Узбекистант предлагает выработать единый подход по взаимодействию тюркских государств с талибами

06:07 12.11.2022

Норов предложил выработать единый подход по взаимодействию тюркских государств с талибами

10.11.22



Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов предложил выработать единый подход по взаимодействию тюркских государств с правительством радикального движения "Талибан"* в Афганистане. Соответствующее заявление он сделал 10 ноября на заседании совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает корреспондент ИА "Фергана".



"Узбекистан занимает твердую и принципиальную позицию о необходимости активной поддержки международным сообществом политического и социально-экономического восстановления Афганистана. Нам необходимо разработать общий и целостный подход к временному правительству Афганистана [сформированного ''Талибаном'']", - сказал Норов.



Он отметил, что тюркские народы связаны с Афганистаном общими историческими, культурными и духовными узами.



Напомним, что талибы захватили власть в Афганистане в августе прошлого года. Правительство, сформированное талибами в сентябре прошлого года, не признано ни одним государством в мире. При этом с ним взаимодействует ряд государств. В частности, Узбекистан регулярно оказывает гуманитарную помощь афганцам, а с талибами работает над реализацией проекта Трансафганской железной дороги, которая должна пройти по маршруту Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар (Пакистан). Эта дорога соединит железнодорожные сети Южной Азии и стран Центральной Азии.