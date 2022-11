The Atlantic: О криптовалюте можно забыть. И вот почему

00:57 14.11.2022

The Atlantic

США



О криптовалюте можно забыть

Одна из самых крупных криптовалютных бирж FTX рухнула, обрушив за собой весь криптовалютный рынок. Что будет дальше и стоит ли сейчас покупать биткоин? Автор статьи в The Atlantic считает, что этот обвал рынка криптовалюты не похож на остальные.



Очередной обвал рынка криптовалюты не похож на остальные



Уилл Готтсеген (Will Gottsegen)



Когда три недели назад я разговаривал с Сэмом Бэнкманом-Фридом (Sam Bankman-Fried), он был настоящим "золотым мальчиком" индустрии криптовалют. Этот чудаковатый 30-летний парень возглавлял одну из крупнейших империй в области криптовалют, которая оценивалась примерно в 15 миллиардов долларов. Последние несколько лет он водил дружбу с Биллом Клинтоном, позировал для обложки журнала Fortune и даже успел превратить свое имя в инициальную аббревиатуру – SBF. Ближе к концу нашего полуторачасового интервью Бэнкман-Фрид мимоходом намекнул на реальное состояние своих финансов. "По правде говоря, значительная часть моего богатства в настоящий момент неликвидна", – сказал он. Что касается причин, по которым его прежде щедрые политические пожертвования за последние несколько месяцев иссякли, о них он высказался весьма туманно: "Существуют ограничения касательно того, что я могу давать, – пока".



Как выяснилось, это еще очень мягко сказано. На этой неделе в течение одного дня Бэнкман-Фрид лишился практически всего своего состояния – как выразилось агентство Bloomberg, это стало "одним из величайших потерь состояния в истории". Крупнейшие компании, которыми он ранее руководил, – криптовалютная биржа FTX и хеджевый фонд Alameda Research – стали практически полностью неплатежеспособными всего за одну ночь. После этого они объявили о банкротстве – вместе с "примерно 130 другими аффилированными компаниями", работавшими под эгидой Бэнкмана-Фрида. К пятнице – по иронии, которую почувствовали все, – Джон Рэй (John J. Ray), юрист, руководивший ликвидацией Enron, стал новым исполнительным директором FTX.



Обвалы криптовалют уже стали обычным делом. Но даже в условиях индустрии, известной своей волатильностью, крах Бэнкмана-Фрида оказался настоящим ледяным душем. В конце концов он должен был быть вундеркиндом крипто-индустрии, своего рода пророком, который однажды мог бы ввести криптовалюту в мейнстрим. Действительно, Бэнкман-Фрид настаивал, что вы можете доверять его бирже несмотря на то, что эта индустрия печально известна обилием игроков и мошенников. Как будто чтобы подкрепить этот аргумент, FTX спонсировала судей Главной лиги бейсбола – арбитров, выступавших за честность и справедливость. В статье, которая уже удалена из интернета, венчурная компания Sequoia назвала Бэнкмана-Фрида стопроцентным "будущим триллионером", отчасти благодаря масштабу его видения будущего, в котором торговля биткойнами так же проста и популярна, как шоппинг на Amazon.



Но кажется, сейчас крипта готова к тому, чтобы войти в мейнстрим, меньше, чем когда-либо прежде. Хотя последние несколько месяцев криптовалюта теряет в цене, в людях все еще живет мечта о крипте в том ее виде, в котором она изначально создалась после финансового кризиса 2008 года: отчасти смысл существования блокчейна заключался в том, чтобы исключить из цепочки жадных банкиров и создать более доверительные отношения между участниками сделок. Теперь, в 2022 году, криптовалютные рынки контролируются индустрией, которая раз за разом доказывает, насколько сильно она похожа на существующую финансовую систему. До падения в этом году казалось, что достаточно значительная часть общества начинает постепенно доверять этой отрасли. Выходки Бэнкмана-Фрида повернули время вспять, и то, что выглядело зимой, начинает все больше походить на ледниковый период.



