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Россиян ждет новая система идентификации в интернете
00:01 13.11.2022

Власти расширят возможности "Госуслуг"

Сергей Болотов

ЦБ и Минцифры сделают возможности сайта "Госуслуги" еще шире

Руководство Минцифры и Центробанка начали обсуждать совместную работу над двумя проектами, которые упростят использование цифровых сервисов. Это проекты по интеграции "Госуслуг" с коммерческими идентификаторами (ID) и по запуску единой платформы согласий граждан на использование своих цифровых данных в государственных и коммерческих системах. В случае успеха это позволит властям ускорить цифровую трансформацию экономики РФ и тем самым повысить качество жизни россиян, рассказали URA.RU эксперты.

О совместной работе со специалистами Минцифры первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова договорилась с главой этого ведомства Максутом Шадаевым в ходе форума инновационных финансовых технологий "Finopolis 2022" 11 ноября. По ее словам, "рынок давно говорил и давно просил" связать применяемый на сайте "Госуслуг" государственный идентификатор ЕСИА с коммерческими идентификаторами ID, которые используют банки, операторы связи и другие частные предприятия.

В Минцифры все чаще сотрудничают с банками для упрощения идентификации граждан на "Госуслугах", ответил Скоробогатовой Шадаев. "На этой неделе мы перешагнули 100 млн подтвержденных учетных записей на „Госуслугах". Из них, в последнее время особенно, большая часть подтверждалась банками. Пользователь на „Госуслугах" мог подтвердить через банк свою учетную запись, никуда не ходить, не показывать паспорт. Банки изначально рассматривались нами как серьезный институт подтверждения личности. И в этом смысле мы идем с вами вместе. Это снижает издержки и все это надо дальше развивать", - сказал он.

"Государству нужна единая, надежная система безопасной идентификации. Я думаю, что интеграция с коммерческими ID это тема старая, давайте обсуждать, мы готовы", - заявил министр.

Кроме того, глава Минцифры согласился войти в пилотный проект Банка России по цифровому рублю для разработки сервисов с оплатой в цифровой валюте, а также проработать с ЦБ запуск единой платформы согласий граждан на использование своих персональных данных в государственных и коммерческих системах. По словам Скоробогатовой - это непростая задача, которую двум ведомствам эффективнее будет решать сообща. "Нам нужно решить вопрос с платформой коммерческих согласий. Банк России сделал концепцию, как мы это видим. У вас тоже есть понимание, что ее надо делать. Это очень сложная задача и лучше строить ее не по отдельности, а совместно", - подчеркнула зампред ЦБ.

Успешная реализация совместных проектов ЦБ и Минцифры в области цифровой трансформации способна улучшить качество жизни россиян, сказал в беседе с URA.RU директор Института новейших государств Алексей Мартынов. "Удобная идентификация позволяет получать многие услуги дистанционно - это удобно, снимает кучу хлопот и издержек. В конце концов в XXI веке живем. Обратите внимание, что глава Минцифры подчеркивает требование к безопасности таких систем, это очень важно в условиях постоянного давления, в которых сейчас работает российская экономика", - заметил эксперт.

Объединенными усилиями Центробанк и Минцифры добьются лучших результатов, чем если бы работали над проектами по отдельности, считает специалист по правовому сопровождению блокчейн-проектов Михаил Успенский. "Минцифры последнее время демонстрирует практические результаты в реализации IT-проектов. Если у Центрального банка есть идеи в высокотехнологичных сферах финансового рынка, то лучшего союзника, чем ведомство Максута Шадаева, сейчас просто не найти", - сказал эксперт URA.RU.

Госдума уже подготовила правовую основу для совместных проектов ЦБ и Минцифры, рассказал URA.RU замглавы Комитета по информационной политике депутат Олег Матвейчев. "У нас принят закон о едином федеральном информационном регистре, который устанавливает правила сбора, обработки, хранения, получения, использования и защиты персональных данных. Когда эти проекты будут реализованы, данные наших граждан будут лучше защищены, а единая система идентификации, помимо своей прямой функции, будет служить своеобразным знаком качества - сразу будет видно, что конкретный сервис работает легально. Это уменьшит количество мошенников в Сети и повысит доверие потребителей", - заключил Матвейчев.

Источник - ura.news
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