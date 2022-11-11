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Байден торжествует. Демократы сохранили контроль над Сенатом
11:25 13.11.2022

"Республиканская волна" – всем прогнозам вопреки – захлебнулась

Пока в США процесс подсчета голосов после состоявшихся 8 ноября промежуточных выборов не завершен, но уже стало ясно, что нет нужды дожидаться повторных выборов в штате Джорджия – демократы сохранили свое большинство в Сенате. Да и надежды на сохранения контроля над Палатой представителей у правящей партии не улетучились, хотя республиканцы пока лидируют.

"Республиканская волна" – всем прогнозам вопреки – захлебнулась

Демократы сохраняют контроль над Сенатом после решающей победы в штате Невада, пишет The Guardian. Этот успех обеспечивает демократам ключевое число в 50 мест в Сенате, что наносит удар по республиканцам, которые надеялись на "красную волну" и контроль над обеими палатами Конгресса США.

Демократы сохранили контроль над Сенатом после того, как решающая гонка в Неваде была объявлена ​​в их пользу, что закрепило результаты партии на промежуточных выборах, которые в целом превзошли ожидания.

Сенатор-демократ США Кэтрин Кортес Масто победила кандидата от республиканцев Адама Лаксальта, бывшего генерального прокурора штата, которого поддерживал экс-президент Дональд Трамп, сообщает Associated Press.

Победа Масто последовала за успехом сенатора-демократа Марка Келли, выигравшего переизбрание в Аризоне поздно вечером в пятницу. Итак, благодаря этой победе демократы получили решающее количество мест в Сенате - 50, а республиканцы - 49.

Теперь даже если т во втором туре выборов сенатора в Джорджии, намеченном на 6 декабря, то даже разделение 50-50 будет означать, что Сенат будет фактически контролироваться демократами, поскольку при равном голосовании демократы могут рассчитывать на дополнительный голос от вице-президента Камалы Харрис.

Для республиканцев поражение на выборах в Сенат стало еще одним ударом после того, как они сильно отстали во многих гонках. Республиканская партия возлагала надежды на "красную волну", которая, как они предполагали, может прокатиться по США и отдать в их руки верхнюю палату Конгресса. Вместо этого - за некоторыми исключениями, такими как Флорида - волна была скорее струйкой, отмечает The Guardian.

Победа демократов в Сенате, вероятно, спровоцирует дальнейшие обвинения в республиканских кругах по поводу того, кто виноват в плохих результатах. До сих пор много внимания было сосредоточено на Дональде Трампе после того, как проиграли продвигавшиеся им кандидаты в нескольких ключевых гонках (как, например, доктор Мехмет Оз в Пенсильвании).

В США энергетическую политику Байдена оценили, как провальную

Победа демократов в битве за Сенат также служит еще одним стимулом для президента Джо Байдена после того, как его партия бросила вызов опасениям, что его низкие рейтинги популярности и электорат, пострадавший от высокой инфляции, приведут к наказанию демократов на выборах. Демократы также бросили вызов историческому прецеденту, поскольку партия, занимающая Белый дом, часто сильно проигрывает на промежуточных выборах.

Результаты выборов, вероятно, положат конец слухам о том, что Байден может уклониться от участия в президентской гонке 2024 года и покинуть свой пост после одного срока. Теперь он может указать на солидные положения внутреннего законодательства в первые годы своего пребывания на посту президента, а также на хорошие результаты в промежуточные сроки, чтобы укрепить поддержку внутри своей партии.

Байден сказал, что он невероятно доволен явкой на выборах в США, и сказал, что Республиканской партии теперь нужно решить, "кто они". Выступая перед журналистами в Камбодже перед саммитом стран Юго-Восточной Азии, Байден сказал, что его внимание сосредоточено на сенатской гонке в Джорджии.

Потеря Сената резко сфокусирует внимание на продолжающемся доминировании Трампа над Республиканской партией. Начались разногласия: некоторые видные республиканские деятели открыто призывают Трампа не объявлять о выборах в 2024 году, что, как многие ожидают, он сделает на следующей неделе.

Сам Трамп набросился на популярных республиканских деятелей, которые могут соперничать с ним, таких как губернатор Флориды Рон Десантис, который добился редкого успеха республиканцев в промежуточные сроки, поскольку он легко выиграл переизбрание и перевернул несколько некогда сильных демократических округов, особенно в Майами.

Однако вопрос о партийном контроле над 435-местной Палатой представителей остается на волоске. Республиканцы имеют преимущество, но голоса все еще подсчитываются в нескольких гонках, в том числе во многих в либерально настроенной Калифорнии. Если демократам – вопреки всем прогнозам – удастся одержать победу в Палате представителей, это будет означать полный контроль над Конгрессом для демократов и еще один шанс продвинуть приоритеты Байдена.

Андрей Яшлавский

Источник - МК
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