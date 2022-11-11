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Что может измениться после выборов в Америке? - Дм.Минин
06:11 12.11.2022

ДМИТРИЙ МИНИН | 11.11.2022

Кризис верхов в Америке и жесткий партийный раскол будут неизбежно обостряться

Несмотря на то, что победа республиканцев на промежуточных выборах в конгресс 8 ноября оказалась не столь убедительной, как ожидалось, им все же удалось взять большинство в палате представителей, а судьба сената будет решаться во втором туре 6 декабря в Джорджии. Вариант, при котором демократы удержат за собой верхнюю палату с перевесом в одно место вполне возможен. Такой результат настолько противоречил бы всем замерам накануне, показывавшим сокрушительное преимущество республиканцев, что в их рядах снова зреет убеждение в том, что демократы в очередной раз сфальсифицировали выборы. Подозреваются, прежде всего, "голоса по почте" (более 40 млн). Достаточно указать на такой скверный анекдот, что в двух случаях победили трупы – кандидаты–демократы, скончавшиеся в прошлом месяце.

Сомнения в честности выборов усиливаются и в результате крайне медленного подсчета голосов, позволяющего провести "нужную коррекцию" в штатах, контролируемых демократами.

"Даже в разгар гражданской войны считали быстрее", – возмущается ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон (а разве в стране не тлеют искры гражданской войны?). Так, власти Аризоны объявили, что могут огласить исход выборов… ближе к Новому году. Канал "за демократов" CNN призывает: "Люди, держитесь подальше от соцсетей, если пытаетесь выяснить, есть ли проблемы с голосованием. Доверяйте своим чиновникам на местах, доверяйте нам, доверяйте новостному ресурсу, который знаете и в честность которого верите. Они делают свою работу, они делают все правильно". Такер Карлсон издевается над этими заявлениями: "Они делают свою работу, они делают все правильно! Ха-ха! Правда, CNN? Не могли бы немного поподробнее рассказать, насколько правильно они все делают? Очень смешно".

Плач о судьбе демократии на ступенях Капитолия

Плач о судьбе демократии на ступенях Капитолия

Прошедшие в Америке промежуточные выборы еще больше усугубят раскол страны, поставив ее на грань гражданской войны. Демократы и республиканцы будут засыпать друг друга непрерывными разоблачениями. Попытки импичмента Трампа, предпринятые демократами ранее, вернутся к ним сторицей в виде претензий республиканцев в отношении Байдена. С учетом его состояния они, даже не будучи доведенными до конца, из-за нехватки голосов в сенате, обретут "убийственную силу".

Издание Federalist полагает, что опасность для страны возникает, когда демократы отказываются признавать, что народ не выдавал им мандата оставаться у власти, и неизбежно ищут какое-то другое оправдание для того, чтобы за эту власть уцепиться. Иногда демократы – самая серьезная угроза для демократии.

"Демократы будут использовать каждый орган исполнительной власти, каждый инструмент правоохранительных органов, каждую враждебную демонстрацию силы, имеющуюся в их распоряжении, чтобы остаться у власти или хотя бы лишить реальной власти республиканцев".

Даже поддерживающий демократов канал CNN признает, что нация политически расколота, а объединяет ее лишь недовольство нынешним курсом Америки. "От Пенсильвании до Аризоны обещанное Байденом возвращение в нормальное состояние после пандемийного кошмара многим по-прежнему кажется иллюзорным …экономические невзгоды… никуда не делись".

Восходящая звезда республиканцев губернатор Флориды Рон Десантис

Восходящая звезда республиканцев губернатор Флориды Рон Десантис

У республиканцев свои проблемы. Хотя Дональд Трамп остается самой популярной среди них фигурой, высок и уровень протестного голосования против него. Кандидаты, поддержанные Трампом, выступили гораздо слабее, чем предполагалось. Упреки со стороны республиканского крыла по адресу "старческого маразма" Байдена бумерангом ударяют и по Трампу, он сам приближается к "почтенным годам". Общее внимание в этом избирательном цикле привлекла фигура республиканского губернатора Флориды 44-летнего Рона Десантиса, который приблизился по популярности к Трампу, его уже называют главным фаворитом на участие от партии в президентской гонке 2024 года.

