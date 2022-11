Сбежавшая из России клоун-группа Little Big отменила гастрольный чес по Казахстану

20:45 13.11.2022

Группе Little Big не запрещали выступать в Казахстане

Организатор несостоявшихся концертов панк-поп-рейв группы Little Big в Казахстане опровергла сообщения СМИ, что выступления были запрещены властями Астаны и Алматы. По ее словам, коллектив сам отказался выступать.



Концерты группы Little Big были запланированы на 14 и 15 ноября в Астане и Алма-Ате соответственно. В субботу в ряде Telegram-каналов и СМИ появились сообщения, что данные концерты были отменены якобы из-за того, что артисты не прошли проверку властей двух городов и не получили от них соответствующих разрешений.



"Концерты были отменены в связи с односторонним отказом артистов от выступления. Никаких запретов со стороны акиматов не было, данная информация не соответствует действительности", - сообщила РИА Новости директор концертного агентства Маргарита Боярова.