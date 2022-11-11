Минобороны Киргизии предлагает увеличить срок службы для солдат-срочников и контрактников

00:59 13.11.2022

12 ноября 2022, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Министерство обороны предлагает поправки в Закон "О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах".



В документе говорится, что срок военной службы по контракту увеличивается с пяти до десяти лет, а руководителю уполномоченного госоргана, в ведении которого находятся вопросы охраны, разрешается сохранять военную службу. При этом военнослужащие-срочники проходят военную службу положенные 12 месяцев плюс дополнительно два месяца. В этот период офицеры смогут подготовить новобранцев.



В ведомстве пояснили: актуальность положения заключается еще и в том, что поможет пресечь утечку молодых специалистов из рядов кадровых офицеров, окончивших высшие военные учебные заведения. Эти же меры помогут сэкономить бюджетные деньги.