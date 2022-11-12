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Россия дарит Казахстану трех амурских тигров. Заселять балхашские тугаи
12:28 14.11.2022

Россия бесплатно передаст тигров Казахстану

Рабига Дюсенгулова
корреспондент

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сообщил, что Россия безвозмездно передаст трех амурских тигров Казахстану, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Он сообщил, что в сентябре представители министерства на Дальневосточном экономическом форуме подписали меморандум с министерством природных ресурсов России.

"Сейчас подготавливается дорожная карта, в рамках которой, кроме мероприятий по научному исследованию, обоснованию и так далее, в 2025 году мы собираемся завезти первую партию амурского тигра. Это будут две самки и один самец. Соответствующая работа сейчас продолжается. Кормовая база нами подготовлена. В достаточном количестве есть и косули, и кабаны", - сказал Брекешев.

Министр отметил, что в Иле-Балхашском заказнике, в котором будут обитать тигры, определено больше 415 тысяч гектаров земли.

Брекешева также спросили о том, будет ли казахстанская сторона платить российской за передачу амурских тигров.

"По плате за этих тигров никаких договоренностей нет - будут передаваться нам бесплатно Российской Федерацией. Здесь вопрос оплаты не стоит.

Что касается амурского и туранского тигра, наши ученые доказали, что по ДНК самый подходящий тигр, который схож по ДНК с туранским тигром, это как раз и есть амурский. Было принято решение именно по реинтродукции амурского тигра на территории Иле-Балхашского заповедника", - добавил Брекешев.

Кроме того, министр высказался о безопасности местных жителей.

"Мы говорим о создании резервата. Резерват предполагает ограниченную деятельность. Я не считаю, что для наших граждан три тигра, и если в дальнейшем это будет развиваться, какую-то угрозу буут представлять", - сказал министр экологии.

Как в Казахстане будут возрождать популяцию тигров

Ранее в WWF пояснили, что туранский тигр уже не вернется, но ученые доказали, что этот подвид генетически фактически идентичен амурскому тигру и это позволяет рассматривать возможность восстановления вымершей популяции.

В прошлом году тигров уже внесли в Красную книгу Казахстана.

В 2021 году президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсудили вопрос реинтродукции туранских тигров, живших на территории Казахстана в XX веке. Диалог президентов о размерах животных стал популярен в социальных сетях.

Источник - Tengrinews.kz
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