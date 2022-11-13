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Этой зимой европейцы будут греться под турецкими одеялами, - Мерве Сафа Акынтюрк
09:53 13.11.2022

Yeni Safak
Турция
13 ноября 2022
Европейцы будут согреваться нашими одеялами! Турция нашла решение энергетического кризиса
Yeni Şafak: экспорт зимней продукции и одеял из Турции в Европу вырос на 30%

В условиях энергетического кризиса Европа ищет различные способы, как согреться грядущей зимой, пишет Yeni Şafak. Помимо печей, приобретаемых у Турции, теперь из европейских стран градом сыплются заказы на одеяла. Так, экспорт турецкой зимней продукции и одеял в Европу вырос на 30%.
В условиях энергетического кризиса Европа ищет различные альтернативы, чтобы согреться грядущей зимой. Помимо печей, приобретаемых у Турции, теперь из европейских стран также градом сыплются заказы на одеяла. Представитель текстильной промышленности Рефик Джейлан отмечает, что за последние десять месяцев экспорт в Европу увеличился на 30%. "Больше всего зимних товаров мы продаем в Европу", - добавил предприниматель. - Экспорт только тканевых одеял вырос на 12% и достиг 53 миллионов долларов".

Энергетический кризис, начавшийся на фоне российско-украинского военного конфликта, привел к увеличению экспорта зимних товаров и одеял из Турции вслед за бумом спроса на печи. Владелец текстильной компании в Бурсе Рефик Джейлан (Refik Ceylan) рассказал: "Время от времени случаются кризисы. Главное - превратить этот кризис в возможность. С точки зрения логистики Турция находится в невероятно выгодном положении. С COVID-19 Европа начала поставлять продукцию из Турции, а не из стран Дальнего Востока. К этому добавился кризис в Европе. Отличный шанс, который дал нам нынешний энергетический кризис, заключается в том, что Турции поступает большое количество заказов".

Турецкий предприниматель отметил, что особенно в течение последних пяти месяцев оборот его компании постоянно увеличивался, и продолжил: "В этом году мы экспортируем зимнюю продукцию в основном в такие страны, как Германия, Франция, Испания, Италия, Бельгия, Швеция. Особенно в течение последних пяти месяцев мы увеличиваем оборот на 30% по сравнению с предыдущим месяцем. Пять месяцев назад наш ежемесячный оборот увеличивался примерно на 10%. Мы создали собственную компанию в Европе и продаем там нашу продукцию. Таким образом мы создаем возможности для себя. Мы довольны продажами. И не считаем, что Китай является для нас конкурентом в этом отношении".

Вырос спрос на одеяла

Глава Стамбульской ассоциации экспортеров текстиля и сырья Ахмет Оксюз (Ahmet Öksüz) также констатировал рост экспорта тканевых и стеганых одеял: "В январе-октябре экспорт наших тканевых одеял увеличился на 12% и достиг 53 миллионов долларов. А в страны ЕС экспорт увеличился на 24%. Половина наших поставок одеял приходится на Евросоюз. В период с января по октябрь видно, что наибольший экспорт был осуществлен в Германию при росте на 39% и Нидерланды при увеличении на 37%. Согласно данным за последние пять месяцев, только в октябре наблюдается серьезное увеличение экспорта в Грецию и Польшу. В январе-октябре наш экспорт стеганых одеял увеличился на 22% и достиг 119 миллионов долларов".

Автор: Мерве Сафа Акынтюрк (Merve Safa Akıntürk)

Источник - inosmi.ru
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