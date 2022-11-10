49 на 49. Демократы сравнялись с республиканцами на выборах в Сенат США

17:55 12.11.2022

Артем Платина

У представителей двух противоборствующих партий по 49 мест в Сенате

По предварительным данным, на промежуточных выборах в американский Конгресс у демократов и республиканцев на данный момент равное число мест в Сенате. Речь идет о 49 местах от каждой партии.



По опубликованным подсчетам, в палате представителей республиканцы сейчас опережают противников на 10 мест. Итоги выборов еще не окончательные, подсчеты результатов голосования активно ведутся. Постоянно появляются новости о победе представителей разных партий в крупнейших штатах США.



Ранее Readovka сообщала, что действующий

сенатор-демократ побеждает на выборах в штате Аризона.