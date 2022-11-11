 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 13.11.2022
11:33  РосАрмия выбила укров из Майорска
11:25  Байден торжествует. Демократы сохранили контроль над Сенатом
10:06  Как глупая элита отупляет страну. Почему идеи Назарбаева овладели широкими народными массами, - Марат Асипов
10:04  Каспий превратят в водород. Либо "потемкинские деревни" рухнут, - Олег Червинский
09:53  Этой зимой европейцы будут греться под турецкими одеялами, - Мерве Сафа Акынтюрк
09:44  Российского паспорта могут лишить за дискредитацию армии
09:41  Перед началом саммита Байден перепутал Камбоджу с Колумбией

09:38  Сборная Казахстана впервые заняла первое место в медальном зачете ЧА-2022 по боксу
00:59  Минобороны Киргизии предлагает увеличить срок службы для солдат-срочников и контрактников
00:01  Россиян ждет новая система идентификации в интернете
Суббота, 12.11.2022
19:41  Эрдоган поблагодарил лидеров тюркских государств за прием Северного Кипра в наблюдатели ОТГ. Токаев, ау!
19:01  США используют AUKUS для противостояния Китаю
17:55  49 на 49. Демократы сравнялись с республиканцами на выборах в Сенат США
15:43  Американская армия в упадке, а китайская наращивает свою мощь, - Маккензи Иглен
15:41  Handelsblatt: в Евросоюз Грузию не взяли. А к России возвращаться запретили
15:40  Европа едва справляется с потоком беженцев, - Татьяна Мишина
12:41  Из России продолжают уходить деньги, подпитывающие наших противников, - В.Катасонов
07:14  Народный кыргызский курултай. Игра стоит свечек? - 24.kg
06:20  Ожидания от саммита "Большой двадцатки": будут ли глобальные решения?
06:14  Когда придет украинский Пиночет? - В.Бурт
06:11  Что может измениться после выборов в Америке? - Дм.Минин
06:10  В Багдаде тоже не все спокойно..., - А.Веселов
06:07  Узбекистан предлагает выработать единый подход по взаимодействию тюркских государств с талибами
06:05  Мирзиеев предложил ежегодно проводить Международный тюркский экономический форум
04:49  Россия теряет влияние в Юго-Восточной Азии, - Владимир Скосырев
00:24  Китай станет старшим братом России? - Цинь Шихуан
00:23  Европа в кризисе: житель Германии поделился своим опытом
00:10  Кандидатка в Казпрезидентки Каракат Абден предлагает облагать налогом казашек, которые выходят замуж за иностранцев
00:01  Казахстанка Карина Ибрагимова стала Чемпионкой Азии по боксу
Пятница, 11.11.2022
22:11  Экс-глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев назначен послом в Турцию
21:49  Приближение катастрофы. Пора создать энергетические войска и подчинить их ГКНБ, - "ВечБишкек"
21:17  Кто мешает воевать Суровикину. Вызывающие недоумение вещи, - Дм.Попов
20:59  Как человек, становясь либералом, почти неизбежно становится идиотом, - Михаил Делягин
18:30  Регулярные переводы: удобная функция для владельцев бизнеса от Freedom Pay
16:06  Как будет выглядеть постзападный мир под господством России? - Салем аль-Кетби
16:04  Драка элит в Кремле как главный фактор украинской СВО
16:01  Трамп в прошлом, будущее американского консерватизма за Десантисом, - Род Дреер
15:18  Токаев озвучил в Самарканде очередной анти-российский тезис
14:25  Русская Идея: лимит на отступление исчерпан, - Александр Дугин
13:45  Какие документы подписали по итогам саммита ОТГ в Самарканде - список
13:27  Англия – родина нацизма. Ч. 1, - В.Прохватилов
13:26  Японцы сбивают в стаю корабли враждебных Китаю стран, - А.Кошкин
13:15  Токаев предложил вручить Эрдогану высший орден Тюркского мира. Кто лизнет слаще...
12:40  В Кыргызстане легализуют "самозахваченные" земельные участки, - Е.Погребняк
12:37  Интересы Казахстана в процессе голосования в ООН, - А.Чеботарев
12:13  Нехватка школ в Казахстане: есть ли свет в конце тоннеля? - Серик Маселов
12:09  Кто вы, мистер Щедровицкий? Глобалистская интеллектуальная элита сбрасывает маски, - Дмитрий Винник
11:56  США хотят расщепить альянс России и Ирана на атомы, - Игорь Субботин
11:38  Вывод капитала из Казахстана: правоохранители работают над возвратом 500 млрд тенге
11:32  Европейцы начали жечь деревья, чтобы согреться, - Мэтт Рейнолдс
10:39  Союзнички... Пекин держит лучшие войска поближе к границам России, - Александр Храмчихин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
РосАрмия выбила укров из Майорска
11:33 13.11.2022

Украинский военный Кухар рассказал об оставлении Майорска: "Слабая поддержка арты"

Общественный деятель и военнослужащий ВСУ Владимир Кухар сообщил в социальных сетях об уходе украинских военных из Майорска возле Горловки. Напомним, что еще 12 ноября российские СМИ сообщали, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Опытное, откуда открывается прямая дорога на Авдеевку, а также город Майорск, благодаря чему теперь можно открыть шлюзы на дамбе и подать воду в Донецк и Горловку.

"Майорск вынужденно оставлен и строится новая линия обороны", - написал Кухар.

Он добавил, что отбить город обратно нереально, так как украинские подразделения в этом районе имеют очень слабую поддержку артиллерии. По его данным, у российских войск на данном направлении "раз в десять больше артиллерии".

Кухар также отметил, что в этом населенном пункте находится часть инфраструктуры канала "Северский Донец - Донбасс", который питает водой Донецкую область.

Эмма Грибова

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1668328380


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: Республиканский бюджет направлен на решение актуальных социальных вопросов и развитие страны
- Правительство усилит меры обеспечения промышленной безопасности – Алихан Смаилов
- О встрече глав МИД стран Организации тюркских государств
- Аким Алматы встретился с жителями Жетысуского района
- В Узбекистане состоялась 11-ая встреча представителей министерств экономики и торговли стран-участниц Организации тюркских государств
- Freedom Pay – самый популярный сервис онлайн-платежей в Казахстане
- 6 массажисток из салона боди-массажа изобличили в проституции в Алматы
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился с Генеральным Секретарем Мусульманского совета старейшин
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  