Ожидания от саммита "Большой двадцатки": будут ли глобальные решения?

06:20 12.11.2022

Названы ожидания от саммита "Большой двадцатки": будут ли глобальные решения

Выяснилась подоплека отказа Болсонару от участия в встрече G20



Уже на следующей неделе, 15-16 ноября, на индонезийском острове Бали состоится саммит G20. На него съедутся лидеры разных стран, в том числе президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин. Они, кстати, проведут переговоры в рамках встречи в Индонезии. Но один из самых интересных моментов – отказ от участия, например, Путина, Зеленского и…Жаира Болсонару, все еще действующего президента Бразилии. "МК" обсудил с экспертом, что можно ожидать от предстоящей встречи на Бали.



Выяснилась подоплека отказа Болсонару от участия в встрече G20



После победы Лулы да Силвы на президентских выборах в Бразилии, на тот момент еще действующий президент страны хранил долгое молчание. Не поступало и поздравлений преемнику, что заставило всех говорить о возможном конфликте в Бразилии и непризнании выборов. Но мучительная тишина прервалась. Жаир Болсонару в начале ноября отказался ехать на Бали, передавало местное издание Metropoles.



Несмотря на то, что политик так долго не комментировал результаты президентских выборов – здесь он поступил вполне конкретно. Получается, таким образом он признал выборы?



– Он проиграл выборы, – комментирует политолог Алексей Макаркин. – Если Дональд Трамп в 2020 году отказался признавать свое поражение (до сих пор не признает, считая, что он выиграл их), то Болсонару повел себя более двойственно. Он все-таки партийный политик, и его партия добилась немалых успехов на выборах в парламент, которые одновременно происходили с президентскими (там были всеобщие выборы). Они победили в ряде штатов, в том числе ключевых на губернаторских выборах. И Болсонару теперь будет в оппозиции с момента, когда будет передана власть.



При этом сторонники Болсонару не хотели признавать поражение, призывали армию вмешаться, были призывы совершить переворот… Но политический класс Бразилии этого не хочет. Болсонару не поздравил своего соперника, Лулу, с победой, но он и не стал оспаривать результаты выборов. Он не стал публично протестовать, а просто уходит. То, что он не поехал, – это такой символ того, что он согласен уйти. Экс-президент сосредоточится на роли главы оппозиции, он подчеркивает, что уже фактически не отвечает за бразильскую внешнюю политику. В переходный период он не будет делать и каких-то обязывающих заявлений, потому что у них (Лулу и Болсонару – "МК") достаточно разные позиции (в том числе по климату). Если брать повестку саммита G20, то сейчас по экологическим вопросам у них очень разные позиции.



Болсонару сейчас дает понять, что он не будет в нынешней ситуации выступать на саммите от имени своей страны и продвигать свою повестку. Эта ситуация имеет отношение именно к внутренней политической ситуации Бразилии. Теперь уже новоизбранный президент будет определять внешнюю политику страны.



По отношению к России она будет в значительной степени преемственной, потому что Болсонару дружил с Трампом, делал ставку на республиканцев. С демократами у него были непростые отношения. При этом Болсонару в 2022 году отказался поддержать позицию Соединенных Штатов по отношению к России. Конечно, Россию не стал поддерживать, а просто от этого дистанцировался. Своего рода многовекторность. Новый президент Бразилии будет придерживаться примерно сходной позиции. У него ближе отношения с демократами, Джо Байден поздравил его с победой одним из первых. Политика в значительной степени будет другой (внутренняя, экологическая) по отношению к политике Болсонару. Но если брать отношения с Россией, то она будет преемственной.



– Нельзя обойти вниманием и еще один момент – переговоры на полях саммита Джо Байдена с Си Цзиньпинем. Что ждать от них? Изменятся ли американо-китайские отношения?



– У Китая и Америки все же разные взгляды по поводу формата международных отношений. Америка исходит из того, что она должна быть главным игроком. Она выстраивает отношения с не западными странами на двусторонней основе. Выстраивает отношения с Китаем, Индией на одном уровне.



Китай в свою очередь хотел бы, чтобы в мире была биполярная схема. По сути, две сверхдержавы. Только если во время холодной войны это были СССР и США, то теперь Китай и Соединенные Штаты. Си сейчас доминирует в стране после прошедшего только что съезда, победил своих соперников и с позиции уже внутренней консолидации, внутреннего доминирования предлагает Америке разговор о том, чтобы, грубо говоря, рулить миром вдвоем.



Смогут ли они договориться, учитывая то, что приоритеты и задачи разные – посмотрим. По крайней мере, они готовы разговаривать друг с другом. Причем, я думаю, не только по проблемам Тайваня, Украины. Скорее всего, будет серьезно обсуждаться и экономика. Перед промежуточными выборами Джо Байден ужесточил свою позицию по отношению к Китаю, что весьма популярно среди американских избирателей. Демократы и республиканцы конкурируют друг с другом, кто будет более твердым по отношению к Китаю. Но выборы прошли, до президентских еще два года, и появляется окно возможностей, чтобы о чем-то договориться с Китаем. Не думаю, что там будет какой-то ошеломляющий прогресс, потому что интересы сторон разные. Но они будут разговаривать и вполне серьезно.



– То есть, ожидать глобальных изменений не стоит?



– За одну встречу не думаю, что будут глобальные изменения. Скорее, Америка будет смотреть, что предложит Си – вспоминая события 50-летней давности, когда товарищ Мао, полностью доминируя в Китае и оттеснив всех оппонентов во время "Культурной революции", потом стал выстраивать отношения с Америкой.



Но там была другая ситуация. Было две сверхдержавы (СССР и Америка) и Китаю надо было определиться, с кем сближаться. С Советским Союзом не получалось, осталась Америка. Теперь же ситуация другая. Китай заинтересован в том, чтобы выстроить отношения на равных, а Америка совершенно в этом не заинтересована. Но заинтересована в том, чтобы не доводить дело до радикальных вариантов, до вооруженного конфликта из-за Тайваня. Он чреват непредсказуемой эскалацией. Поэтому они будут разговаривать, но за одну встречу все это не решается.



В целом, думаю, "двадцатка" будет рутинной. Президент Индонезии, который является принимающей стороной. Да и он совершенно не заинтересован в том, чтобы были какие-то скандалы. Америка и Китай тоже не заинтересованы в том, чтобы обижать индонезийского президента. Собственно говоря, зачем? Соответственно, саммит может быть достаточно спокойным.



Полина Коноплянко