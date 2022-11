Народный кыргызский курултай. Игра стоит свечек? - 24.kg

07:14 12.11.2022

10 ноября 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Народный курултай. Почему ожидания экспертного сообщества пессимистичны



В Кыргызстане 25 ноября пройдет первый Народный курултай. Ожидается, что в нем примут участие 1 тысяча 74 делегата. На прошлой неделе оргкомитет утвердил повестку дня, проект регламента и эмблему форума.



На курултае планируется выступление Садыра Жапарова. В администрации президента заявляют, что это будет своего рода послание к народу. О чем именно будет говорить глава государства, не уточняется. Но очевидно, что о необходимости сплочения общества, о том, что власть справляется и ведет страну к светлому будущему...



Пессимисты полагают, что встреча низов и верхов превратится в дежурный разговор - вопросы прозвучат для галочки, а инициативы лягут под сукно.



Show must go on

Эти опасения не беспочвенны. По всей стране проходят собрания, на которых определяют участников предстоящего курултая.



Гражданский активист Марат Акматалиев раскритиковал процедуру, назвав ее спектаклем.



"Решение было готово задолго до голосования. Участников давали списками по 10-15 человек. За три района - Первомайский, Свердловский и Ленинский - проголосовали оптом, не рассматривая кандидатов. Жители Октябрьского района, от которого выдвигали в том числе и меня, начали возмущаться. Создали два списка. Я просидел час, посмотрел, как происходит процедура, встал и ушел", - сказал он.



В итоге приняли тот, который подали мэрия и городской кенеш. Для участия в курултае прошли дежурные аксакалы.



Марат Акматалиев

По мнению эксперта Игоря Шестакова, желание чиновников угодить Старой площади превратит курултай в очередную профанацию и историческая миссия, которую возлагают на предстоящее ноябрьское собрание в президентской администрации, обречена на провал.



"Если не соблюдается принцип свободного отбора, то курултай превратится в очередную декорацию и станет продолжением тех бесполезных встреч, которые мы наблюдали в 2005 и 2010 годах с участием изгнанных впоследствии народных волнений президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева. У этого собрания есть шанс стать действенной диалоговой площадкой, своеобразным мостиком между властью и народом. Но только в том случае, если его участники действительно будут поднимать злободневные проблемы, которых в стране накопилось множество, а не произносить речи для услады президентских ушей", - сказал Игорь Шестаков.



Политолога Шерадила Бактыгулова смущает не то, что курултай станет очередным хлопком в пустоту, а что нет закона, регулирующего его деятельность. Следовательно, члены форума не смогут выдвигать никаких инициатив.



"Это будет неправомерно. Единственное, что они могут, - так это обратиться к президенту, кабинету министров, Верховному суду, депутатам Жогорку Кенеша, словом, субъектам статьи Конституции о законодательной инициативе, и тогда их предложения будут облечены в законопроект. Но сами делегаты таким правом не обладают", - сказал он.



Те, кого все устраивает, кивают на Конституцию, где в списке выдвигающих инициативу Народный курултай есть. А Основной закон выше всех остальных нормативно-правовых актов.



Эксперты с таким мнением не согласны. Они напоминают: пока не будет закона, где прописаны полномочия, функционал курултая, его статус, он может восприниматься только как совещательный орган, регулируемый временным положением.



Его представители не имеют права участвовать в формировании, к примеру, одной трети состава Совета по делам правосудия, давать оценку деятельности президента, кабмина, Жогорку Кенеша.



Советник президента Бекбосун Борубашов поясняет, что курултай в отличие от Жогорку Кенеша - это не государственный орган с определенным спектром полномочий.



"В Конституции сказано, что курултай - это совещательный представительский орган. Он не стоит над парламентом, как ошибочно полагают некоторые депутаты. Но эти аспекты в первоначальном проекте закона, который отклонили в парламенте, не были отражены. Поэтому мы отзовем заблокированную инициативу и внесем другой проект", - сказал он.



Бекбосун Борубашов добавил, что, созвав Народный курултай, не дожидаясь регулирующего его избрание и деятельность закона, глава государства не нарушал Конституцию. Садыр Жапаров всего лишь исполняет его положения. В статье 7 говорится о курултае и его функционале.



Все как всегда

В том, что курултай сыграет роль объединяющего звена и с его помощью получится наладить конструктивный разговор с властями, сомневается и эксперт Эмиль Джураев.



Он отметил, что без закона собрание не может считаться легитимным.



"Процесс отбора делегатов уже порождает вопросы. От того, кто будет избран, зависит, как пройдет это собрание", - сказал он.



Если все организовано неправильно и нелегитимно, то и само содержание превращается в незаполненную смыслом, зыбкую пустышку.



Эмиль Джураев

Директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов полагает, что отбор участников проходит по малопонятной схеме, по крайней мере в Бишкеке. Неясно, кто те люди, которые поедут на Народный курултай, почему именно они.



По его словам, если есть сомнения в правильности отбора делегатов курултая, то, соответственно, есть вопросы и в целом по его организации и проведению.



Перспективы курултая Тамерлан Ибраимов назвал туманными.



"Курултай - это форма собрания и обсуждения различных общественно важных вопросов. Курултаев может быть много и на разных уровнях, но он не должен и не может заменять собой легитимные представительные органы - Жогорку Кенеш и местные кенеши. Он может быть лишь дополнением к ним. Я полагаю, что перспективы у нынешнего курултая будут не сильно отличаться от всех предыдущих. Конечно, могут быть и отличия, но в целом будет так же, как всегда", - считает он.



Тупик

У политиков, как и представителей экспертного сообщества, тоже нет никаких ожиданий от предстоящего народного форума.



Судя по последним массовым арестам несогласных с позицией властей, в администрации президента не намерены налаживать диалог со своими оппонентами. Власть выбрала путь с закручиванием гаек.



Eсть опасения, и не беспочвенные, что с помощью Народного курултая власти смогут проталкивать любые непопулярные решения.



Если в будущем президент страны захочет стать абсолютным монархом, то курултай сможет помочь ему реализовать задуманное. Ни суд, ни парламент, ни генпрокурор - никто не ограничит авторитарного правителя, опирающегося на рукоплескающих делегатов народного собрания. А не разделяющих общего восторга всегда можно отправить в тюремную камеру.