Al-Akhbar: Байдена запомнят как "американского Горбачева"

15:39 13.11.2022 Al-Akhbar

Ливан



Глобальный конфликт и ответственность восходящих держав

Al-Akhbar: из-за азартной политики Байдена его запомнят как "американского Горбачева"



Выживание США напрямую зависит от сохранения их гегемонии, пишет Al-Akhbar. Но мир больше не хочет подчиняться Америке. Поэтому страны должны сплотиться, чтобы положить конец западному господству, которое попирает свободы и права человека.



Спецоперация на Украине действительно была необходимой превентивной мерой для защиты России от Запада, который работал против нее на протяжении последних двух десятилетий. Так, действия Путина остановили американское продвижение, чья цель - свергнуть российского лидера и вовсе развалить его страну. Дольше ждать уже было нельзя. Либеральные режимы считают, что победа Москвы в украинском кризисе представляет для них экзистенциальную угрозу, поэтому упорно защищают Зеленского в ущерб своим народам и интересам. Они дошли даже до проведения учений НАТО по ядерному сдерживанию. Очевидно, что выживание западных режимов напрямую зависит от сохранения их гегемонии, глобальных и транснациональных интересов. Они украли свободу у своих народов под предлогом либерализации, и в этом таится наибольшая опасность.



Если наблюдать за развитием конфликта на Украине и позицией различных сил, можно разглядеть то, что происходит на глубине, - это борьба за идентичность, природу международной системы и ее ценности. Сейчас вбивается чуть ли не последний гвоздь в крышку гроба американской гегемонии. Рациональное мышление, вдумчивость и ответственность - вот на чем должны строиться международные отношения и действия.



Вполне вероятно, что восходящие державы и те, кто пострадал от американской гегемонии, приложат последовательные усилия и не пойдут на поводу у эмоций. Они сделают все, чтобы ослабить американское доминирование, не будут выжидать или колебаться. Запад противостоит нашему миру и его народам. Мы должны сотрудничать и закрыть глаза на расхождение во взглядах. Гегемония США часто является причиной многих необоснованных разногласий и опасений относительно друг друга. Опыт и логика подсказывают, что полной свободы нельзя добиться при нынешнем проамериканском миропорядке. Если мы хотим реальной независимости, то необходимо противостоять западной гегемонии. Проблема кроется в существующем миропорядке и либеральной демократии, которые порабощают, изолируют, ограничивают возможности, отбирают свободу и независимость у обществ и препятствуют многополярности под разными предлогами.



Недовольство, копившееся последние два десятилетия, которое в итоге вылилось в украинский кризис, вселяет осторожный оптимизм.



"Активная" фаза конфликта началась, когда КСИР и силы народного сопротивления добились беспрецедентных успехов в противостоянии США и Израилю. 2000 год стал переломным. Победы нанесли серьезный ущерб Америке, ее авторитету, международному имиджу и легитимности в качестве лидера. Недовольство американской гегемонией постепенно нарастало. Оно ярко проявилось в Сирии, где для успеха требовалось практическое сотрудничество Ирана и России, право вето Китая и усилия оси сопротивления. Конечно же, он стал наиболее заметным конфликтом, в котором интересы региональных стран и крупных мировых держав совпали. Более того, сирийский кризис внес большой вклад в становление нового мирового порядка.



Это побудило различные силы, угнетенные и отверженные народы выступить против американской гегемонии. Одни стремились ослабить "легитимность" США, другие добились экономического прогресса, а третьи занимались стратегическими вопросами и военной отраслью. Неудачи американцев стали плохим предзнаменованием, а также негативно сказались на их идентичности и глобальной роли. Здесь возникают закономерные вопросы: почему бы нам просто не наслаждаться плюсами разнообразия? Должны ли мы мириться с американскими предрассудками после Второй мировой войны?