Представьте, что ваша дебетовая карта внезапно перестала работать, потому что руководители вашего банка решили провернуть высокорискованные сделки с вашими деньгами, пока вы пытались заплатить за продукты в магазине. Это такой понятный всем аналог того, в чем сейчас обвиняют Бэнкмана-Фрида. (Сам он отказался комментировать это.)



Падение началось со статьи в CoinDesk, написанной репортером Иэном Эллисоном (Ian Allison), который предположил, что компании Бэнкмана-Фрида были намного более взаимосвязанными, чем кто-либо догадывался. Вместо того, чтобы хранить средства в долларах и долговых обязательствах, империя Бэнкмана-Фрида хранила деньги в собственной криптовалюте, которая, конечно же, работает только до тех пор, пока эта самая валюта остается стабильной. Так уж получилось, что у конкурента FTX компании Binance, возглавляемой самым богатым человеком в мире криптовалют, китайским миллиардером Чанпэном Чжао (Changpeng Zhao), на его собственном балансе оказалось этой криптовалюты на пару миллиардов долларов. И после публикации статьи в CoinDesk Чжао объявил, что планирует все это слить.



С этого и началось падение костяшек домино. После объявления Чжао у FTX возникли серьезные трудности с тем, чтобы выплатить клиентам средства, которые те захотели вывести. Внезапно компания, которая еще не так давно стоила 32 миллиарда долларов, задолжала клиентам 8 миллиардов долларов. С самого начала Чжао сказал, что Binance купит FTX на гроши, но он отказался от покупки, как только ознакомился с бухгалтерской отчетностью. FTX никогда не была банком. Клиентам очень повезет, если им удастся вернуть хотя бы часть своих денег в суде по делам о банкротстве в течение следующих нескольких лет, и вполне возможно, что Бэнкмана-Фрида ждут серьезные юридические последствия.



За последний год обрушилось сразу несколько крупных крипто-компаний, но многие верили, что Бэнкман-Фрид и его команда возьмут на себя роль хозяев положения и попытаются легитимизировать криптовалюту, восстановив ее репутацию. Но оказалось, что в этой ситуации нет ни хозяев, ни какого-либо положения. Крах империи Бэнкмана-Фрида должен стать тревожным сигналом не только для индустрии, которая сделала его империю возможной, но и для миллионов людей, которые за последние пару лет решили поставить на криптовалюту. Централизованные биржи, такие как FTX – очевидно, самый простой способ для розничных инвесторов проложить себе путь в сфере криптовалют, – по-прежнему несут в себе огромные риски.Когда эти компании "тонут", а теперь это происходит с завидной регулярностью, они забирают с собой все ваши деньги.



Но проблема здесь гораздо более фундаментальна, и она не сводится лишь к потере нескольких долларов. В основе криптовалют лежит идея о том, что вам нельзя доверять свои деньги банкам, что люди должны иметь возможность держать деньги у себя – в каком-нибудь месте, где они будут в немного большей безопасности, чем под матрасом. И, хотя технически вы все еще можете это делать, нет никаких гарантий, что ценность ваших крипто-сбережений однажды не упадет до нуля из-за действий нескольких своевольных миллиардеров, которые оказывают чрезмерно сильное влияние на рынок. Очевидно, что это ужасная сделка, и это предательство мечты о крипто-утопии – образа будущего, в котором нет мутных посредников.



Даже легионы крипто-скептиков, которые сейчас наслаждаются возможностью твердить "я же вам говорил", признают, что не далее как весной эта индустрия искрила потенциальной энергией. "Мы появились слишком рано", – гласит одна популярная крипто-мантра, и ее смысл заключается в том, что несмотря на хрупкость всей этой системы, несмотря на неослабевающее ощущение, что все может в любой момент развалиться, однажды эпоха крипты действительно наступит. Крах Бэнкмана-Фрида и более чем возможные обвалы множества других фирм в ближайшем будущем, сильно подрывают эту надежду. Сейчас стало очень трудно представить себе будущее, в котором криптовалюта будет иметь хотя бы часть того влияния, которым она обладала всего полгода назад.



Криптовалюта обязательно сохранится в том или ином своем виде, но будущее криптовалюты как института – такого, который однажды сможет дестабилизировать банковскую систему или как минимум работать параллельно с ней – никогда еще не было таким призрачным.