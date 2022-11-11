Кыргызстан. В ДТП погиб певец Бекжан Темирхан

23:49 13.11.2022

В ДТП погиб певец Бекжан Темирхан, известный хитом "Эзилип буттум"



Смертельная авария произошла накануне вечером.



БИШКЕК, 11 ноя - Sputnik. В дорожно-транспортном происшествии погиб певец Бекжан Темирхан (сценическое имя. - Ред.), сообщили в пресс-службе Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения.



Авария произошла 10 ноября в 22:35 в Кеминском районе - на 118-м километре автодороги Бишкек - Нарын - Торугарт (проезд "Холодная вода"). Автомобиль марки Mercedes Benz врезался в парапет, вылетел c дороги и сорвался со скалы высотой примерно 100 метров в реку Чу. Машина следовала в сторону Балыкчи.



