Сколько Эрдоган заработал на "зерновой сделке"

00:20 14.11.2022

Кто на самом деле выиграл от экспорта украинской пшеницы и масла



Константин Ольшанский



Черноморская "зерновая сделка" пока что больше всего играет на руку Турции. Президент Реджеп Эрдоган в преддверии предстоящих выборов хитро укрепил свой имидж на Западе. А заодно заручился поддержкой беднейших африканских стран, которых теперь не ждет голод - якобы благодаря мудрости и гуманизму турецкого руководства.



Россия, увы, тем самым лишь кормит амбиции не самого лояльного к ней лидера.



Wider Europe: Эрдоган испугал Запад своей влиятельностью на Черном море



Ключевую роль в восстановлении "зерновой сделки" сыграла Турция. Именно она добилась от Украины письменных гарантий того, что коридор не будет использоваться для проведения военных операций. Неслучайно министр обороны России Сергей Шойгу в Анкаре беседовал со своим коллегой Хулуси Акаром, а президент Турции Реджеп Эрдоган первым заявил о возобновлении сделки.



Запрет на экспорт аграрной продукции из черноморских портов Украины (Одессы, Черноморска и Южного) вызвал резкий рост мировых цен на продовольствие. До начала спецоперации Украина была одним из крупнейших мировых экспортеров зерна, на ее долю приходилось 42% мирового экспорта подсолнечного масла, 16% экспорта кукурузы и почти 10% мирового экспорта пшеницы.



Некоторые страны сильно зависели от поставок из Украины, которая также обеспечивала около 40 процентов поставок пшеницы Всемирной продовольственной программы (WPF).



"Зерновая сделка" предусматривала совместные российско-турецкие инспекции судов, чтобы гарантировать безопасный проход в порты и из них. Именно Турция и стала главным бенефициаром сделки, считают Тефта Кельменди и Мари Думулин из исследовательской программы Wider Europe.



Роль Турции как в обеспечении сделки, так и в убеждении России возобновить ее иллюстрирует значительное влияние, которым Анкара обладает в Черном море. В конце концов, все южное побережье Черного моря принадлежит Турции, и страна обладает мощным военно-морским флотом. Теперь же Запад убедился и в политической влиятельности Турции, чего изначально и добивался Реджеп Эрдоган.



На саммите G20 Россия предложит свои условия продления сделки



Не только Турция выиграла от кратковременной (на 4 дня) приостановки "зерновой сделки", но и Россия. Москва получила именно то, чего она хотела - рычаг влияния на глобальный продовольственный рынок, пишут Тефта Кельменди и Мари Думулин.



Заключая договоренности, Москва получила дополнительные рычаги воздействия на глобальный агрорынок с минимальными усилиями. И одного лишь заявления о приостановке участия в сделке 29 октября было достаточно, чтобы цены на пшеницу взлетели более чем на 5%.



Эксперты Wider Europe уверены, что Россия воспользуется этим рычагом на саммите G20 на следующей неделе, Тем более он состоится всего за несколько дней до истечения срока действия "зерновой сделки", рассчитанной на срок до 22 ноября. Москва максимизирует выгоды, которые она может извлечь из процесса продления соглашения.



Надежного альтернативного способа экспорта украинского зерна нет и не будет. Скажем, один рейс морского зерновоза-балкера способен заменить не менее 3 тысяч рейсов грузовиков. Фуры и сейчас ездят из Украины в Молдавию и обратно. Этого, естественно, мало для вывоза зерна, особенно учитывая чудовищнейшее состояние дорог и на Украине, и в Молдавии.



А значит, Россия и Турция будут оставаться в состоянии использовать "зерновую сделку" в качестве рычага экономического и политического давления на Запад, убеждены эксперты Wider Europe.



Как Эрдоган подчиняет Африку украинским зерном и российскими удобрениями



В рамках сделки из украинских портов уже отправилось более 10 млн тонн продовольствия. По данным ООН, почти половина - это кукуруза, четверть - пшеница, еще четверть - это ячмень, рапс, продукты подсолнечника.



Причем лишь четверть поставок идет в бедные страны, где уровень жизни ниже общемирового - это Египет, Кения, Судан и другие. Половина же украинского зерна отправилась в две точно не бедные страны - Турцию и Нидерланды. Очевидно, что в нидерландский хаб украинское зерно отгружали, чтобы затем оно перепродавалось агротрейдерами.



Также украинское зерно отправляли в богатые страны Европы (Испанию, Италию, Румынию, Германию, Францию, Грецию, Ирландию), Ближнего Востока (Израиль) и Азии (Южная Корея).



И это при том, что отгрузка украинского зерна могла бы быть жизненно важна для многих африканских стран. Особенно тех, которые в нынешнем сельскохозяйственном году столкнулись с неурожаем из-за экстремальных погодных условий и внутренних конфликтов.



И снова на авансцену выходит Турция. Владимир Путин на основе данных ООН заявил об империалистическом характере реализации "зерновой сделки": оказалось, что зерно идет не в самые бедные и реально нуждающиеся, а в богатые страны. После выступления Путина турецкий президент Эрдоган объявил: мол, поступившее в Турцию украинскую зерно мы используем не для собственных нужд, а направим африканским странам. Конкретно - в Джибути, Сомали и Судан (хотя сообща они напрямую получили лишь 4% украинского зерна по сделке).



С чего бы Эрдоган так заботился о голодающей Африке? Особенно печется он о Сомали, где не менее 4 миллионов человек нуждаются в продовольственной помощи из-за засух, гражданских конфликтов и последствий пандемии.



Все потому, что Турция крайне заинтересована в укреплении своего влияния в Африке - военного, экономического и политического. Например, в Сомали уже действует турецкая благотворительная организация Islamic Belief.



Причем Турция успешно использует как оружие мягкой силы не только украинское зерно, но и российские удобрения. Хитрый Эрдоган заявил, что Турция будет поставлять в бедные африканские страны, такие как Гана или Сенегал, удобрения из России. России - деньги, а Турции - почет и влияние.