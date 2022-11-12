Кипр тюркского раздора. Как прошел саммит Организации тюркских государств в Самарканде

10:09 14.11.2022

Саммит стран Организации тюркских государств (ОТГ), прошедший в Самарканде 10-11 ноября, закончился своеобразным "раздором" между странами-участницами организации. Причиной стало предоставление (или не предоставление) статуса наблюдателя в ОТГ Турецкой республике Северного Кипра, которую признает исключительно Турция.



То есть саммит, который должен по идее показать консолидированную позицию тюркских государств, в итоге превратился в набор противоречивых заявлений президентов и министров иностранных дел.



Министры за закрытыми дверями



В первый день саммита, 10 ноября, главным событием стала встреча министров иностранных дел ОТГ. Главы внешнеполитических ведомств стран-членов организации Узбекистана, Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана и стран-наблюдателей Туркмении и Венгрии собрались в президентской резиденции в центре Самарканда. Туда же прибыла и основная масса журналистов.



Правда, журналистов в зал, где происходило заседание допустили только на вступительное слово главы МИД Узбекистана Владимира Норова. В его речи не было каких-то невероятных откровений или намеков, что именно собираются обсуждать министры. Затем журналистов попросили покинуть зал. Дальше тянулись пять часов ожидания, что в итоге решат главы внешнеполитических ведомств.



Когда наконец заседание закончилось, министры стали по одному покидать зал. Что было странно. Обычно, когда переговоры за закрытыми дверями проходят успешно, министры или главы государств выходят к журналистам вместе. Последним зал покинул глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу. Он и привлек к себе больше всего внимания журналистов. Что понятно, ведь очевидно, что именно Турция играет первую скрипку в ОТГ. При все снижающемся влиянии России в Центральной Азии, все большую роль в регионе играют Турция и Китай. У Китая инструмент взаимодействия с центрально-азиатскими государствами - это Шанхайская организация сотрудничества (хотя последний саммит ее в середине сентября нынешнего года показал, что организация не может решить проблемы даже между своими членами). У Турции, соответственно, ОТГ.



Чавушоглу с видом хитрого лиса проследовал мимо журналистов и скрылся в комнате, куда опять же не допустили журналистов. Никакого совместного заявления министров по итогам их встречи не последовало.



Один из членов делегации МИД рассказал мне, что министрам не удалось договориться по некому ключевому вопросу. Что за ключевой вопрос, мой собеседник не уточнил. Заметил лишь, что позже все-таки будет выработано совместное решение. На основании этого решения предполагалось подписание на следующий день некого важного документа главами государств ОТГ. Однако до конца 10 ноября ни одно из министерств иностранных дел так и не выпустило пресс-релиза об итогах переговоров глав МИД.



Турки продавили свою позицию?



11 ноября состоялась встреча глав государств ОТГ в конгресс-холле туристического центр "Великий шелковый путь". В ходе этой встречи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал своих коллег пригласить Северный Кипр в ОТГ с предоставлением ему статуса наблюдателя в организации.



"Мы должны пригласить Северный Кипр в Организацию тюркских государств в качестве государства-наблюдателя и продемонстрировать им нашу дружбу. Они также наши братья", - сказал Эрдоган.

Кипр де-факто был разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова. Здесь в 1983 году была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра. Ее признала только Турция.



Сегодня конфликт между турками-киприотами и греками-киприотами находится в замороженной фазе. Между двумя общинами существует буферная зона (так называемая Зеленая линия), в которой несет службу миротворческий контингент ООН. При этом в буферной зоне есть несколько переходов, через которые иностранные граждане могут переходить из одной части острова в другую. Гражданам Турции в греческую часть переходить запрещено. А вот греческие граждане формально могут посещать Северный Кипр. Сами же киприоты - вне зависимости от этнической принадлежности - тоже имеют право перемещаться из одной части острова в другую.



Турция уже длительное время добивается того, чтобы Северный Кипр был признан другими государствами. Но вот власти греческого Кипра и Греции считают, что решением вопроса Северного Кипра должно быть создание двухобщинной, двузональной федерации на острове.



Видимо, Эрдоган и его правительство решили повысить международный статус Северного Кипра, сделав его наблюдателем в ОТГ.



Однако выступавший после турецкого президента глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев завил, что его страна "решительно поддерживает территориальную целостность всех государств, а также считает необходимым неуклонное соблюдение Устава ООН". Как позже разъяснила пресс-служба казахстанского лидера это заявление было сделано "в связи с настоятельной просьбой предоставить Турецкой Республике Северного Кипра статус наблюдателя в Организации тюркских государств".



Пока продолжалась встреча глав государств ОТГ, Чавушоглу сделал заявление о том, что Северный Кипр получил-таки статус наблюдателя в ОТГ.



Поэтому после того, как главы государств закончили свои выступления и отправились сажать деревья на площадь Регистан, министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов собрал всех журналистов на брифинг. После долгой вступительной речи министра, в которой не прозвучало ничего особо ценного, пресс-служба узбекистанского МИД разрешила задать один вопрос. Вопрос этот был заранее заготовлен пресс-службой: он касался статуса Северного Кипра в ОТГ.



Владимир Норов довольно размытыми фразами дал понять, что вроде бы Северному Кипру никакого статуса в ОТГ не дали. Особый упор он сделал на то, что никакой речи о признании независимости Северного Кипра не идет.



"По итогам саммита никакого отдельного решения по Северному Кипру не подписывалось. Узбекистан строго руководствуется нормами международного права, в особенности в вопросах суверенитета, независимости и территориальной целостности государства. О признании Северного Кипра в качестве независимого государства речи быть не может", - сказал Норов.



Никаких других вопросов Норову пресс-служба МИД задавать не позволила и министр удалился в охраняемую зону конгресс-центра. Более никакого публичного общения глав государств или министров ОТГ организовано не было.



Зато позже Эрдоган написал на своей странице в сети Twitter, что статус наблюдателя Северный Кипр в ОТГ все же получил. "Сегодня мы сделали то, что диктует необходимость нашего братского права. Мы приняли решение предоставить статус наблюдателя в ОТГ Турецкую республику Северного Кипра. Выражаю признательность лидерам братских стран за поддержку в совершении этого исторического шага", - говорится в сообщении Эрдогана в Twitter.



На это сообщение очень быстро отреагировала Греция - греческий МИД осудил заявления Чавушоглу и Эрдогана.



Но если Эрдоган и турецкое правительство могут себе позволить независимую и последовательную внешнюю политику, то постсоветские республики Центральной Азии вынуждены постоянно лавировать. И, в частности, Узбекистан, который хочет дружить и с Турцией, и с Европой, попадает из-за поведения турок между молотом и наковальней.



Республика может оказаться под давлением европейских стран, который выступают против признания Северного Кипра.



Но это мы уже узнаем в том случае, если Северный Кипр к работе ОТГ все же будет привлечен.



АЛЕКСАНДР РЫБИН

12.11.22