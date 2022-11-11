|КазБоксер Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона мира по версии WBO
00:01 14.11.2022
Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона мира по версии WBO
АСТАНА, 13 ноя - Sputnik. Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона мира по версии WBO в поединке против британца Дензела Бентли.
По итогам 12 раундов судьи единогласно присудили ему победу.
Жанибек Алимханулы одержал тринадцатую победу в профессиональной карьере и успешно защитил титул чемпиона мира.
Дензел Бентли потерпел второе поражение на профи-ринге.