Конфликт в Восточной Европе и эскалация напряженности в Восточной Азии говорят о том, что мы движемся к всеобъемлющей конфронтации. Игроков становится все больше. Этого противостояния нельзя избежать, вариантов мало и нет пути назад. Какими бы высокими ни были требования к специфике государств, нельзя избегать борьбы с американской гегемонией. Сейчас наиболее подходящее время для того, чтобы вступить с ней в конфронтацию и добиться хорошего прогресса. И вот почему:



- Западные правительства настороженно наблюдают за протестами в Европе и ждут, что произойдет, если демократы проиграют на промежуточных выборах в США, и как это повлияет на внешние и внутренние проблемы в регионе. Станет ли администрация Байдена более обеспокоенной и раздражительной? Получится ли ей немного отпустить контроль и уменьшить ограничения? Будет ли она и дальше заниматься азартными играми и ставками? Запомнят ли Байдена как "американского Горбачева"?



- Если мы посмотрим на США, то увидим, что они страдают от жесткой поляризации и глубоких кризисов, затронувших доверие, которое является основой любой социальной и политической структуры. Америка переживает подъем новых политических течений и крах идеи, господствующей в течение последних десятилетий. Также все больше нарастает напряженность между двумя крупными европейскими державами (Германией и Францией), что грозит положить конец их мечте возглавить Евросоюз. Сложность еще и в том, что народы Западной Европы начали ощущать на себе последствия борьбы с американской гегемонией: подъем правых, экономический кризис, глобальное противостояние.



- Нельзя не отметить африканское пробуждение. Некоторые страны коричневого континента недавно изгнали французов и увеличили свой вес на мировой арене. Алжир частично восстановил свою арабо-африканскую роль. Турция практически не член НАТО, даже если и претендует на то, чтобы быть в альянсе на бумаге. Египет заявил о планах отказаться от привязки национальной валюты к доллару из-за обострения кризиса с проамериканским Западом. Имран Кхан возвращается к власти в Пакистане. Позиция индийских властей зависит от национальных интересов. Администрация США рассчитывала на геостратегическое противостояние Индии и Китая, но просчиталась. Есть еще Северная Корея с ее ядерным арсеналом и спорами с соседями - Японией и Южной Кореей. Про глубокие перемены, происходящие в Латинской Америке, и результаты выборов в Бразилии тоже нельзя забывать.



- Особого внимания заслуживает позиция Саудовской Аравии по различным проблемам внешней и внутренней политики, например, сдержанное и осторожное отношение к нормализации с Израилем или ее решения в рамках ОПЕК.



- Если наблюдать за происходящим на палестинской арене, то есть за признаками вооруженной революции, надвигающейся на Западном берегу. Можно ожидать от палестинского сопротивления нового нефтегазового уравнения вдоль побережья оккупированной территории. В то же время ни для кого не секрет, что сионистское образование страдает от неразберихи, внутреннего раскола и неспособности управлять конфликтом, не говоря уже о его урегулировании. Кроме того, все больше крепнет осознание, что Европа для Америки важнее Израиля и именно ему придется пожертвовать своими интересами в великой шахматной игре, ведь пространство для маневров сужается с каждым днем.



- Можно также заметить рост противоречий в отношениях между Россией и сионистским образованием, что отвечает интересам сил сопротивления в арабо-исламском мире. Это положительно скажется на нашем региональном и международном положении, поскольку Израиль начнет терять историческую поддержку.



Все упомянутые выше тезисы, а также объективные и целенаправленные изменения подтверждают приближающийся конец существовавшего на протяжении десятилетий миропорядка и зарождение нового под влиянием текущих тенденций в международной политике. Вне всякого сомнения, в ближайшие месяцы стоит ждать решающих событий. По множеству причин сегодняшний конфликт ведущих держав не может выдержать стратегии длительного истощения, как это было в ходе двух мировых войн в прошлом.



Мы выделяем два сценария развития событий в предстоящий период.



