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Россия вместе с Китаем выступили против усиления НАТО в Юго-Восточной Азии, - НГ
08:48 14.11.2022

13.11.2022
Геннадий Петров

Встреча АСЕАН не стала площадкой для российско-американских переговоров

На гала-ужин Лавров, как и прочие участники мероприятий АСЕАН, пришел в национальной камбоджийской одежде.
Россия не согласна с тем, что НАТО сдвигает свою линию обороны за пределы Северной Атлантики, к Индо-Тихоокеанскому региону. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, принимавший участие в Восточноазиатском саммите (ВАС). Там помимо делегаций входящих в АСЕАН 10 государств были представители России, Австралии, Китая, Индии, Новой Зеландии, США, Японии и Южной Кореи.
Началась череда международных мероприятий в Юго-Восточной Азии. В столице Камбоджи, Пномпене, с 8 по 13 ноября проходили 40-й и 41-й саммиты Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). На их полях состоялось и несколько других мероприятий. Самое масштабное из них – Восточноазиатский саммит, в котором принял участие и Лавров. В целом встречи в Пномпене лишний раз подтвердили, что АСЕАН давно переросла рамки региональной организации. Она включает в себя, напомним, Индонезию, Сингапур, Филиппины, Бруней, Таиланд, Малайзию, Вьетнам, Лаос, Мьянму и Камбоджу. Но в Пномпене обсуждались проблемы, касающиеся отнюдь не только этих стран.

Среди приглашенных на саммит был и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Впервые представитель этой страны участвовал в такого рода мероприятиях. В камбоджийской столице Кулеба провел, в частности, переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Как говорилось в заявлении Госдепа, оба чиновника обсудили "непоколебимую приверженность США делу оказания помощи Украине". Проще говоря, Блинкен заверил украинского коллегу, что и после промежуточных выборов в Конгресс линия Соединенных Штатов в отношении официального Киева не изменится. О том же, кстати, говорил и Джозеф Байден. Американский лидер также приехал в Камбоджу. Тем не менее ни он, ни Блинкен, ни помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в камбоджийской столице не встречались с Лавровым. И это при том, что ранее саммиты АСЕАН и мероприятия в его рамках, были традиционной площадкой для переговоров РФ и США.

Не беседовал с Лавровым и Кулеба, хотя, по его словам, готов рассмотреть такую возможность. "Вы спрашиваете о господине Лаврове: он не просил о встрече, как это принято в дипломатии; если он это сделает, мы тщательно рассмотрим просьбу с учетом всех аспектов и реалий текущей ситуации", – цитирует главу МИД Украины газета Phnom Penh Post.

Украинская тематика в ходе мероприятий в камбоджийской столице играла важную роль. Именно из-за нее не был принят итоговый документ ВАС, который необходимо было одобрить консенсусом. То есть, чтобы его не принять, было достаточно возражений России. "США и их западные коллеги настаивали на абсолютно неприемлемом языке в отношении ситуации в Украине и вокруг нее", – объяснил ситуацию Лавров. Собственно, на этом "неприемлемом языке" говорил в своей речи и Байден. Как сказано в сообщении Белого дома, он "самым решительным образом" осудил действия РФ в Украине.

А Лавров, в свою очередь, осудил те положения, которые Байден излагал на саммите АСЕАН еще в октябре 2021 года. Тогда американский лидер говорил об Индо-Тихоокеанской стратегии США, предусматривающей усиление кооперации в регионе, в том числе военной,. "НАТО уже не говорит о том, что это сугубо оборонительный альянс. Оборонительным он был, когда существовал Советский Союз и Варшавский договор. С тех пор они свою линию обороны, когда уже ни Варшавского договора нет, ни Советского Союза – непонятно, от кого они оборонялись, – они эту линию передвигали вплотную к нашим границам несколько раз, а теперь объявили на Мадридском саммите летом этого года, что несут глобальную ответственность и что безопасность Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона неделимы", – сказал Лавров. По его словам, Россия изложила на саммите ВАС свое недовольство тем, что США и их союзники "так называемую линию обороны уже сдвигают к Южно-Китайскому морю". Причем российская и китайская позиции, как подчеркнул Лавров, по данному вопросу совпадают.

Из Пномпеня российский лидер поехал в Индонезию. Здесь, на острове Бали, будет саммит G20. Российский президент Владимир Путин на нем присутствовать не будет. Переговоров Лаврова с Байденом и Блинкеном там так же не планируется.

Источник - НГ
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