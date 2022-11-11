Bloomberg: От пацифизма не осталось и следа. Япония готовится к войне с Китаем

15:36 13.11.2022

Bloomberg

США



Почему Япония готовится к возможной войне с Китаем

Bloomberg: страх перед Китаем заставляет Японию готовиться к войне



Угроза китайской агрессии производит революцию в Японии, сообщает Bloomberg. Токио наращивает военный потенциал и становится основным союзником Вашингтона в регионе, отмечает автор статьи.



Хал Брэндс



Если бы Китай напал на Тайвань, ему пришлось бы столкнуться не только с враждебной сверхдержавой. Ему также, вероятно, пришлось бы противостоять своему давнему региональному противнику, Японии. На протяжении веков Япония и Китай соперничали за господство в Восточной Азии. Временами они угрожали выживанию друг друга. Сегодня, как я понял из трехдневных встреч с официальными лицами и аналитиками в Токио, угроза китайской агрессии производит тихую революцию в японском государственном управлении и подталкивает нацию к подготовке к войне.



Для Америки Китай - опасный, но далекий вызов. Для Японии Китай представляет собой экзистенциальную угрозу по соседству. Еще за годы до того, как американские лидеры объявили о возвращении соперничества великих держав, японские официальные лица предупреждали, что Пекин не замышляет ничего хорошего. По мере того как возможности Китая становились все более грозными, а его поведение в Тайваньском проливе - все более агрессивным, беспокойство Токио становилось все острее.



Когда я был в Токио, погода стояла прекрасная, но там отчетливо чувствовалось, что на горизонте собирается буря. "Завтрашняя Восточная Азия может стать сегодняшней Украиной", - предупредил премьер-министр Фумио Кисида в июне. В том же месяце около 90% японцев считали, что страна должна готовиться к китайскому вторжению на Тайвань. Это было еще до того, как Си Цзиньпин усилил напряженность, запустив баллистические ракеты по исключительной экономической зоне Японии после визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайбэй.



В Токио, как и в Вашингтоне, мнения расходятся относительно того, когда риск войны достигнет максимума, и даже относительно того, будет ли Си рисковать всем в военной авантюре с высокими ставками на Тайване. Некоторые официальные лица сказали мне, что недавние кадровые реформы в Пекине, в том числе назначение ветерана последнего иностранного конфликта Китая против Вьетнама в 1979 году и бывшего командующего китайскими вооруженными силами против Тайваня на два высших поста в Центральном военном совете, представляют собой создание некоего "комитета войны". Другие возражают, что в ближайшие годы Народно-освободительной армии Китая будет не хватать ключевых средств, необходимых для вторжения на остров, например, десантных кораблей.



Но мало кто оспаривает мысль о том, что страна должна готовиться к катаклизмам, потому что силовой захват Тайваня Китаем будет иметь катастрофические последствия для Японии.



Если Тайвань падет, острова на дальней юго-западной оконечности Японского архипелага могут оказаться незащищенными. Китай может перекрыть жизненно важные торговые пути, усилить давление вокруг спорных островов Сенкаку и какими-то иными способами "прижать" своего исторического соперника.



Вот почему правительство Токио заявило - со всей возможной решительностью, - что оно не будет стоять в стороне, если Тайвань подвергнется попытке захвата. Япония, уже являющаяся серьезной региональной военной державой, быстро движется к укреплению потенциала в области военного сдерживания и обороны.



Некоторые из этих шагов публично оправдываются как меры борьбы с вполне реальной угрозой и со стороны Северной Кореи, которая "оживила" мое прибытие в Токио запуском баллистических ракет, вызвавших такую тревогу у жителей северной и центральной Японии, что они вынуждены были искать укрытие. Но японские официальные лица признались мне в частном порядке, что каждый кризис с Пхеньяном усиливает их аргументы в пользу приобретения оружия, которое может противодействовать агрессии со стороны Пекина.



Тем временем военное сотрудничество Японии с США углубляется: американские и японские войска активизируют совместные учения, речь идет в том числе о крупномасштабных маневрах у нескольких южных островов в этом месяце, и готовят совместные оперативные планы на случай возникновения военного конфликта из-за Тайваня.



Эти меры являются частью кардинального изменения региональной роли Японии, поскольку Токио, который в 30-х и 40-х годах нападал на своих соседей, становится опорой безопасности Индо-Тихоокеанского региона. Когда США вышли из торгового соглашения о Транстихоокеанском партнерстве при президенте Дональде Трампе, именно Япония спасла урезанную версию этого соглашения, чтобы действовать как противовес китайскому влиянию.



Японские официальные лица сплетают сеть союзов и партнерств в области безопасности, призванных усилить меры против китайской экспансии, при участии стран от Австралии до Индии. Именно Токио выдвинул в свое время концепцию "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" - лозунг, который теперь присвоил себе Вашингтон.



Безусловно, такие перемены в политике Японии – это нечто вроде "полуреволюции". Удвоение расходов на оборону приведет к тому, что ее военный бюджет составит всего 2% ВВП. Конституция страны по-прежнему накладывает серьезные ограничения на внешнюю и оборонную политику. Но общий тренд понятен и, скорее всего, направлен на долгосрочную перспективу. Кисида, которого когда-то считали "голубем", сегодня проводит политику, которую предвещал его более "ястребиный" предшественник Синдзо Абэ, почти не вызывая при этом такой негативной реакции, какую вызывал более противоречивый Абэ.



Это хорошая новость для Вашингтона. Доступ к японским базам и участие японских войск сделали бы шансы в войне за Тайвань гораздо более благоприятными для США. Альянс, который начинался как односторонняя гарантия безопасности после Второй мировой войны, постепенно превращается в настоящее боевое партнерство.



Это не значит, что обе страны во всем идут рука об руку. Волатильность американской внешней политики и наследие времен Трампа вызвали у Японии опасения по поводу надежности Америки как союзника в долгосрочной перспективе. Как я узнал в Токио, японские аналитические центры потихоньку разрабатывают геополитические "планы Б" на случай возвращения Трампа к власти. Военные и дипломатические инвестиции, которые сегодня делают Японию более верным союзником США, служат страховкой на будущее, в котором Америка повернет в сторону изоляционизма или рассерженного "замыкания в себе".



Японские и американские дипломаты, с которыми я беседовал, также обеспокоены тем, что Вашингтон иногда отдает приоритет символическим аспектам поддержки Тайваня, таким как визит Пелоси или призывы признать остров независимым государством, по сравнению с конкретными действиями по укреплению его обороны. Если Токио предпочитает "сдерживание без провокаций", то США периодически практикуют "провокации без сдерживания". И это не лучший способ справиться с опасным соперником или удержать в своих руках самого важного союзника Америки.