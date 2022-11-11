Мирзиеев предложил ежегодно проводить Международный тюркский экономический форум

06:05 12.11.2022

11.11.22



Шавкат Мирзиеев на заседании глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил ежегодно проводить Международный тюркский экономический форум. Соответствующее заявление он сделал 11 ноября на заседании глав стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде, сообщает корреспондент ИА "Фергана".



"Предлагаю ежегодно проводить Международный тюркский экономический форум с активным участием стран-членов и наблюдателей организации, а также ведущих представителей мирового бизнеса. Проведение в рамках форума совместных мероприятий в формате ''государство и бизнес'', встреч предпринимателей и круглых столов, презентаций инновационных проектов и выставок даст большой практический результат. Важно по итогам этих мероприятий ежегодно принимать ''дорожные карты'', ориентированные на реализацию совместных программ и проектов", - заявил Мирзиеев.



Он также отметил, что взаимный товарооборот между странами ОТГ составляет лишь 4% от общего объема внешней торговли, остальная часть приходится на долю третьих стран.



"Конечно, никто из нас не может быть удовлетворен таким положением дел", - подчеркнул президент Узбекистана.



"Чтобы в корне изменить ситуацию на этом стратегическом направлении, обеспечить свободное продвижение торговли, инвестиций и услуг, мы выдвигаем инициативу о создании в рамках нашей организации ''Пространства новых экономических возможностей''", - сказал Мирзиеев.

11 ноября в Самарканде проходит встреча глав государств ОТГ - Узбекистана, Турции, Кыргызстана, Казахстана и Азербайджана. В мероприятии также принимают участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша (верхней палаты парламента Туркменистана) Гурбангулы Бердымухамедов (эти две страны имеют статус наблюдателей в ОТГ).



Организация тюркских государств, ранее называвшаяся Советом сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), была создана 3 октября 2009 года Нахчыванским соглашением, подписанным между Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Турцией. В 2018 году членом организации стал Узбекистан, а Венгрия присоединилась к ней в качестве государства-наблюдателя. Туркменистан начал сотрудничество с организацией в 2021 году.