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Американская армия в упадке, а китайская наращивает свою мощь, - Маккензи Иглен
15:43 12.11.2022

19FortyFive
США

Американская армия в упадке, а китайская наращивает свою мощь
19fortyfive: Армию США призвали срочно начать подготовку к "крупной операции" в Азии

Американские обычные средства сдерживания стремительно приходят в упадок, пишет автор статьи на портале 19fortyfive. Возможности Китая для вторжения на Тайвань, напротив, растут, поэтому Пентагону нужно срочно выходить из нейтрального режима и готовиться к "крупной операции" в Азии.

Маккензи Иглен (Mackenzie Eaglen)

Среди высшего командования американских вооруженных сил все громче звучат голоса тех, кто высказывает опасения по поводу военного потенциала Китая. На прошлой неделе, говоря о способностях своей страны сдержать Поднебесную, глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард (Charles Richard) заявил следующее: "Корабль медленно тонет". И добавил: "Тонет он, потому что они (Китай) быстрее расширяют свои возможности, чем мы".

Иными словами, американские обычные средства сдерживания все быстрее приходят в упадок. Это происходит по ряду причин, но, пожалуй, самая главная связана с тем, что военные ограничены в средствах. При бюджетировании с нулевой базой силы сдерживания имеют слишком мало средств, чтобы победить в войне. В итоге они устаревают, сокращаются и становятся менее подготовленными, а их модернизация происходит недостаточно быстро.

Средний возраст самолетов американских ВВС - 29 лет. Флот ВМС сократится до 280 кораблей к 2037 году. Армия продолжает уменьшаться, недобор новобранцев в прошлом году составил 25%. Все эти проблемы, ставшие причиной ослабления традиционных сил сдерживания, не новы.

На самом деле, военное руководство уже давно бьет тревогу. В сентябре прошлого года бывший заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов заявил, что модернизация, которая должна была по масштабам своим соперничать с Китаем, продвигается "невероятно медленно". Генерал Джон Хайтен (John Hyten) посетовал на то, что Пентагон "излишне бюрократичен, а мы не склонны к рискам".

Подытоживая позиции США в сравнении с Китаем, бывший глава военной разведки Индо-Тихоокеанского командования отметил, что американцы "слишком поздно" спохватились.

США "слишком поздно" осознали страшные намерения потенциального врага. "Слишком поздно осознали смертельную опасность. Слишком поздно для подготовки. Слишком поздно объединять всевозможные силы для сопротивления".

С учетом недавних заявлений начальника военно-морских операций ВМС США адмирала Майкла Гилдея (Michael Gilday), американские силы сдерживания китайского вторжения на Тайвань находятся в плачевном состоянии. По его словам, "мы говорим о временном промежутке до 2027 года (для вторжения), но, на мой взгляд, надо рассчитывать на 2022-й или, возможно, 2023-й. Я этого не исключаю".

Готовность Китая захватить Тайвань и его способности осуществить это, похоже, возрастают. Пентагону уже пора выходить из нейтрального режима и готовиться к "крупной операции" в Азии.

Для начала необходимо серьезно вложиться в традиционные силы, которыми можно помешать Китаю осуществить план в отношении Тайваня. Необходимо закупить больше эсминцев, ударных подводных лодок, высокоточных снарядов и других средств, которые могут сыграть большую роль в случае вторжения и помогут дать отпор китайским силам.

Нарастив свой потенциал, США также смогут эффективно корректировать и изменять позиции в Индо-Тихоокеанском регионе путем переброски сил для сдерживания Китая. Американская армия должна реорганизовать две своих боевых группы бригады для обеспечения обороны острова и отправить в регион бригаду содействия силам безопасности. Прибрежные полки морской пехоты необходимо разместить в первой цепи островов, а такие средства обеспечения, как склады боеприпасов, переместить ближе к Тайваню.

Производство боеприпасов необходимо увеличить. Запасов таких боеприпасов, как противокорабельные ракеты большой дальности (LRASM), явно недостаточно. К 2027 году ВВС и ВМС будут иметь только 629 таких боеприпасов. США должны производить больше такого оружия, а также "Стингеры", "Джавелины" и другую боевую технику, переданную Украине.

Необходимо предоставить больше боеприпасов и самому Тайваню, которому пока так и не поставили приобретенное им самим оружие на 14 миллиардов долларов. Другими словами, Тайвань нужно превратить в "дикобраза" и, с учетом опыта Украины, мы должны предоставить ему всевозможные ассиметричные средства для предотвращения вторжения: например, морские мины и крылатые ракеты для береговой обороны.

Конгресс тоже должен действовать оперативнее, чтобы вовремя одобрять законы об обороне. Он должен сделать так, чтобы предложения по реформе вступали в силу до того, как комиссия завершит отчет, а заказчики могли наращивать потенциал и запасы.

Это значит, что бюджет должен быть разработан с учетом инфляции и увеличения расходов как минимум на 3-5% в реальном выражении. Кроме того, это означает, что бюджет должен быть более сбалансированным за счет равномерного распределения инвестиций по критериям готовности, возможностей и потенциала. Армия должна больше инвестировать в те средства, которые могут пригодиться в этом десятилетии, а не в следующем.

Законотворцы должны прислушаться к предупреждениям военных и избавить США от стратегической атрофии. Провалить сдерживание - не вариант. Китай бдит.

Маккензи Иглен - старший научный сотрудник Американского института предпринимательства, работает над вопросами оборонной стратегии, оборонных бюджетов и готовности вооруженных сил.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1668256980


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