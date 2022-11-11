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|Кыргызстан. В ДТП погиб певец Бекжан Темирхан
23:49 13.11.2022
В ДТП погиб певец Бекжан Темирхан, известный хитом "Эзилип буттум"
Смертельная авария произошла накануне вечером.
БИШКЕК, 11 ноя - Sputnik. В дорожно-транспортном происшествии погиб певец Бекжан Темирхан (сценическое имя. - Ред.), сообщили в пресс-службе Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения.
Авария произошла 10 ноября в 22:35 в Кеминском районе - на 118-м километре автодороги Бишкек - Нарын - Торугарт (проезд "Холодная вода"). Автомобиль марки Mercedes Benz врезался в парапет, вылетел c дороги и сорвался со скалы высотой примерно 100 метров в реку Чу. Машина следовала в сторону Балыкчи.
В результате аварии на месте погиб 27-летний певец (по сводкам, Т. у. Б.), он ехал как пассажир. Водителю 25 лет, он госпитализирован.
На месте работали спасатели МЧС.
Певец был известен хитом "Эзилип буттуп" ("Измучился").