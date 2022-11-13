Сборная Казахстана впервые заняла первое место в медальном зачете ЧА-2022 по боксу

09:38 13.11.2022

Воскресенье, 13 Ноя 2022,



Боксеры из Казахстана завоевали 21 медаль

Сборная Казахстана заняла первое место в общекомандном медальном зачете чемпионата Азии-2022 по боксу в Аммане (Иордания), сообщает Sports.kz.



Суммарно боксеры из Казахстана завоевали 21 медаль - 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых. Второе место с 13 медалями заняла сборная Узбекистана - 6 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые. Третьей с 12 медалями стала Индия - 4 золотые, 2 серебряные и 6 бронзовых.



Общекомандный медальный зачет ЧА-2022 по боксу:

1. Казахстан - 6-7-8

2. Узбекистан - 6-3-4

3. Индия - 4-2-6

4. Иордания - 2-3-2

5. Таиланд - 2-2-1

6. Япония - 1-5-1

7. Южная Корея - 1-1-4

8. Тайвань - 1-0-3

9. Филиппины - 1-0-2

10. Вьетнам - 1-0-1

11. Монголия - 0-2-8

12. Кыргызстан - 0-0-4

13. Иран - 0-0-2

13. Таджикистан - 0-0-2

15. Пакистан - 0-0-1.