Едва ли не первым действием республиканцев в перехваченной ими палате представителей будет инициирование процедуры импичмента против президента Байдена, о чем многие заявляют открыто. Предполагаемые председатели соответствующих комитетов палаты, надзорного и судебного, уже заложили основу для этих расследований на совещаниях по планированию и в публичных заявлениях. Соответствующее давление на ожидаемого спикера палаты Кевина Маккарти оказывает и Дональд Трамп, вовсе не забывший тех обид, которые были нанесены демократами во время выдвижения такой же процедуры против него

Иванка Трамп и ее папа Дональд

Иванка Трамп и ее папа Дональд

Среди оснований для процесса против Байдена чаще всего называются: его соучастие в "темных делишках" сына Хантера; провалы иммиграционной политики и пограничного контроля; позорный уход из Афганистана. По мнению юристов, с правовой точки зрения "ловится" лишь первая тема, да и то, если удастся документально доказать непосредственную причастность действующего президента к махинациям своего непутевого отпрыска.

Джо Байден в ожидании разборок

Джо Байден в ожидании разборок

И "дымящийся пистолет" обещает появиться. В интервью газете Daily Mail информатор сообщил, что в 2012 году Джо Байден, будучи вице-президентом США, принимал участие в конференц-звонке вместе с Хантером Байденом, его деловым партнером Джеффом Купером (Jeff Cooper), покойным Гарри Рейдом (Harry Reid) и его сыном Ки Рейдом (Key Reid). В ходе звонка обсуждался проект в сфере азартных игр в Интернете – гемблинговая платформа Ocho Global, которая работала в Мексике, Перу, Уругвае и Аргентине. "Судя по тому, что я видел, было очевидно, что Джо [Байден] был участником бизнеса, – сказал источник, – он не был пассивным слушателем, он обсуждал бизнес. Если бы мне нужно было описать его роль, я бы сказал, что он был похож на члена совета директоров". Джо Байден и его подчиненные как минимум семь раз заявляли, что президент не был вовлечен в семейный бизнес, однако не менее 18 улик указывают, что он сыграл важную роль в деловой активности своих сыновей Хантера и Бо, а также брата Джеймса.

Конгрессмен из Кентукки и член комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер заметил: "Президент назвал комедией то, что республиканцы хотят расследовать деятельность его семьи, особенно Хантера Байдена. Ну, если президент думает, что уклонение от уплаты налогов, незаконное иностранное лоббирование, мошенничество с ценными бумагами – это комедия, тогда у него больной и извращенный ум".

Джо и Хантер Байдены: "Не брали, не видели!" Глаза – зеркало души?

Отсутствие необходимого большинства в две трети в сенате вряд ли позволит республиканцам довести процедуру импичмента президента Байдена до конца, но с учетом состояния президента, сам этот процесс может окончательно подорвать его силы, на чем, видимо, и будет строиться расчет. Перспектива досрочного ухода главы Белого дома по "уважительным причинам" станет вполне реальной.

Его место автоматически займет крайне невразумительная вице-президент Камала Харрис, а вот за ее нынешний пост может развернуться нешуточная борьба. Существует правовая коллизия между 2-й статьей Конституции США, где в порядке замещения высших должностей после президента и вице-президента идет спикер палаты представителей, и 25-й поправкой, которая допускает, что президент может назначать на вакантный пост вице-президента того или иного конгрессмена по своему выбору, но при условии согласия обеих палат. В свое время через этот механизм президентом стал никем не избранный Джеральд Форд.

Республиканцы в нижней палате, в частности, могут не дать такого согласия и, апеллируя ко 2-й статье конституции, потребовать назначения на этот пост своего спикера, предположительно Кевина Маккарти. В любом случае кризис верхов в Америке и жесткий партийный раскол будут неизбежно обостряться. Вопрос в том, как долго с этим будут мириться низы.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1668222660


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