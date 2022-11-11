Мощный взрыв в центре Стамбула, похоже на теракт. Жертвы уточняются

18:22 13.11.2022

Число погибших при взрыве на улице Истикляль в центре Стамбула возросло до шести, ранены 53 человека. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он назвал произошедшее "нападением с бомбой" и отметил, что, по предварительным оценкам, все указывает на то, что это был теракт

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В центре Стамбула прогремел взрыв: появились подозрения на теракт

Не исключается версия террористической атаки смертника



В воскресенье днем в центре Стамбула на популярной пешеходной улице Истикляль произошел взрыв. По сообщениям турецких СМИ, пострадали около сорока человек. По имеющимся данным, как минимум четыре человека погибли. Не исключается версия террористического акта, устроенного смертником.



Не исключается версия террористической атаки смертника



На видео, размещенном в сети, видно, как огненный шар захлестнул многолюдную улицу. На кадрах также можно видеть, как машины скорой помощи, пожарные машины и полиция прибывают на место происшествия в стамбульском районе Таксим в воскресенье. Есть и видеокадры, на которых видно, как несколько человек лежат на земле среди повреждений от взрыва.Хотя причина взрыва пока не ясна, высказываются версии о том, что это мог быть теракт.



"Есть серьезные подозрения, что это была бомба смертника, но у нас пока нет официального заявления", - сообщил стамбульский корреспондент канала "Аль-Джазира".



Телекомпания CNN Turk сообщила, что 11 человек получили ранения, но затем турецкие масс-медиа сообщили о том, что число пострадавших возросло до 38 человек. Со своей стороны, губернатор провинции Стамбул Али Ерликая сообщил в Twitter, что взрыв произошел около 16.20 по местному времени и "есть жертвы и раненые".



"По предварительным данным, в результате взрыва, произошедшего на проспекте Истикляль, погибли 4 человека, 38 человек получили ранения. Наши раненые находятся на лечении. Желаем милости Божией погибшим и скорейшего выздоровления пострадавшим", – сообщил в соцсетях губернатор Стамбула.



В близлежащем полицейском участке Касымпаши агентству Reuters сообщили, что все бригады прибыли на место происшествия, но не сообщили никаких подробностей. Турецкий Красный Полумесяц сообщил, что кровь доставляется в близлежащие больницы.



Мэр Стамбула Экрем Имамоглу сказал: "Крайне важно помочь нашей полиции и медикам в связи со взрывом на улице Истикляль и избегать постов в соцсетях, которые могут вызвать страх и панику".



Турецкий регулирующий орган RTUK наложил запрет на трансляцию освещения взрыва примерно через час после того, как он произошел, сообщает Reuters. Подобные запреты Верховный совет радио и телевидения вводил в прошлом после нападений и несчастных случаев. Между тем, как пишет местное издание Daily Sabah, размещенные в социальных сетях во время взрыва изображения показали, что грохот было слышно издалека и что также возникло пламя. По информации газеты, жертвами стали по меньшей мере четыре человека.



Истикляль, ставший местом взрыва, представляет собой многолюдную улицу, популярную среди туристов и местных жителей, вдоль которой расположены магазины и рестораны. Пользователи соцсетей сообщают, что после инцидента торговые заведения были закрыты, а улица перекрыта.



Взрыв стал шоком, поскольку в последнее время не было никаких предупреждений о нападениях в турецком мегаполисе.



"Но меры безопасности в этом районе остаются высокими", - сообщает корреспондент "Аль-Джазиры" в Стамбуле.



В 2010-е гг. в Турции произошел ряд террористических нападений. Одним из самых крупных стала бойня, устроенная в стамбульского ночном клубе "Reina" в районе Ортакей в ночь на 1 января 2017 года. По данным властей, погибло не менее 39 человек, еще семьдесят были ранены. Террорист (сообщалось, что это уроженец Узбекистана) открыл огонь из автомата в увеселительном заведении вскоре после наступления Нового года. Ответственность за атаку взяло на себя "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая организация).



Ранее, 28 июня 2016 года, вооруженные автоматическим оружием и имевшие при себе пояса смертников террористы устроили нападение в стамбульском аэропорту имени Ататюрка. В результате теракта погибло 45 человек, 239 ранено.



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Губернатор Стамбула Али Ерликая написал в социальных сетях, что в результате взрыва на улице Истикляль погибли 4 человека и 38 человек получили ранения.