Перед началом саммита Байден перепутал Камбоджу с Колумбией

09:41 13.11.2022

12.11.2022



Президент США Джо Байден, выступая в субботу перед началом саммита с лидерами стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Камбоджи Пномпене, перепутал название страны - председателя объединения, перепутав Камбоджу с Колумбией.



"Я хочу поблагодарить премьер-министра Колумбии за его лидерство в качестве председателя АСЕАН, а также за то, что он пригласил всех нас", - сказал американский лидер, имея в виду премьер-министра Камбоджи Хун Сена.



Байден уже не в первый раз допускает эту оговорку. Перед вылетом в свое зарубежное турне американский президент в разговоре с журналистами в Белом доме уже путал Камбоджу с Колумбией. "В первую очередь я еду в Каир для работы в сфере защиты окружающей среды, потом я направляюсь в Колумбию, а затем… Я имею в виду Камбоджу, это я подумал о Западном полушарии… А затем я еду в Индонезию", - заявил он тогда.