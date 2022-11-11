Отстоять уран: США подталкивают к заключению ядерной сделки с Ираном

00:56 14.11.2022 Выборы в конгресс и активное сотрудничество Тегерана с Москвой сужают для Вашингтона окно возможностей



Ксения Логинова



Результаты промежуточных выборов в американский конгресс, а также активное сближение Москвы и Тегерана могут подтолкнуть президента США Джозефа Байдена вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном. К такому выводу пришли дипломаты на Западе. В частности, называется срок, в течение которого могут быть предприняты соответствующие шаги. Успеть нужно до 3 января, когда обновленный конгресс начнет исполнять свои полномочия. Как сейчас обстоят дела с ядерной сделкой и насколько возможно возвращение сторон за стол переговоров, разбирались "Известия".



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Открыть окно возможностей



"Переговоры с Ираном и мировыми державами зашли в тупик, а высокопоставленные представители администрации США в последние недели озвучивали пессимистичные оценки относительно способности достичь прорыва в отношении возвращения Америки к ядерной сделке 2015 года. Однако западные дипломаты предполагают, что результаты американских промежуточных выборов и, в частности, возможность того, что конгресс возглавят республиканцы, могут дать шанс переговорам", - пишет израильская газета The Haaretz со ссылкой на свои источники.



В публикации говорится, что в ближайшее время может "открыться узкое и, возможно, последнее окно возможностей для одобрения сделки, и это может дать сторонам новый импульс для возобновления контактов".



В частности, называется срок до 3 января, когда обновленный конгресс приступит к исполнению своих полномочий. "Причина в том, что конгресс, выступающий против Байдена, может сорвать сделку", - приводит издание слова другого источника.



Помимо этого опасение западных дипломатов, на которых ссылается газета, вызывает сотрудничество Москвы и Тегерана. В частности, они боятся, что "если переговоры по сделке провалятся, Россия может объявить о своем намерении спонсировать ядерные контакты с Ираном и заставить международное сообщество согласиться с формулами, которые могут быть выгодны иранцам", отмечает издание.



Вероятно, имеется в виду способность Москвы оказать поддержку в развитии ядерной программы Тегерана. В таком случае, как считают западные дипломаты, переговоры о новом СВПД "нельзя будет вернуть на исходные позиции".



Не тратить время на новую сделку



С весны 2022 года обсуждение сделки между Тегераном и "шестеркой" в лице Британии, Германии, Китая, России, Франции и частично США фактически приостановлено. Порой появлялись сообщения, что сторонам удалось сблизить позиции и даже практически полностью согласовать итоговый документ, однако ни к каким ощутимым результатам это не приводило.



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Летом и вовсе разгорелся скандал: совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, авторами которой выступили Британия, Германия, США и Франция. В этом документе Тегеран раскритиковали за сокрытие фактов о своей атомной программе. В ответ иранские власти отключили 27 видеокамер по мониторингу на ядерных объектах, оставив 40 камер. После этого еще несколько раз появлялись сообщения о том, что стороны, несмотря на обстоятельства, "добились прогресса на переговорах", однако впоследствии становится ясно, что договориться так и не удалось.



В частности, США отказываются выполнить несколько принципиальных для Тегерана условий: снять санкции, исключить элитные части ВС Ирана - Корпус стражей исламской революции - из американского списка террористических организаций, а также дать гарантии, что при смене американской администрации США не выйдут из сделки, как это было во время президентства Дональда Трампа.



В свою очередь западные страны от поиска компромиссов в отношениях с Тегераном останавливают сообщения о возможном использовании оружия иранского производства в СВО на Украине и позиция иранских властей по отношению к продолжающимся в стране протестам. Наиболее острая критика раздается в адрес Ирана со стороны США.



Спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли заявил, что "США не собираются тратить зря время, пытаясь заключить новую сделку". Он добавил, что в переговорах "не было никакого движения с тех пор, как в августе Иран выдвинул новые, не связанные между собой условия".



"Сейчас это действительно не наша цель. Мы не собираемся сосредотачиваться на чем-то инертном, когда происходят другие вещи", - добавил Малли. Дополнительные сложности для демократа-Байдена создает и возвращение к власти в Израиле лидера партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху, выступающего за максимально жесткие меры в отношении Тегерана.



Так, депутат кнессета от партии "Ликуд" Цахи Ханегби заявил, что Биньямин Нетаньяху "может распорядиться нанести удар по ядерным объектам Ирана, если США не добьются успеха с ядерной сделкой и не смогут принять меры против Тегерана".



Министр обороны еврейского государства Бени Ганц также сообщил, что вариант нанесения ударов по Ирану "реалистичен", но он ожидает, что Нетаньяху "будет хладнокровен и уравновешен в этом отношении".



