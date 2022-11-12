Власти России объявят оргнабор узбекистанцев для работы в легкой промышленности

09:20 14.11.2022

Власти России решили организованно завозить граждан Узбекистана для работы в сфере легкой промышленности. В постановление правительства о пилотном проекте по оргнабору узбекистанцев на стройки внесены поправки, расширяющие сферы привлечения трудовых мигрантов.



В число участников "пилота" включено Министерство промышленности и торговли РФ. Оно будет составлять и вести реестр работодателей, которые получат право заниматься организованным наймом узбекистанцев на предприятия легпрома.



Поправками снимается ограничение по количеству трудовых мигрантов, участвующих в пилотном проекте.

Ранее их число было ограничено 10 тысячами человек в сфере строительства и 1108 - для агропромышленного комплекса.



Одновременно отменяется требование об обследовании и вакцинации от коронавируса: узбекистанцам достаточно будет пройти медосмотр у российских врачей, отправленных в Узбекистан в рамках проекта по оргнабору, - за счет работодателей.



Как отмечает "Коммерсант" со ссылкой на доклад экспертов Института экономической политики имени Гайдара, после объявления в конце сентября властями РФ частичной мобилизации в российской промышленности возник острый дефицит рабочих кадров – "рекордный за последние 30 лет".



"Самый большой дефицит кадров, как указывают авторы доклада, был зафиксирован на предприятиях легкой промышленности (-70%), в машиностроении (-35%) и на пищевых производствах (-25%)", - говорится в сообщении.

Пилотный проект правительства РФ по привлечению узбекистанцев для работы в сфере строительства был утвержден 6 октября 2021 года. Участниками проекта указаны Минтруд, МВД, МИД, Минстрой, Минздрав, Минобрнауки, МЧС, ФМБА и другие ведомства. В рамках проекта планировалось набрать 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана. Позже Минсельхоз России предложил в рамках этой квоты набрать рабочих для трудоустройства на предприятиях агропромышленного комплекса РФ.



В сентябре замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин сообщил, что квота оргнабора заполнена почти наполовину.



"По пилотному проекту лимит составлял 10 тысяч граждан, было отобрано 13,5 тысячи человек, въехало и работает на территории нашей страны порядка 4,5 тысячи человек. У проекта есть своя специфика, и дальше лимит будет выбираться. Сейчас Минтруд немного корректирует условия. Важно, что мы научились организовывать понятный и прозрачный въезд работников с точки зрения их здоровья, с точки зрения безопасности", - заявил Стасишин.