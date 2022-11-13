Российского паспорта могут лишить за дискредитацию армии

09:44 13.11.2022

В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, по которой могут лишить приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил России, текст документа есть в распоряжении РИА Новости.



Поправка дополняет список преступлений, указанных в 24-й статье законопроекта, за которые могут лишить приобретенного гражданства.



В перечень добавлены статьи Уголовного кодекса:



- 284.1 "Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности";



- 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий";



- 280.1 "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации";



- 280.3 "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях".



В проекте закона, который приняли в первом чтении в апреле, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.



Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства.



13.11.2022