В первом мы столкнемся с преднамеренной эскалацией, которая завершится серьезными переговорами на всех аренах. Америка, по этому сценарию, смирится с логикой партнерства и признает интересы, устремления, ценности и видение других сил. Однако мы не ожидаем всего перечисленного, поскольку оно противоречит природе США. Во втором сценарии развивающиеся страны должны подготовиться к серьезному противостоянию, поскольку Америка будет решительно настроена увековечить свою гегемонию за счет всех остальных, включая союзников, даже если ими придется пожертвовать. Такой подход отбрасывает все, что связано с правами человека, законами и обычаями, когда они не отвечают американским интересам.



Если мы действительно переживаем исторический момент и перед нами открывается новая страница мировой истории, то близящийся полный и окончательный слом однополярной системы сопряжен с крупными угрозами. Ни одна держава, независимо от своей мощи, не сможет справиться в одиночку. Необходимо объединить и интегрировать усилия всех игроков. Это путь, который мы начали, набрав хорошие очки и накопив опыт. Мы продолжаем идти по нему с высокой скоростью, но последние шаги сопряжены с определенными трудностями.



Да, для Америки и гегемонистской международной системы эта битва является борьбой за глобальное лидерство и будущее, и поэтому они буду всячески противодействовать слому старого. Любое бездействие или колебания со стороны противников Соединенных Штатов будут способствовать возвращению к американскому лидерству и гегемонии.



Разграничение влияния восходящих и угасающих держав и формирование нового международного баланса сил будут происходить не в ходе формального диалога, а только через силу и принуждение, поэтому стороны серьезно готовятся к конфликту. Мы живем в мире, который не следует зову истины, не признает права другого и не принимает многообразие, хотя западный либерализм и демократия пропагандируют обратное. Больше эти риторические уловки им не пригодятся. Разве большая часть человечества, представляющая самые древние цивилизации и половину мировой экономики не являются неотъемлемой частью международного сообщества? Или представлять его - прерогатива исключительно Запада? Нам достаточно того, что Евросоюз, наконец, все понял.



Соответственно, любое действие восходящих держав, независимо от того, маленькое оно или большое, будет иметь более широкое значение: оно либо направлено на разрушение нынешней системы, либо на слияние с ней. В этом сложном мире, где все взаимосвязано, мы должны шире смотреть на наши права. Кто-то возьмет на себя инициативу сформулировать убедительный дискурс для новой фазы, следующей за либеральной демократией, где будут удовлетворены потребности человека на руинах неудачного эксперимента с "концом истории".



А теперь давайте вернемся к оси сопротивления, России и Китаю. Нет никаких сомнений, что действия Исламского Сопротивления привели к демаркации границ. Это стало очередной победой в экзистенциальной борьбе с сионистским врагом и первым шагом к краху американского господства. Израиль - самый важный инструмент европейско-американской гегемонии. Ливан смог укрепить свой суверенитет и роль в стратегическом балансе. Это - победа, которая удваивает легитимность Сопротивления и укрепляет его позицию как внутри страны, так и в регионе.



СМИ и западные правительства твердят о развитии военного и экономического сотрудничества между Россией и Ираном, что является также важным политическим решением. Его нельзя отделить от позиции Тегерана по поводу борьбы с европейско-американской гегемонией. Он стремится нанести ей удар на всех аренах конфронтации таким образом, чтобы это дополняло его национальные и суверенные интересы. Стратегия, изложенная на недавнем съезде Коммунистической партии Китая, вернула на первый план геополитические интересы и соображения безопасности. Пекин долгое время концентрировался на геоэкономике. И то, что мы видели - это противостояние Америке и ее гегемонии. Все это говорит о том, что восходящие державы прекрасно отдают себе отчет о происходящем. Они должны разумно подходить к сотрудничеству, уважать национальные интересы друг друга и бороться с существующим миропорядком, чтобы принцип "разделяй и властвуй", используемый Киссинджером, больше не сработал.



Автор: Биляль аль-Лакис (بلال اللقيس) Источник - ИноСМИ

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