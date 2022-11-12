В причастности к теракту в Стамбуле заподозрили "Рабочую партию Курдистана"

11:13 14.11.2022

Организатором теракта в Стамбуле, который произошел 13 ноября, является повстанческая группировка "Рабочая партия Курдистана" (РПК). Об этом 14 ноября заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщает новостное агентство "Анадолу".



"Наши данные указывают, что приказ о террористической атаке [в Стамбуле] поступил из города Айн-эль-Араб на севере Сирии, где находится сирийская штаб-квартира РПК", - сказал Сойлу.



Он также сообщил, что правоохранительные органы Турции задержали исполнительницу теракта. По данным силовиков, она оставила бомбу на популярной среди местных жителей и иностранцев пешеходной улице Истикляль.

Около 16:20 по местному времени 13 ноября на улице Истикляль произошел взрыв. По последним данным, погибли 8 человек и 81 получил ранения. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.



РПК - запрещенная в Турции организация. Группировка с 1984 года ведет войну против правительства Турции. Преимущественно бойцы РПК совершают нападения на турецких силовиков и чиновников на юго-востоке Турции, где проживают в большинстве своем этнические курды. На севере Ирака и Сирии находятся базы РПК, против которых вооруженные силы Турции проводят воздушные и наземные операции. Сирийский город Айн-эль-Араб находится под контролем сирийского филиала РПК - Отрядов народной самообороны.



Последний крупный теракт произошел в Стамбуле в ночь на 1 января 2017 года. Вооруженный автоматом Калашникова террорист ворвался в ночной клуб на побережье Босфора и открыл огонь по посетителям. В результате погибли 39 человек (в том числе 16 иностранцев) и 69 получили ранения. Атаку на клуб совершил уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство Ирака и Леванта"*.



*Организация признана террористической и запрещена в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства).