дискуссионного клуба "Валдай", заседание которого завершилось недавно в России и привлекло внимание международного сообщества благодаря ряду ярких заявлений президента России Владимира Путина и ряда других деятелей.

Доклад "Мир без сверхдержав" вызвал бурное обсуждение китайских пользователей платформы, которые попытались осмыслить место России и Китая в этом новом мире многополярности, который Россия хочет построить. Но не все считают, что отсутствие гегемонии в принципе возможно. И не все считают, что Китай может претендовать на роль мирового лидера.

"Теоретически Китай должен стать следующей страной, которая возьмет на себя руководство международными делами". Неважно, сколько раз китайцы будут говорить, что мы в этом не заинтересованы, но иностранцы просто не верят в это. Невозможно себе представить, что в Китае, который считается авторитарной страной, подавляющее большинство китайцев согласно с тем, что международные дела должны обсуждаться всеми. Но те страны, которые считают себя свободными странами, чувствуют, что у руля должен быть и будет "повелитель"! Что это показывает? Я думаю, что это разоблачение истинных мыслей в подсознании каждого. В этом разница между истинной демократией и ложной демократией! Потому что, хотя эти лжедемократы кричали о демократии и свободе, они были завоевателями", - считает mfk111.

"На самом деле, Россия хочет, чтобы Китай выступил вперед с собственным знаменем, стал старшим братом и ослабил давление на Россию всего Запада. В конце концов, это российский аналитический центр, и, конечно, он говорит об интересах России. Дело не в том, что мы, китайцы, не хотим быть старшими братьями, но мы недостаточно богаты, мы недостаточно велики, и нам все еще нужно время, чтобы продолжать развиваться. Когда мы станем в несколько раз сильнее хулигана… мы станем старшим братом и поведем всех вместе богатеть и построить сообщество с общим будущим для человечества. Богатей и оставайся в тени", - заявил пользователь Мэйди Яован.

Некоторые пользователи отметили, что после того, как Китай достигнет определенного уровня развития, некоторых внешних проблем ему избежать не удастся. Но уже сейчас, пока Китай еще не обладает достаточной мощью, США используют Китай в качестве противника, которого необходимо одолеть, чтобы сдержать его мощь. Поэтому если история потребует от Китая стать во главе мирового процесса, то ему придется это сделать.

"Стране или нации требуется много времени, чтобы сформировать устойчивый образ мышления (или это также можно назвать социальной психологией). Точно так же требуется много времени, чтобы изменить его, чтобы сформировать новый образ мышления. Российские аналитические центры сказали многое, но их анализ и описание системы международного управления не может быть отделен от мышления имперской системы. Судя по философии диалектического материализма, миром в конечном счете руководит страна или группа стран с сильной всеобъемлющей национальной властью, но им не обязательно должна руководить гегемония (империя)", - считает пользователь guan_16 033 290 281 785.

"Не стоит недооценивать амбиции России. Я думаю, Россия унаследовала их от бывшего Советского Союза. Хотя ее национальная мощь уже не так сильна, как раньше, этого достаточно, чтобы называться квазисверхдержавой. Россия сохранила режим Асада в Сирии и приобрела новую территорию в 90 000 квадратных километров на [территории бывшей УССР]… Соединенные Штаты либо выиграют, либо проиграют, либо с позором уйдут. А Китай всегда настаивал на том, чтобы не доминировать и не экспортировать свои ценности. В рамках ШОС Россия привлекла Индию, чтобы уравновесить влияние Китая и выступить в качестве арбитра и посредника", - добавил guan_16 033 290 281 785.

По его мнению, Россия осознанно держит нужный ей ритм спецоперации, и если киевский режим использует 150% своей силы, то Россия не более 30-50% своего потенциала. При этом конфликт с НАТО сразу же подразумевает применение ядерного оружия, на что Россия готова пойти. Китай же не обладает сходным с Россией ядерным потенциалом, а обычная военная мощь не способна обеспечить ему победу. И финансовая мощь в этом не поможет. Поэтому Китай - это пока только "кандидат" на сверхдержаву.

Однако пользователь Мирное развитие и возрождение уверен, что конфликт с киевским режимом наоборот продемонстрировал недостаточность мощи России, а также опустил ее авторитет в мире.

"Судя по переведенным статьям, российские ученые используют выражения и привычки мышления европейских и американских ученых. Они не задумывались об огромном влиянии распада Советского Союза на будущее России, страны и нации с точки зрения самой России. Как переломить эту пассивную ситуацию. Большое количество китайцев никогда не забывало о своих бывших территориях… Они не забыли позор, перенесенный их предками. Будущие поколения готовы смыть его. Это действительно достойно уважения, в отличие от этих претенциозных ученых. Этот комплект риторики коренится в Европе и Соединенных Штатах, прямо скажем", - считает oldoffice.

По его мнению, китайские ученые берут вдохновение именно в китайских ценностях единства для того, чтобы разрешать противоречия, и этот путь опоры на национальные ценности и историю привел к тому, что из себя представляет Китай сегодня с его населением и экономической мощью. Когда в прошлом китайским ученым приходилось публиковаться на Западе, они тоже переняли "нелепый западный тон", как и нынешние российские ученые.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1668201840


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: Республиканский бюджет направлен на решение актуальных социальных вопросов и развитие страны
- Правительство усилит меры обеспечения промышленной безопасности – Алихан Смаилов
- О встрече глав МИД стран Организации тюркских государств
- Аким Алматы встретился с жителями Жетысуского района
- В Узбекистане состоялась 11-ая встреча представителей министерств экономики и торговли стран-участниц Организации тюркских государств
- Freedom Pay – самый популярный сервис онлайн-платежей в Казахстане
- 6 массажисток из салона боди-массажа изобличили в проституции в Алматы
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился с Генеральным Секретарем Мусульманского совета старейшин
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  