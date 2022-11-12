К чему нам всем готовиться. Агония ПостЗапада и мобилизация, - Андрей Фурсов

14:36 14.11.2022

К чему нам всем готовиться. Агония ПостЗапада и мобилизация

Андрей Фурсов



Золотой миллиард" – это уже прошлое. Потому что при той программе сокращения населения, которая реализуется сейчас, там будут совсем другие цифры. Речь идет совершенно конкретно о мировой верхушке, о 0,1%, это около 12-ти миллионов человек, и каком-то количестве всех остальных. И две эти группы будут двумя разными человечествами.



Тот строй, который собираются устроить Шваб и те силы, которые стоят за ним, предполагает изменение биологической природы человека. Полное изменение! И установление контроля над ней вот такими как Шваб. Из этого вряд ли что получится. Но я думаю, что на этом пути они натворят очень много дел.



Если говорить, о том будущем, к которому бы хотелось прийти, то сказать можно следующее. В немецкой классической философии есть два понятия "должное" и "сущее". Их не надо путать. Должное – то, что мы хотели бы – это социально справедливое общество, его образ в целом понятен. Но жизнь совершенно по-другому устроена. Тот момент, который мы переживаем сейчас, заключается в том, что сломался старый мир. Он уже точно сломался.



Для многих людей, – особенно людей моего поколения и чуть-чуть помоложе, которые застали поздний Советский Союз, – при всей критике в адрес позднего СССР, это была спокойная жизнь с уверенностью в завтрашнем дне. Вот одна из особенностей нынешней жизни заключается в том, что этой уверенности стало значительно меньше. И к этому нужно привыкать.



Вообще, нужно сказать, что период истории, который был после окончания Второй Мировой войны и закончился разрушением Советского Союза, вот эти 45-50 лет - это был уникальный период в истории. Это была спокойная жизнь. Аналогов я вижу только два. Это период после Наполеоновских войн в Европе и Римская империя II века нашей эры. Такие периоды бывают очень-очень короткими.



Вот сейчас мы вступили в период слома одной системы и возникновения нового. Это очень такое серьезное потрясение. И он требует от людей двух очень простых вещей. Простых на первый взгляд. Воли и ума. Ума, чтобы понять ситуацию и не паниковать. Понять, что вот как прежде уже не будет. И воли, чтобы сопротивляться обстоятельствам и создать на пространстве, которое нам принадлежит, общество максимально возможной социальной справедливости.



Вообще, ни одного 100% справедливого общества не бывает. Любая анти-энтропийная форма, любая социо-биологическая структура предполагает иерархию. А это значит, нарушение социальной справедливости. Но мы прекрасно знаем, что в том же Советском Союзе социальной справедливости было больше, чем на капиталистическом Западе. Поэтому вот исходя из того периода, в котором мы живем, речь должна идти о том, что мы должны быть готовы к очень серьезному противостоянию с умирающим Постзападом. У него агония. Но в этой агонии он очень опасен. Поэтому здесь нужна, прежде всего, внутренняя психологическая мобилизация. И нужно жить так, чтобы потом не было стыдно перед нашими предками и нашими потомками.



Я очень часто думаю о том, вот мой отец, который отвоевал Великую Отечественную и расписался на Рейхстаге, он это оставил мне и моему поколению. Он оставил мощную страну. Что оставляем нашим детям мы? Мы напортачили. Все, что произошло у нас за последние 30 лет - это надо исправлять. Надо исправлять ошибки, чтобы нашим детям не было стыдно за нас. Чтобы они не оказались в электронном концлагере, чтобы они не были объектом воздействия корпораций.



Нужно быть готовыми к тому, что мы живем в странном мире, где грань между противостоянием и миром вообще сейчас стерта. То есть, в одной части мира конфликт, а рядом где-то мир. Это непонятная ситуация. Мы должны быть отмобилизованы. Основные вещи – это мобилизация психологическая, мобилизация административного аппарата, гражданского сектора. Ты не можешь принести пользу, если ты психологически расхлябан и полагаешь, что, ну, еще месяц-два-три, и все вернется. Нет, не вернется. Это совершенно другая жизнь.