РосАрмия выбила укров из Майорска

11:33 13.11.2022

Украинский военный Кухар рассказал об оставлении Майорска: "Слабая поддержка арты"



Общественный деятель и военнослужащий ВСУ Владимир Кухар сообщил в социальных сетях об уходе украинских военных из Майорска возле Горловки. Напомним, что еще 12 ноября российские СМИ сообщали, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Опытное, откуда открывается прямая дорога на Авдеевку, а также город Майорск, благодаря чему теперь можно открыть шлюзы на дамбе и подать воду в Донецк и Горловку.



"Майорск вынужденно оставлен и строится новая линия обороны", - написал Кухар.



Он добавил, что отбить город обратно нереально, так как украинские подразделения в этом районе имеют очень слабую поддержку артиллерии. По его данным, у российских войск на данном направлении "раз в десять больше артиллерии".



Кухар также отметил, что в этом населенном пункте находится часть инфраструктуры канала "Северский Донец - Донбасс", который питает водой Донецкую область.



Эмма Грибова