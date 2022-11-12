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|Перед началом саммита Байден перепутал Камбоджу с Колумбией
09:41 13.11.2022
12.11.2022
Президент США Джо Байден, выступая в субботу перед началом саммита с лидерами стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Камбоджи Пномпене, перепутал название страны - председателя объединения, перепутав Камбоджу с Колумбией.
"Я хочу поблагодарить премьер-министра Колумбии за его лидерство в качестве председателя АСЕАН, а также за то, что он пригласил всех нас", - сказал американский лидер, имея в виду премьер-министра Камбоджи Хун Сена.
Байден уже не в первый раз допускает эту оговорку. Перед вылетом в свое зарубежное турне американский президент в разговоре с журналистами в Белом доме уже путал Камбоджу с Колумбией. "В первую очередь я еду в Каир для работы в сфере защиты окружающей среды, потом я направляюсь в Колумбию, а затем… Я имею в виду Камбоджу, это я подумал о Западном полушарии… А затем я еду в Индонезию", - заявил он тогда.