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Геополитическая победа Тегерана



- Сейчас в Белом доме демократическая администрация, и вроде это должно подталкивать к заключению СВПД. Эта сделка позволила бы американцам в значительной степени оторвать Иран от России. Прежде всего за счет снятия санкций с исламской республики. Но, допустим, американцы снимают санкции с Тегерана, но не станет ли это подарком Москве, потому что одна из проблем, которую надо решить России, - это налаживание и восстановление импорта. С Казахстаном очевидно не получилось, с Турцией есть свои проблемы, потому что Турция остается едва ли не единственным каналом этого параллельного импорта. В интересах Москвы было бы разбавить поток турецкого импорта поставками из какой-нибудь другой страны, лучше кандидата, чем Иран, не найти, - отмечает в разговоре с "Известиями" востоковед, публицист Андрей Онтиков.



Политолог считает, что в Вашингтоне это прекрасно понимают.



- Есть и чисто технические моменты. Ключевое требование иранцев для возобновления сделки - предоставление гарантий, что в случае ее заключения американцы из нее не выйдут, как это было при Трампе. Такого рода гарантии американцы могут предоставить в одном случае, если протащат соответствующий законопроект через конгресс. Для этого было не особенно много перспектив. А сейчас, когда республиканцы усилились, этих перспектив стало еще меньше, - пояснил специалист.



По мнению эксперта, в настоящее время перспективы для заключения этой ядерной сделки не очень радужные.



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- В таком случае либо иранцам нужно отходить от этих жестких требований, а зачем это делать, если с высокой долей вероятности на предстоящих президентских выборах в США победит республиканец, и над этой ядерной сделкой опять нависнет угроза. Пока работа над ней приостановлена до лучших времен. Когда к соглашению вернутся, непонятно, - полагает Онтиков.



Схожую точку зрения разделяет и научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Данила Крылов.



- В нынешних условиях я не вижу варианта восстановления СВПД. По меньшей мере все упирается в вопросы условий сторон друг к другу. И, как показала практика, за год переговоров американцы так и не дали Тегерану никаких гарантий того, что не будут вводить санкций, не будет нарушений СВПД. Большой вопрос к этим гарантиям и тому, как они будут соблюдаться, потому что сейчас не существует механизма, который бы заставил США выполнять данное ими обещание. В то время как фактов того, когда Вашингтон нарушал взятые на себя обязательства, - предостаточно, - отметил эксперт.



Он добавляет, что на данном этапе эффективно заключенная сделка - аналог соглашению от 2015 года - означало бы геополитическую победу Тегерана.



- Это бы означало, что Иран добился определенных успехов на политическом поприще. К тому же это будет означать усиление позиций Тегерана в регионе и на международной арене, что американцам сейчас совсем не нужно. К тому же сделка и сам переговорный процесс и дальше будут сохраняться в публичной плоскости. О них говорили и будут говорить, эффективно ничего достигнуто не будет, поскольку для американцев менее важна результативность процесса. В этом контексте СВПД вполне может стать инструментом давления Вашингтона на Тегеран. США могут пытаться продавливать определенные условия, использовать в манипуляционных целях или как показатель якобы недемократичности Ирана, или как его неготовность к переговорам. За это государство могут объявить страной-агрессором, страной-изгоем. У американцев хватает опыта по навешиванию ярлыков, - отметил политолог в беседе с "Известиями".



Как при Обаме



Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, в разговоре с "Известиями" отмечает, что прогнозы израильской газеты The Haaretz не вполне обоснованны.



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- С января начинается новый конгресс. Но Байдена к возобновлению переговоров с Ираном подталкивали явно до выборов, поскольку были ожидания, что резко сменится партийный контроль, везде будет республиканское большинство и других шансов на заключение СВПД у президента просто не будет. Ведь понятно, что республиканцы в сделку возвращаться не будут, поэтому Байдену это нужно было сделать очень быстро. Но сейчас результаты выборов подкорректировали ситуацию, потому что велика вероятность того, что сенат останется за демократами, в палате представителей большинство у республиканцев очень шаткое и вообще эта тема в введении сената, и если он останется демократическим, то Байден попытается эту тему вывести в фокус своего последнего года перед выборами, - считает американист.



По мнению политолога, эта тема может стать важной для американского лидера на международной арене.



- Возникает ощущение, что украинская кампания отвлекла внимание от других внешнеполитических тем США. Но сейчас очевидно, что конфликт затягивается. При этом политика в отношении поддержки Киева уже определена, и у администрации Байдена будет возможность заняться другими темами, которые отошли на второй план. В таком случае Иран может стать одним из приоритетных направлений. СВПД стало результатом деятельности Обамы, и Байден изначально хотел вернуть сделку. Ожидаю, что США могут вернуться к сделке и тогда переговоры продолжатся. Байден готов вернуться к тому формату сделки с Тегераном, который был при бывшем президенте Бараке Обаме, учитывая некоторые оговорки и особенности. Понятно, что прошло много времени, сторонам необходимо сверить позиции, но в целом общая стратегия будет та, что при Обаме, - полагает эксперт. Источник - Известия

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