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США расширяют в Азии курс политики с позиции силы, - А.Кошкин
00:14 14.11.2022

АНАТОЛИЙ КОШКИН | 13.11.2022 |

К переговорам президента США с премьер-министром Японии и президентом Южной Кореи

В Пномпене состоялись переговоры Джозефа Байдена с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Елем. Основной темой переговоров стала координация усилия трех стран по противодействию программе укрепления обороноспособности КНДР.

Байден заявил, что США, Южная Корея и Япония никогда не были так близки, как сейчас, в отношении "проблемы КНДР". Речь идет о серии запусков северокорейских баллистических ракет в нейтральные воды Японского и Желтого морей. Особую обеспокоенность Токио вызвал состоявшийся 4 октября полет ракеты над территорией Японии. При этом местами падения ракет были районы за пределами не только японских территориальных вод, но и 200-мильной экономической зоны.

Называя "провокационными" испытания северокорейской ракетной техники, главы трех стран не упоминают, что запуски были ответом Пхеньяна на действительно провокационные американо-южнокорейские военно-воздушные маневры у границ КНДР.

Администрация США давно стремится наладить сотрудничество вооруженных сил Японии и Южной Кореи с целью создания скрепленного договором военного союза. Этому до последнего времени препятствовал Сеул, имеющий серьезные претензии к Токио, включая неурегулированные проблемы колониального прошлого.

Считается, что недавно избранный президентом Республики Корея Юн Сок Ель в большей степени, чем его предшественник, склонен к нормализации отношений с Японией на основе общей вражды к Северной Корее. Южнокорейский президент называет трехстороннее сотрудничество Сеула, Токио и Вашингтона "бастионом мира и стабильности" в регионе. Его поддерживает Кисида, заявляющий, что "Япония хочет еще больше укреплять отношения с США и Южной Кореей".

Со своей стороны глава Белого дома говорит, что Сеул и Токио являются "критически важными союзниками". Байден хотел бы видеть сплоченность японцев и южнокорейцев и в противостоянии КНР. На языке президента США это называется "укреплением цепочек поставок и поддержанием мира и стабильности в Тайваньском проливе". Для нагнетания антикитайских настроений используются традиционные предупреждения о скором якобы нападении КНР на Тайвань.

По мнению японского информационного агентства "Киодо цусин", в плане противодействия Китаю Вашингтон, Токио и Сеул заявят о "продвижении свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Этим эвфемизмом обозначается стремление США и их союзников воспрепятствовать росту влияния КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Хотя Токио и Сеул находятся по отношению к Украине, что называется, на другом конце земли, США добиваются их более активного участия в поддержке киевского режима при сохранении санкционной политики в отношении России. На встрече в Пномпене Байден обсудил с Фумио Кисидой и Юн Сок Елем вопрос о расширении "скоординированной поддержки" Украины.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не исключил, что по итогам встречи может быть выпущено совместное заявление. На наш взгляд, сомнение в том, что подобный документ появится, связано с позицией Сеула. Салливан признает, что в отношениях Японии и Южной Кореи есть ряд проблем.

По словам официальных лиц, во время трехсторонней встречи Кисида намеревался вновь поднять вопрос о похищениях Северной Кореей японских граждан в 1970-х и 1980-х годах. Однако пятеро похищенных были возвращены в Японию, остальные, по утверждению Пхеньяна, скончались. Северокорейские власти считают проблему исчерпанной.

Внимание японских СМИ привлекла и планируемая встреча Байдена с Си Цзиньпином на Бали. Там президент США "несомненно поднимет вопрос о Северной Корее", поскольку Пхеньян проводит испытания баллистических ракет беспрецедентными темпами, заявил Салливан. Видимо, американская сторона продолжит муссировать тему якобы запланированного Пхеньяном седьмого по счету ядерного испытания. Предыдущее испытание было проведено в сентябре 2017 года, но с тех пор власти КНДР воздерживались от подземных ядерных взрывов.

Согласно "Киодо цусин", американцы намерены припугнут" китайцев тем, что, если те не окажут давления на КНДР, США увеличат свою военную группировку в регионе. Байден собирается сказать Си на встрече в Индонезии, что Северная Корея представляет "угрозу" не только для Соединенных Штатов и их союзников в Азии, но и для "мира и стабильности во всем регионе", отметил Салливан. "Если Северная Корея продолжит идти по этому пути, это будет означать дальнейшее усиление американского военного присутствия в регионе", - добавил советник президента США по национальной безопасности. Поэтому Китай должен быть "заинтересован в том, чтобы играть конструктивную роль в сдерживании худших тенденций Северной Кореи".

Таким образом, администрация США использует восточноазиатское турне своего президента для расширения курса политики с позиции силы. Мы посмотрим, потерпит ли это Китай. Обычно он такого не терпит.

Источник - fondsk.ru
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