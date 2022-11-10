Как глупая элита отупляет страну. Почему идеи Назарбаева овладели широкими народными массами, - Марат Асипов

10:06 13.11.2022

МАРАТ АСИПОВ

Четверг, 10 Ноя 2022,



Почему идеи Назарбаева овладели широкими народными массами

Долго не мог понять, почему пресловутый Старый Казахстан, имевший своих ярких персонажей типа Дариги НАЗАРБАЕВОЙ, Нурлана НИГМАТУЛИНА, Бауыржана БАЙБЕКА и еще множество людей, перед которыми все приседали и делали "Ку", пока не пытаются хоть как-то проявиться в политическом поле.



Ведь еще пару-тройку лет назад эти люди всерьез рассматривались как политические тяжеловесы, обладавшие значительными административными, финансовыми и медийными ресурсами. По одному движению их бровей люди садились в тюрьму, лишались бизнеса или бежали из страны.



Но после Кантара они даже не попытались создать свою партию, заявить о своих претензиях на власть, подтвердить свое былое влияние на общественную жизнь.



Достаточно посмотреть список кандидатов на очередные досрочные выборы президента, чтобы понять, насколько у нас все плохо с так называемой элитой.



По сути, у Токаева единственный серьезный конкурент, обозначенный как кандидат "против всех".



Но вот на днях дуплетом выстрелили две новости, отчасти объясняющие, почему в политическом поле страны не произошло серьезного оживления – не появилось реальной альтернативы ни Токаеву, ни правящей партии Amanat.



Я, конечно, подозревал, что кровная родня бывшего президента не блещет никакими талантами, но даже не мог представить, насколько были ничтожны их главные жизненные приоритеты.



"Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции продолжается досудебное расследование в отношении Сатыбалдыұлы Қ. и других лиц по фактам легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем. В результате оперативно-розыскных мероприятий в странах дальнего зарубежья установлены и возвращены в страну принадлежащие фигурантам эксклюзивные драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше $230 млн".



То есть племянник Назарбаева потратил 230 млн долларов на побрякушки, как какой-нибудь царек на колонизируемой европейцами территории, который мог обменять землю или своих подданных людей на бусы. Сатыбалды не придумал какой-нибудь способ вложить ворованные деньги в ценные бумаги, не стремился на них построить бизнес, инвестировать их в стартап, начать какое-то доходное дело. Я понимаю, что цены на "эксклюзивные" драгоценности могут и вырасти, но все равно этот способ приумножения капитала, на мой взгляд, очень уж примитивный.



Бандиты девяностых носили увесистые золотые цепи и килограммовые кресты, демонстрируя свою состоятельность. На мой взгляд, обладание цацками – это лучший способ произвести впечатление на свое окружение. Как павлин распускает хвост, чтобы привлечь самку, так и обладатель каких-то необыкновенных драгоценностей в глазах допущенных к его телу прихлебателей только так может обозначить свой высокий социальный статус. Иначе никто не поверит, что перед ними значительный человек.



Понятно, что Сатыбалды просто повезло, что его дядя был во главе страны.



Но вот на этой неделе пресс-служба Антикора сообщила, что по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержан бывший вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Т.С. ТОКТАБАЕВ.



Следствием установлено и с санкции суда арестовано дорогостоящее движимое и недвижимое имущество Токтабаева и его близких родственников (элитные частные дома, земельные участки, автомашины марки Cadillac Escalade, Mercedes-Benz Maybach S580 4 Matic, две BMW X5 Xdrive40I, Bentley Bentayga V8).



И если Сатыбалды не проходил кадровый отбор, его успешность в Казахстане, даже если он был бы умственно отсталым, компенсировалась близким родством с елбасы, то уж вице-министр должен был иметь какое-то минимальное образование и хотя бы средний IQ.



Но и в этом случае не самые, я надеюсь, глупые люди, сумевшие хотя бы добиться высокой государственной должности, решили рискнуть свободой и репутацией, а также будущим своих детей и близких ради груды кирпичей и металлолома, в которую рано или поздно обратятся все их дома и даже самые дорогие автомобили.



То есть это абсолютно тупое жизненное решение, которое априори превращает человека в раба. Взятка сразу ставит чиновника вне закона, но почему-то эта простая истина никак не укладывается в голове представителей нашей так называемой элиты, даже несмотря на регулярные аресты государственных служащих.



Они, как домашний скот, посвящают свою жизнь подготовке на убой, и весь накопленный жир будет съеден либо волками, либо пастухами.



Ладно, чиновники. В общем-то, понятно, зачем туда люди идут.



Пару лет назад у меня была запись с двумя продвинутыми блогерами. Разговор зашел о моих автомобильных предпочтениях. Когда я сообщил, что с точки зрения физики нет никакой разницы между "Нексией" и "Бентли" - результат по доставке моей тушки из точки А в точку Б будет ровно таким же, а вот экономически бюджетное авто намного выгоднее.



В ответ оба блогера, не сговариваясь, воскликнули: "Но на "Бентли" же лучше!".



И мне стало грустно.



Много лет назад, на заре нашей независимости, Нурсултан НАЗАРБАЕВ упоминался в скандале вокруг продажи нефтяных месторождений. В качестве вознаграждения за многомиллиардный контракт будущий лидер нации просил у американцев снегоходы, шубы и другие плюшки, то есть те самые цацки, за которые сто и двести лет назад продавались вожди колонизируемых племен.



И вот спустя тридцать лет его правления национальной идеей стало приобретение предметов роскоши, даже ценой свободы и репутации.



Ну и как особый кураж отпрысков наиболее успешных сторонников Назарбаева – это проехать задом по встречке и на красный сигнал светофора, чтобы все лузеры в панике расступались перед хозяевами жизни.



Но что самое обидное, что идея Назарбаева – цацки в обмен на свободу – стала едва ли не национальной.



Проявления этой идеи самые разные.



Кредитное рабство в обмен на той или гаджет.



Дичайшее доверие мошенникам всех мастей и участие в финансовых пирамидах.



Разграбление магазинов во время январских событий.



Митинги с требованием списания банковских долгов.



Продажная оппозиция, сливающая протест за деньги.



И это только видимая часть метастазов, охвативших общество.



На мой взгляд, именно по этой причине мы вдруг оказались в политическом вакууме – ладно, что слилась так называемая элита приближенных к Назарбаеву, даже сама нация оказалась неспособной предложить кандидата круче, чем "против всех".



Хотя еще совсем недавно казалось, что с уходом Назарбаева все переменится.



Не изменилось ничего.



В окружении Токаева все те же последователи культа Золотого тельца.



Аким Кызылординской области проводит свадьбу за сотни миллионов тенге и свято верит, что вправе оставить без ответа вопросы об источниках доходов.



Аким Алматы легко забивает на запрет главы государства на точечную застройку и кладет с прибором на Конституцию.



В глубинке процветает рабство.



"Сами подумайте, какой-то завуч пишет заявление на целого акима района? Какое она имела право это делать?" - это дословная цитата бывшей чиновницы, участвовавшей в коллективном буллинге строптивого педагога.



Увы, порок приживается очень легко, а уходит только с кровью и болью.



Так что основные потрясения у нас еще впереди.