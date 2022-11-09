Каспий превратят в водород. Либо "потемкинские деревни" рухнут, - Олег Червинский

10:04 13.11.2022

ОЛЕГ ЧЕРВИНСКИЙ

Среда, 09 Ноя 2022,



Третьего не дано

Премьер-министр Казахстана Алихан СМАИЛОВ в своей речи в Египте 8 ноября на Саммите мировых лидеров Глобальной конференции по изменению климата (COP27), заявил, что республика "готова выступать в качестве регионального центра развития возобновляемых источников энергии". Добавив, что ставка делается на производство и экспорт "зеленого водорода". "Согласно оценкам международных экспертов, Казахстан может войти в десятку крупнейших экспортеров этого экологически чистого вида топлива", – сказал премьер.



Что это за эксперты и на чем они основывали свои расчеты, глава правительства не уточнил. Но, видимо, чтобы продемонстрировать серьезность устремления в десятку мировых лидеров, там же, в Шарм-эш-Шейхе, подписал с руководителем компании Fortescue Future Industries Эндрю ФОРРЕСТОМ Рамочное соглашение о реализации проектов по производству "зеленого" водорода в нескольких регионах республики, включая Атыраускую и Мангистаускую области. Детали соглашения пресс-служба премьера озвучивать не стала, сообщив лишь, что "внедрение доступных технологий производства "чистого" водорода может позволить Казахстану через 5-7 лет стать одним из крупнейших мировых поставщиков этого топлива".



Чуть раньше, 27 октября, правительство подписало соглашение о строительстве завода по производству экологически чистого водорода мощностью 20 ГВт со шведско-немецким концерном Svevind Energy Group. Тогда было заявлено, что завод стоимостью 50 (!) миллиардов долларов США станет одним из крупнейших производителей "зеленого водорода" в мире. Как написало агентство Bloomberg, "электролизеры смогут производить до 2 миллионов тонн "зеленого водорода" в год, начиная с 2032 года, что эквивалентно примерно одной пятой цели ЕС по импорту "зеленого водорода" к 2030 году".



Почему водород made in Qazaqstan "зеленый" – потому что он будет производиться методом электролиза из воды, причем с помощью возобновляемых источников энергии. Svevind Energy обещает построить ветровые и фотоэлектрические установки для производства энергии в объемах около 120 тераватт-часов в год. Соответственно, местом расположения нового завода станет Мангыстау, где много воды (Каспий), ветра и солнца.



"Казахстан является идеальной площадкой для проекта, так как здесь отличные круглогодичные ветровые условия и солнечная радиация. В стране более низкие затраты на производство "зеленого водорода", что делает ее очень конкурентоспособной на мировом рынке", – приводятся в сообщении компании слова Вольфганга КРОППА, основателя и генерального директора Svevind Energy Group.



И осталось бы только порадоваться за Казахстан, который, судя по этим новостям, через пару лет наконец-то избавится от "ресурсного проклятья" и тотальной зависимости национальной экономики от нефти. Если бы кто-то из правительства или авторов грандиозных проектов дал ответы на пару самых простых вопросов.



Вопрос первый. Где брать воду для производства "зеленого водорода" в таких объемах? Как говорит эксперт в вопросах энергетики Аскар ИСМАИЛОВ, "для производства одной тонны водорода методом электролиза требуется 9 тонн очищенной или 18 тонн обычной природной воды. В случае с Мангыстау морской воды потребуется еще больше. Также установки по производству водорода требовательны с точки зрения охлаждения, на которое дополнительно потребуется вода. По самым грубым подсчетам, заводу по производству водорода мощностью 2 миллиона тонн в год потребуется порядка 60 миллионов тонн воды в год".



И это только по одному заводу! К цифрам надо добавить потребность в воде заводов в Атырауской и Мангистауской областях, которые премьер Смаилов собрался строить с Fortescue Future Industries. Такими темпами уже сейчас мелеющий Каспий повторит судьбу Арала – его полностью расщепят в водород. А как отнесутся к этой идее другие прибрежные государства, которые имеют на Каспий такие же права?



Вопрос второй. Каким путем Казахстан собирается к 2030 году поставлять в Европу одну пятую ее потребности в "зеленом водороде"? Построит трубопровод через территорию России или по дну Каспия? В интервью Eurasianet.org представитель Svevind Energy ответил, что решение о направлениях и маршрутах экспорта пока не принято."Транспортировка по трубопроводу наиболее рентабельна, но существующие газопроводы придется перепрофилировать, или водород будет смешиваться с природным газом. Также возможна транспортировка железнодорожным или морским транспортом", – пишет портал. Таким образом, серьезные бизнесмены приняли решение об инвестировании 50 миллиардов долларов США, не решив перед этим вопрос со сбытом продукции.



Объявленное место строительства нового супер-завода – близ поселка Курык – странным образом притягивает инвесторов самого разного происхождения и калибра. Шестнадцать лет назад, будучи акимом Мангистауской области,Крымбек КУШЕРБАЕВ собирался там же реализовать Интегрированный мультимодальный проект "Земля - море - небо". Проект был разработан областным акиматом и, по словам акима, поддержан в правительстве. Выступая на конференции "Мангистау. Нефть и Газ-2006", аким пообещал, что в ближайшее время за счет расширения территории СЭЗ "Морпорт Актау" будут построены: центр международной приграничной торговли "Aktau Free Trade"; мультимодальный транспортно-логистический центр, который будет включать в себя порт, аэропорт, автомобильные и железные дороги; индустриальный город "Aktau Industries"; центр по освоению инфраструктуры шельфа Каспия и новый международный аэропорт с грузовым терминалом. Но потом Крымбека Елеуовича перевели на другую, не менее ответственную работу…