США используют AUKUS для противостояния Китаю

19:01 12.11.2022

Совсем скоро станут известны окончательные итоги выборов в #Конгресс #США (на данный момент ведется подсчет голосов), и стартует президентская предвыборная гонка. При этом курс внешней политики #Вашингтон'а, скорее всего, не изменится – напротив, стоит ожидать ужесточения риторики в отношении #России и #Китая. В условиях глобального противостояния стоит обратить внимание на военное соглашение AUKUS, подписанное в прошлом году Вашингтоном, #Канберрой и #Лондон'ом. Основание австрало-англо-американского союза стало крупнейшей военно-политической новостью осени 2021 года. Пока в портфолио организации есть только планы и стратегии – но, в условиях обострения противостояния США и Китая, AUKUS может стать опасным рычагом дестабилизации международной обстановки.



Трехсторонние проекты



Изначально одной из главных задач соглашения AUKUS объявлялась помощь в создании атомных подводных лодок для австралийского флота.



И это – серьезная новость: до этого момента, кроме участников "ядерной пятерки", свои программы атомного подводного кораблестроения имели только Индия и Бразилия.



Нью-Дели оснащал свой флот ядерной компонентой самостоятельно – при консультативной поддержке иностранных партнеров. Бразилии руку помощи протянула Франция, но проект превратился в мучительный долгострой.



Решение Австралии обзавестись атомным подводным флотом привело к крупнейшему за последние годы скандалу в области ВТС. Изначально в конкурсе на строительство новой (неатомной) подлодки еще в 2016 году победили французские подрядчики. Общая стоимость программы строительства двенадцати лодок, по оценкам, должна была превысить $58 млрд. Однако в итоге австралийцы разорвали контракт с французами, решив строить атомную субмарину при поддержке англо-американских союзников.



При этом Канберра не только пренебрегла объемом и политической значимостью прежней сделки, но до последнего скрывала свои планы от контрагентов и вела с ними переговоры по реализации контракта. Недружественное поведение австралийцев возмутило Францию, привело к политическим демаршам и ухудшило отношения на высочайшем уровне. Для урегулирования инцидента (который, возможно, еще до конца не исчерпан), потребовались долгие переговоры о компенсации в размере $584 млн.



Но куда более серьезную негативную реакцию (хотя и меньше представленную в СМИ) появление AUKUS вызвало в Пекине.



Вступление в военный союз можно считать окончательным политическим выбором Австралии, присоединением Канберры к формирующейся антикитайской коалиции Вашингтона. Именно так этот шаг был воспринят в КНР.



Атомные субмарины дают австралийскому флоту дополнительные возможности – причем не для обороны берегов, а для длительного плавания (за счет технических ресурсов для автономного хода). Благодаря усилению мощностей австралийские подлодки смогут действовать на ключевых морских коммуникациях КНР – например, в Южно-Китайском море.



При этом проекты AUKUS не ограничиваются строительством австралийского атомного подводного флота.



Соглашение Австралии, Великобритании и США предполагает сближение разведок, разработку совместных киберопераций и программ вооружений. Так, Австралия предоставила Вашингтону свои полигоны для испытаний гиперзвукового оружия.



В рамках AUKUS планируется расширить базирование американской авиации, в том числе и стратегической, на австралийской территории. Например, недавно стало известно о проекте по созданию инфраструктуры для ракетоносцев B-52 "Stratofortress" -- предполагается, что они будут развернуты на авиабазе Тиндал на севере Австралии.



Регулярные учения и дополнительные технические договоренности (такие, как австрало-японское соглашение о взаимной дозаправке в воздухе) не просто превратят южный континент в непотопляемый тыловой аэродром. Австралийские вооруженные силы также будут активно интегрированы в систему сдерживания Китая (на южном направлении).



Австралия получит ядерное оружие?



Один из важнейших элементов соглашения AUKUS – это ядерный компонент, который активно критикуют эксперты. Так, этот вопрос уже обсуждался на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), проходившей в штаб-квартире ООН 1-26 августа 2022 года.



