Эрдоган поблагодарил лидеров тюркских государств за прием Северного Кипра в наблюдатели ОТГ. Токаев, ау!

19:41 12.11.2022

12.11.22

Реджеп Тайип Эрдоган на саммите ОТГ в Самарканде.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил лидеров стран-участниц Организации тюркских государств за предоставление статуса наблюдателя в ОТГ непризнанной Турецкой республике Северного Кипра, которую официально признают только турецкие власти. Соответствующее сообщение Эрдоган написал на своей странице в Twittter.



"Сегодня мы сделали то, что диктует необходимость нашего братского права. Мы приняли решение предоставить статус наблюдателя в ОТГ Турецкую республику Северного Кипра. Выражаю признательность лидерам братских стран за поддержку в совершении этого исторического шага", - говорится в сообщении Эрдогана в Twitter.



Выступая на церемонии открытия саммита ОТГ в Самарканде 11 ноября, Эрдоган предложил пригласить Северный Кипр в организацию и предоставить ему статус наблюдателя. Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что по итогам саммита Северный Кипр получил такой статус.



При этом министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов на брифинге после саммита уточнил, что "никакого отдельного решения по Северному Кипру не подписывалось". Он также отметил, что "речи о признании Северного Кипра в качестве независимого государства быть не может".

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Кипр тюркского раздора

Кипр де-факто был разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова. Здесь в 1983 году была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра. Ее признала только Турция.



Добавим, что с осуждением заявлений Чавушоглу и Эрдогана уже выступила Греция.



"Мы осуждаем заявления турецких официальных лиц о якобы приеме псевдогосударства [ТРСК] со статусом наблюдателя в Организацию тюркских государств. По данному вопросу распространило соответствующее сообщение и Министерство иностранных дел Республики Кипр. Любая попытка повысить статус псевдогосударства является грубым нарушением международного права и резолюций 541 и 550 Совета Безопасности ООН", - говорится в официальном заявлении МИДа Греции.



Как отмечает МИД, позиция Греции стабильна и непоколебима. "Мы поддерживаем усилия по достижению справедливого и устойчивого решения кипрского вопроса, которое будет основано на соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН и будет совместимо с европейским законодательством, то есть - создание двухобщинной, двузональной федерации [на острове]", - подчеркнули в министерстве.