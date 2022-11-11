Когда придет украинский Пиночет? - В.Бурт

06:14 12.11.2022

ВАЛЕРИЙ БУРТ | 11.11.2022 |



Информационная подготовка к замене Зеленского на Залужного набирает обороты



Фотографии этого массивного человека с упрямо сжатыми губами и сверлящим взглядом холодных глаз все чаще появляются на страницах зарубежной прессы. Командующий ВСУ генерал Валерий Залужный сегодня не просто известный военный, он превратился (его превратили) в политическую фигуру.



На Западе развивается пиар-компания, превозносящая Залужного как будущего "украинского Пиночета". Американский Time включил 49-летнего украинского генерала в список 100 наиболее влиятельных людей года, а в сентябрьском номере опубликовал интервью с ним. Польская Gazeta Wyborcza и вовсе захлебнулась от восторга: "Если бы Микеланджело должен был выточить фигуру генерала Залужного, основываясь на постах в Интернете, то у него бы получилась смесь Давида и Моисея".



Превозносят Залужного и немцы. Bild, например, оглушает напыщенным заголовком: "Валерий Могучий: этот генерал дарит Украине надежду".



Популярность генерала стала подниматься еще при Порошенко, когда Залужного назвали "первым атаманом Украины". А сейчас в самостийной державе еще больше жалуют не болтунов-политиков, а людей в погонах.



Как пишут западные издания, стратегия Залужного с самого начала заключалась в том, чтобы любой ценой не допустить захвата Киева и атаковать русскую армию там, где ее коммуникации окажутся растянутыми. Вроде бы генерал держал эти соображения в секрете от Зеленского. Журнал New Yorker уверяет, что председатель ОКНШ генерал Марк Милли несколько раз интересовался у Залужного, как Украина намерена защищать себя, но ответа не получил.



Так или иначе замыслы Залужного во многом оправдались. Кстати, незадолго до начала СВО в США были проведены командно-штабные игры, после которых в Пентагоне пришли к выводу, что ВС РФ захватят Киев не за 72 часа, как, по данным американцев, якобы планировали в Москве, а несколькими днями позже. Вышло по-другому.



Однако не надо иллюзий. Американцы умеют надевать на того, кого они выбирают, маску респектабельности. Это был и остается американский выбор. Залужный – такой же враг России, как и Зеленский. Еще в прошлом году генерал говорил, что мечтает промчаться во главе колонны ВСУ на флагманском танке по поверженной Москве.



"Американцы поставили на Залужного и серьезно вложились в его кампанию. Это очевидно, – говорит журналистка Янина Соколовская на израильском канале "Нейтральная зона". – Западу важен не Зеленский, а Украина, которая бы выполняла функции барьера между РФ и западным миром. Залужный – именно тот человек, который сможет продолжать военные действия". Тут, однако, ошибка: Украина важна Западу не как барьер, а как плацдарм наступления на Восток, независимо от того, когда и с каким политическим результатом закончится СВО.



Кстати, сам Залужный считает, что военная кампания не завершится в 2022 году, он призывает граждан Украины "быть готовыми к продолжению конфликта", отмечает Reuters.



Bild подчеркивает, что "действующего главу государства не очень радуют слухи о том, что однажды генерал может въехать в президентский дворец". Что ж, к этому "украинского Пиночета" и готовят. Домыслов насчет того, как это может произойти, как и насчет разногласий между Зеленским и Залужным, в западных СМИ немало, и на их фоне незаметно крепнет уверенность, что в обстоятельствах военного времени действующий украинский президент, он же популярный в прошлом актер-комик, вскоре может быть отодвинут на задний план.



Мелькнули было, правда, в Instagram* пикантные подробности личного поведения генерала: выяснилось, что он, слывущий примерным семьянином и образцовым отцом, флиртует с гарными дивчинами из ВСУ, щедро одаривая их и не из своего кармана, а на средства от "западной помощи". Однако искры скандала не разгорелись в костер. Генерал преуспел не только на полях сражений, но и на почве так называемых стратегических коммуникаций: он создал сильную медийную команду, которая в информационном воздействии на аудиторию может потягаться с кем угодно.



Ну а ответ на вопрос, содержащийся в заголовке статьи, таков: украинский Пиночет придет тогда, когда в Вашингтоне сочтут, что для нового этапа "расширения" НАТО на Восток время уже настало.