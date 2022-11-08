"Зерновые жернова": почему Москва не наносит урановый урон Вашингтону?

13:52 14.11.2022

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов сообщил о том, что переговоры по разблокировке экспорта из России в рамках продуктовой сделки идут, но крайне медленно.



"США и Евросоюз продолжают чинить препятствия, которые подрывают и финансовую безопасность: до сих пор остается отключенным от международной межбанковской системы SWIFT Россельхозбанк - опорный банк нашего АПК, обслуживающий международные продовольственные сделки",

- сокрушается Грызлов.

По словам дипломата, несмотря на медленный процесс переговоров, Россия не оставит попыток преодолеть эти сложности, чтобы "обеспечить продовольственную безопасность миллионов людей по всему миру".



Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Москва до сих пор не видит подвижек в части снятия ограничения с российского экспорта в рамках зерновой сделки с Украиной.



В свою очередь, агентство Reuters сообщало: Россия попросила Запад ослабить санкции против Россельхозбанка для облегчения транспортировки зерна.



Напомним, что 2 ноября Россия вернулась к участию в зерновой сделке после получения от Украины письменных гарантий о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы.



В Минобороны РФ заявили, что этому поспособствовали Турция и ООН. Временный выход из сделки Россия объясняла атакой дронов на Севастополь. При этом турки продолжали вывозить зерно с Украины по своей инициативе.



Так что ударить туфлей по трибуне у России не вышло, а стремление наших чиновников накормить бесплатным хлебушком голодающее человечество не находит отклика в зачерствелых сердцах треклятых империалистов.



А тут еще и отключили от международной межбанковской системы SWIFT Россельхозбанк, надежу российского АПК. Совсем охамели от безнаказанности лондонско-вашингтонские ястребы и их киевские соколята.



А ведь гипотетически мы могли бы им ответить со всей пролетарской ненавистью, даже при сохранении газового и нефтяного транзитов через небратскую Украину.



Вот, например, что пишет болгарский журнал "Капитал": несмотря на восемь пакетов санкций, ЕС обходит стороной российскую ядерную энергетику. Ибо Евросоюз ежегодно импортирует из России уран на сумму более 200 миллионов евро.



Причину подобной сдержанности Брюсселя журнал усматривает в "сильной зависимости стран Восточной и Центральной Европы, где восемнадцать АЭС спроектированы РФ, от российских технологий, услуг и топлива".



Идем дальше. В марте нынешнего года президент США Джозеф Байден заявил о запрете поставок энергоресурсов из России, но урана этот запрет не коснулся. Как сообщило агентство Reuters, против санкций на поставки ядерного топлива выступили американские энергетические компании Duke Energy и Exelon, а также Институт атомной энергетики США.



По данным Bloomberg, в 2020 году 23% используемого на американских АЭС урана поставлялось из России.



В начале марта правительство РФ рассматривало возможность прекращения поставок урана в качестве ответной меры на действия США, и профильный чиновник Александр Новак озвучивал в Госдуме подобные планы.



Собственного производства урана у США сейчас нет. И было бы весьма заманчиво нанести ответный удар Вашингтону, остановив поставки ядерного топлива. Но не складывается. Типа, как пишут эксперты, наша суровая решимость обернется потерей аж 300 миллионов долларов.



Складываем брюссельские 200 с вашингтонскими 300 и получаем 500 миллионов долларов. Плюнуть и растереть, у некоторых наших самых достойных граждан яхта дороже. А сколько было бы пользы от подобной непреклонности вместо нытья о невозможности вытащить наши удобрения из Прибалтики!



Но снова эти БЫ, кои вяжут нас по рукам и ногам, мешая перейти красные линии, кои мы одни в мире только и видим.



А тут еще и братская Турция ввела запрет на полеты российских самолетов с двойной регистрацией (зарегистрированных в двух юрисдикциях). В российском Минтрансе подобный стратегически-партнерский жест обозвали дискриминацией, противоречащей целям и задачам Международной организации гражданской авиации.



И самое главное: в ведомстве отметили, что для восстановления справедливости Бермудам нужно исключить из своего реестра воздушные суда, которые зарегистрированы и эксплуатируются в России.



Российские перевозчики многократно направляли в адрес бермудских авиавластей петиции, но регистраторы затягивают дерегистрацию воздушных судов.



Турецкие чиновники в данной ситуации действуют строго в рамках международных правил.



А про тех, кто сии нормативы пытался обойти, корысти ради, можно прочитать, ежели набрать в "Яндексе" всего одно слово: "Бермудофлот".



Там тоже про сделки. Но не с зерном, а с совестью.



Яков Павлов

8.11.22