Дело в том, что программа строительства атомных подлодок требует, чтобы участники AUKUS передали Австралии часть запасов высокообогащенного (до оружейного уровня) урана. Такое топливо кардинально увеличивает срок службы подлодок. Благодаря высокообогащенному урану субмарины можно не заправлять на протяжении всего срока эксплуатации, поэтому американцы и англичане его активно используют.



Проблема в том, что Австралия – неядерная страна и участница ДНЯО. А это значит, что используемый австралийским флотом уран фактически будет выведен из-под контроля МАГАТЭ.



Подлодка – это не испытательный реактор в институте или на АЭС. На нее нельзя приехать с внезапной проверкой.



Конечно, никто не рассматривает всерьез сценарий, при котором австралийцы специально приводят в негодность подлодки, чтобы сделать ядерную бомбу.



Однако ряд стран (в первую очередь Китай и Россия) указывают, что проект AUKUS создает вредный прецедент, расшатывающий режим нераспространения.



Участники AUKUS при этом ссылаются на специальное исключение, заложенное в Договор о нераспространении. В текстах "Соглашений о всеобъемлющих гарантиях", заключенных МАГАТЭ с неядерными странами, прописано право последних использовать военные суда с ядерными реакторами (топливо которых можно вывести из-под контроля организации).



Но нельзя исключать, что число желающих воспользоваться этим исключением среди американских союзников будет только расти. В Азиатско-Тихоокеанском регионе это могут быть, например, Южная Корея или Япония.



Какие реальные перспективы у AUKUS?



За прошедший год прорыва в трехстороннем союзе не произошло. Чей именно проект субмарины выберут австралийцы (английский или американский), пока неизвестно: решение должно быть принято в начале 2023 года. Вашингтон и Лондон, несмотря на тесные союзные отношения, на этом направлении активно конкурируют.



Желая упрочить позиции своих стран, политики по обе стороны Атлантики предлагают прямо сейчас начать обучение австралийских подводников, чтобы помочь австралийцам скорее освоить силовые атомные установки. При этом сдача в эксплуатацию новых субмарин запланирована не раньше середины 2030-х годов. Так что реальной нужды в срочной переподготовке личного состава австралийского ВМФ просто нет.



Продолжается совместная работа Австралии и США по ряду программ в области гиперзвуковых вооружений, таких как SCIFiRE. Проходят активные совместные учения, но неясно, повлияло ли на их количество и качество соглашение AUKUS.



В области военно-технического сотрудничества Австралия держится курса на перевооружение и милитаризацию, однако она не всегда выбирает американскую технику.



Так, недавно Канберра решила приобрести военно-транспортные самолеты Lockheed Martin C-130J "Super Hercules" и ракетный комплекс М142 HIMARS . Однако чуть раньше Австралия закупила корейские самоходные артиллерийские установки К9 "Thunder" и немецкие колесные боевые машины для пехоты "Boxer".



Тем не менее, на следующий год вокруг AUKUS ожидается больше активности. Будет выбран проект субмарины, определится генеральный подрядчик. Активизируются совместные учения и испытания гиперзвукового оружия. ВВС США будут активно использовать Австралию для ротационного базирования своей авиации, сделают его почти постоянным.



Американские эксперты также неоднократно предлагали поставить Австралии малозаметные стратегические бомбардировщики B-21 "Raider", серийное производство которых начнется в ближайшие годы. Подобный шаг нельзя исключать – он будет не только очень удобен США, но и даст ВВС Австралии новые возможности для действий на больших расстояниях.



Однако он также вызовет крайне болезненную реакцию Пекина и, в целом, опасно дестабилизирует обстановку. Известно, что B-21 являются основным воздушным компонентом для ядерной триады ВВС США. Китайцы подозревают, что в кризисной ситуации австралийские машины будут использованы как дополнительные носители.



Пока эти сценарии выглядят нереалистичными. С другой стороны, еще совсем недавно маловероятным считали приобретение Австралией атомных подводных лодок.



Александр Ермаков