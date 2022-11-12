В Багдаде тоже не все спокойно..., - А.Веселов

06:10 12.11.2022

АНТОН ВЕСЕЛОВ | 12.11.2022



Новый кабинет неспособен решить стоящие перед страной проблемы



Ирак, ровно год, остававшийся без законных органов государственной власти, наконец обрел президента и премьер-министра. 13 октября в результате тайного голосования в федеральном парламенте шестым президентом Иракской Республики после свержения Саддама Хусейна был избран Абдель Латиф Рашид, и с 17 октября он приступил к исполнению своих обязанностей. В тот же день парламент утвердил предложенную президентом кандидатуру на пост главы правительства – им стал Мухаммед ас-Судани. Эти перемены вызвали множество вопросов, но они они не дают никакой надежды на то, что новые власти смогут распутать тугой клубок проблем.



Страна почти два десятилетия является ареной острой борьбы за влияние между англосаксами и соседним Ираном. Тегеран делает ставку на религиозные и экономические связи, поскольку большинство населения Ирака составляют шииты, а практически все предметы первой необходимости поставляются из соседнего Ирана. Англосаксы не останавливаются перед терроризмом (например, убийство генерала К. Сулеймани в Багдаде) и широко прибегают к методу "кнута и пряника", используя то, что очень многие чиновники имеют иностранное гражданство и хранят свои капиталы в западных банках.



Абдель Латиф Рашид родился 10 августа 1944 года в г. Сулеймания (Ирак). В 1960-е годы был активистом Демократической партии Курдистана (ДПК) – тогда подпольного политического движения, боровшегося за отделение Курдистана от Ирака. Высшее образование получил в Великобритании: в 1968 году окончил Ливерпульский университет, в 1972-м – Манчестерский университет, там же в 1976 году получил степень доктора наук. Переметнулся из ДПК в образованный в 1975 году Патриотический союз Курдистана, много лет являлся его представителем в Великобритании и ряде европейских стран.



В 1992 году вошел в состав исполкома Иракского национального конгресса (коалиция политических сил, оппозиционная к правительству Саддама Хусейна), в 1998 году был избран в состав руководства этой организации. В 2003 году англосаксы привезли в Багдад военными бортами большую группу беглых иракских оппозиционеров, которые и составили правительство "нового, свободного демократического Ирака". В этой группе был и Абдель Латиф Рашид, который получил должность министра водных ресурсов. Этот пост он занимал до 2010 года, после чего был назначен старшим советником президента Ирака Дж. Талабани. Этого президента сменил Ф. Маасум, затем – Б. Салех, но Абдель Латиф сохранял свой пост 12 лет, пока не занял кресло главы государства.



Кресло это, однако, не золотое и даже не позолоченное – в нынешнем Ираке президент исполняет в основном представительские функции, а реальная власть сосредоточена в руках премьер-министра. Как уже сказано, 17 октября главой правительства был утвержден Мухаммед ас-Судани, и его кандидатуру представил в парламент новый президент страны. Однако президент всего лишь исполнил отведенную ему роль, это дань формальностям, поскольку М. ас-Судани является ставленником "Координационной структуры" – блока шиитских партий, назвавшего его своим кандидатом еще в июне.



Кандидатура ас-Судани натолкнулась на яростное сопротивление со стороны влиятельного шиитского клирика М. ас-Садра. Накал страстей несколько раз достигал крайней степени: сторонники ас-Садра дважды штурмом брали здание парламента и вступали в перестрелки с правительственными силами и отрядами различных шиитских группировок. М. ас-Садр называет ас-Судани технической фигурой, за которой стоит коррумпированный бывший премьер Нури аль-Малики и подобные ему персонажи, жадные до власти.



У ас-Судани не было бы шансов стать премьером, если бы не два обстоятельства. Во-первых, это решение ас-Садра уйти из политики и отозвать из парламента депутатов от своего движения. Тем самым он значительно облегчил задачу своим противникам, которые этим немедленно воспользовались. Во-вторых, инспирированные извне внутренние проблемы и подогреваемые протесты в Иране.



В руководстве "Координационной структуры" утверждают, что М. ас-Судани "имеет опыт руководящей работы" и характеризуется как "честный, не запятнанный коррупционными делами и способный различать отношения, работу, политический статус, политические партии и выгоды, а также являющийся сильной и непротиворечивой фигурой".



Премьер-министр Мухаммед ас-Судани



Премьер-министр Мухаммед ас-Судани



Мухаммед ас-Судани родился в 1970 году в Багдаде в семье сторонников радикального исламистского движения "Исламский призыв". Его отец был убит спецслужбами за вооруженное сопротивление режиму С. Хусейна, но это не помешало самому Мухаммеду, также примкнувшему к движению, не только избежать ареста, но успешно окончить Багдадский университет. В 1997 году, получив диплом о высшем образовании и степень магистра, он был назначен начальником отдела в сельхозуправлении провинции Мейсан.



В 2003 году М. ас-Судани приветствовал вторжение войск США и их союзников и стал координатором между администрацией провинции Мейсан и оккупационными силами. Он проявил такое усердие, что в 2004-м был назначен мэром центра провинции – города Амара, а в 2005 году стал членом Совета провинции. Спустя три года М. ас-Судани занял должность губернатора.



Когда в 2010 году правительство возглавил Нури аль-Малики, новый премьер стал всемерно поддерживать давнего члена движения "Исламский призыв" М. ас-Судани. Движение к тому времени оформилось в партию, и ас-Судани возглавил министерство по правам человека. Само существование такого ведомства в стране, где жизнь человека перестала представлять какую-то ценность, а число погибших от вооруженного насилия даже в официальных сводках разнилось на десятки тысяч, было нонсенсом. Возглавляя министерство, М. ас-Судани одновременно стал руководителем комиссии по правосудию и подотчетности, которая по сути являлась органом по изгнанию членов бывшей партии БААС из всех сфер общественной жизни. Мало того, в 2014 году он стал главой Института политических заключенных. С такими покровителями и таким послужным списком дальнейшая карьера была обеспечена. С 2014 года ас-Судани занимал пост министра труда и социальных дел, затем министра промышленности и торговли. С 2017 по 2018 год "без отрыва от производства" являлся председателем совета директоров Арабской организации труда в Каире.



М. ас-Судани оставался членом партии "Исламский призыв" и сторонником Н. Аль-Малики до 2020 года, после чего сделал попытку дистанцироваться: в 2021 году основал собственную "Партию Евфрата", которая на минувших парламентских выборах получила всего 3 из 329 мест, но ас-Судани немедленно присоединился к "Кординационной структуре", которая затем и выдвинула его кандидатом в премьеры. Этому выпускнику факультета агрономии все равно, чем руководить.



Став премьером, ас-Судани пообещал внести поправки в закон о выборах в течение трех месяцев и за год провести досрочные парламентские выборы. Он также пообещал реформировать экономику, улучшать общественные услуги, бороться с бедностью, безработицей и коррупцией. Начал он довольно резво: в начале ноября были арестованы начальник Главного управления энергетической полиции генерал-майор юстиции (!) Ганем аль-Хусейни, начальник Южной нефтяной полиции бригадный генерал Мустафа Сами Абдель Гади и еще 7 офицеров МВД.



Им инкриминируется создание устойчивой организованной преступной группы, которая занималась хищением и контрабандой сырой нефти на месторождениях Западной Курны в провинции Басра. По данным спецслужб, нанесенный ущерб составил не менее 750 млн долларов, а группа действовала при покровительстве некоторых бывших высших чиновников.



Впрочем, иракская реальность быстро расставила все по местам. По закону М. ас-Судани должен в течение 30 дней с момента вступления в должность сформировать правительство и представить его на утверждение парламенту. Уже на этом этапе стало ясно, что новый премьер не является самостоятельной фигурой и вынужден выполнять требования различных партий и группировок. Среди лиц, внесенных им в качестве кандидатов на министерские посты, есть не менее восьми, которые ранее уже работали министрами и запятнали свою репутацию многочисленными коррупционными скандалами. Скандалы были громкими, но не закончились ничем. Мало кто сомневается, что эти люди могут снова оказаться в правительстве. А это означает, что новый кабинет тоже окажется неспособен решить стоящие перед страной проблемы.