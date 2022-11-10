Россия теряет влияние в Юго-Восточной Азии, - Владимир Скосырев

04:49 12.11.2022

10.11.2022



Приезд Байдена приносит США дипломатические дивиденды

Владимир Скосырев



В пятницу лидеры стран – членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) соберутся в Пномпене, столице Камбоджи. Жгучая проблема для них – попытаться остановить насилие в Мьянме (Бирме), где в 2021 году произошел военный переворот. Но в Камбоджу для проведения встреч с блоком прибывают также президент США Джозеф Байден, премьер Китая Ли Кэцян, премьер Японии Фумио Кисида, президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Это делает неизбежным элемент соперничества между крупными державами во время саммита, как и предстоящего в Индонезии форума G20. Ранее Москва проводила в Сочи конференцию на высшем уровне с АСЕАН. На сей раз президент РФ Владимир Путин на встречу не летит. А на Восточноазиатском саммите (ВАС) Россию будет представлять глава МИДа Сергей Лавров.

Как передает агентство АР, на конференции АСЕАН, помимо Мьянмы, будут обсуждаться споры из-за островов в Южно-Китайском море, восстановление экономики после пандемии, торговля, изменения климата. Естественно, главными конкурентами в борьбе за преобладающую роль в регионе выступают США и Китай. Однако для России после начала боевых действий в Украине значение Юго-Восточной Азии тоже повышается. Ей нужны новые рынки сбыта для энергетических продуктов и импорта товаров, которые стало трудно получать из Европы.



Томас Дэниэл, эксперт Института стратегических и международных исследований в Малайзии, говорит, что, "присутствуя на саммите, Байден сможет продвигать интересы США и демонстрировать, что они соблюдают свои новые обязательства перед регионом. Экс-президент США Дональд Трамп не посещал саммиты или, как в 2017 году, уехал до окончания сессии Восточноазиатского саммита, оставив за себя госсекретаря. Для стран региона очень важно, кто присутствует на встречах лично. Поэтому Трамп нанес ущерб престижу США".



В этом году АСЕАН собирается повысить статус США до уровня "всестороннего стратегического партнера". То есть Вашингтон сравняется по рангу с Пекином, которому такое звание было присвоено в 2021-м.



Хун Сен, премьер-министр Камбоджи, которая председательствует в АСЕАН, пригласил Украину присутствовать на саммите. Ее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже прибыл в Пномпень. В ходе визита он, как ожидается, подпишет Договор о дружбе и сотрудничестве с АСЕАН. Репортеры на очередном брифинге задали по этому поводу вопрос представителю МИД РФ Марии Захаровой. Она ответила, что Россия в этом процессе не участвует. Российская делегация во главе с Лавровым будет участвовать в ВАС 13 ноября. Там будут участвовать не только государства АСЕАН, но и партнеры по диалогу.



Вашингтон не преминул использовать приглашение Украины для словесной атаки на Москву. Дэниэл Критенбринк, помощник госсекретаря США, сказал, что это сильный месседж от АСЕАН о том, что большие страны не должны отбирать, что хотят, у своих меньших соседей. Он также сообщил, что США призовут членов АСЕАН усилить нажим на режим в Мьянме, чтобы вернуть страну на демократический путь. Мьянма – член АСЕАН, и объединение попыталось сыграть роль миротворца после того, как военные свергли избранное правительство Аун Сан Су Чжи в феврале 2021 года. Власти Мьянмы поначалу согласились, но реальных шагов навстречу не сделали. В результате члены АСЕАН не позволили руководителям Мьянмы участвовать в конференциях блока.



Россию конфликт АСЕАН с Мьянмой напрямую не затрагивает. Но ведь у РФ с этой страной дружеские отношения. Глава хунты, старший генерал Мин Аун Хлайн неоднократно бывал в РФ. В Мьянму ездил и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Россия поставляет Мьянме военную технику, обучает ее офицеров. Когда Россия начала специальную военную операцию, в официальной газете Мьянмы была опубликована статья, возлагавшая вину на Украину. Но в ООН случился казус. Во время голосования на Генассамблее ООН по Украине Мьянма поддержала резолюцию, осуждающую Россию. Казус состоит в том, что место представителя Мьянмы в ООН занимает человек, который был назначен свергнутым гражданским правительством страны.



В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил, что влияние России в регионе зависит не от того, кто будет представлять ее на саммитах. Главное – исход военной операции в Украине. Это предопределит в дальнейшем ее политический вес в Юго-Восточной Азии".