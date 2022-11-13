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|Сборная Казахстана впервые заняла первое место в медальном зачете ЧА-2022 по боксу
09:38 13.11.2022
Воскресенье, 13 Ноя 2022,
Боксеры из Казахстана завоевали 21 медаль
Сборная Казахстана заняла первое место в общекомандном медальном зачете чемпионата Азии-2022 по боксу в Аммане (Иордания), сообщает Sports.kz.
Суммарно боксеры из Казахстана завоевали 21 медаль - 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых. Второе место с 13 медалями заняла сборная Узбекистана - 6 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые. Третьей с 12 медалями стала Индия - 4 золотые, 2 серебряные и 6 бронзовых.
Общекомандный медальный зачет ЧА-2022 по боксу:
1. Казахстан - 6-7-8
2. Узбекистан - 6-3-4
3. Индия - 4-2-6
4. Иордания - 2-3-2
5. Таиланд - 2-2-1
6. Япония - 1-5-1
7. Южная Корея - 1-1-4
8. Тайвань - 1-0-3
9. Филиппины - 1-0-2
10. Вьетнам - 1-0-1
11. Монголия - 0-2-8
12. Кыргызстан - 0-0-4
13. Иран - 0-0-2
13. Таджикистан - 0-0-2
15. Пакистан - 0-0-1.