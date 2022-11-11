КазБоксер Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона мира по версии WBO

00:01 14.11.2022

Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона мира по версии WBO



АСТАНА, 13 ноя - Sputnik. Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона мира по версии WBO в поединке против британца Дензела Бентли.



По итогам 12 раундов судьи единогласно присудили ему победу.



