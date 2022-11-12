Казахские писатели, похоже, зациклились на званиях и премиях...

15:18 14.11.2022 Прошедший октябрь стал месяцем "раздачи слонов" – присвоения высоких званий, вплоть до высших "Халық Қаһарманы" и "Қазақстанның Еңбек Ері", вручения орденов и медалей, присуждения государственных премий



Жандос Асылбеков, 10 ноября 22



Прошедший октябрь стал месяцем "раздачи слонов" – присвоения высоких званий, вплоть до высших "Халық Қаһарманы" и "Қазақстанның Еңбек Ері", вручения орденов и медалей, присуждения государственных премий. Среди удостоенных таких знаков отличия по традиции было немало писателей. Один из них стал Героем Труда, трое получили самую престижную в стране премию, другим достались награды поскромнее.



Обращение к президенту

За несколько дней до церемонии награждения в ряде казахских изданий было опубликовано факсимиле письма, адресованного известным прозаиком Мухтаром Магауиным на имя президента страны. Живущий сейчас в США писатель посетовал на то, что, как он узнал, его коллега Турысбек Саукетай с романом "Желқайық" не прошел заключительный этап отбора на присуждение Государственной премии 2022 года в области литературы и искусства имени Абая. Между тем, уверен Магауин, это произведение и его автор заслуживают такого признания. Поэтому он закончил свое обращение к главе государства фразой: "Считаю, что теперь в Ваших руках довести Турысбека Саукетая до премии, которой он достоин".

Неизвестно, дошло письмо до президента или же, как нередко бывает, его сразу перенаправили в соответствующие структуры, но в окончательный список новых лауреатов Государственной премии Саукетай попал. И теперь остается только догадываться, каким образом это произошло. Никто не спорит: возможно, роман "Желқайық" действительно поднимает очень значимые проблемы, обладает незаурядными художественными достоинствами, а значит, справедливость как бы восстановлена. Но эта история, как и в целом ситуация с присуждением премии, вызывает много вопросов.

Первый из них: в какое положение ставят главу государства писатели, адресуя ему подобного рода обращения? Да, окончательный список лауреатов утверждается его указом, но не он устанавливает, какие произведения в наибольшей степени заслуживают поощрения – для этого есть специальная комиссия, члены которой, в отличие от президента, занятого куда более важными делами, имеют возможность и даже обязаны читать все, что выдвигается на соискание премии.

Если они принимают несправедливые решения, то, наверное, именно об этом и следует говорить и писать, а не апеллировать к первому лицу в стране, пытаясь вовлечь его во "внутрицеховые разборки" и навязывая ему те или иные кандидатуры. Да и вообще, когда писатели обращаются к президенту не с вопросами государственной важности, а по поводу званий и премий, они тем самым лишь подрывают свою репутацию и авторитет в глазах как адресата, так и общества. И это далеко не единичный факт – о другом случае, еще более показательном, разговор пойдет ниже.



Им и указ не указ?

Второй момент. В положении, которое было утверждено указом президента РК от 21 января 2015-го, говорится: "Один раз в два года присуждаются две государственные премии в области науки и техники имени аль-Фараби, одна – в области гуманитарных наук имени А. Байтурсынулы и две – в области литературы и искусства имени Абая. Ограничения, предусмотренные частью второй настоящего пункта (касающиеся количества лауреатов – прим авт.), не распространяются на присуждение государственных премий в годы празднования юбилеев Абу Насра аль-Фараби, Ахмета Байтурсынулы и Абая Кунанбайулы на международном и республиканском уровне".

Фактически же количество премий, полученных писателями и деятелями искусств, за последние годы значительно выросло. Скажем, в 2010-м, когда действовало еще старое положение, их присудили троим, причем композитору Шамши Калдаякову и поэту Жумекену Нажимеденову – посмертно. В 2016-м при лимите в две премии государство расщедрилось на четыре, спустя два года – на пять, а в 2020-и и 2022-м – сразу на семь. Как видим, ограничение каждый раз превышалось, причем эта тенденция идет по нарастающей. Ну, хорошо, в 2020-м отмечалось 175-летие Абая, хотя это не совсем "круглая" дата (кстати, тогда в число семи лауреатов вошли исключительно поэты, прозаики и литературоведы), но какой его юбилей был в 2022-м?

За последние три раза (2018, 2020, 2022) одних только писателей, удостоенных высшей в стране премии, набралось в сумме тринадцать. По идее, это должно означать, что в Казахстане было написано и издано, как минимум, столько же литературных произведений, ставших событиями в жизни страны, получивших широкое читательское признание. Но где эти романы, поэтические сборники? Почему если их и обсуждают, то лишь в очень узком кругу преимущественно самих писателей? Тянут ли они на статус "выдающихся", "признанных особо ценным вкладом в развитие культуры Казахстана", как это записано в положении о Госпремии? Полагаю, вопросы риторические.



Лауреат на лауреате

Вообще, есть ли смысл сохранять в стране, которая перестала быть читающей, этот рудимент прошлого? Да, в советский период, когда в порядке вещей были тиражи в несколько десятков, а то и сотен тысяч экземпляров, существование "официальных" (общесоюзных и республиканских) премий выглядело оправданным: литература тогда вполне обоснованно рассматривалась как серьезное идеологическое оружие в руках государства.

Сегодня же она – во всяком случае, современная казахстанская, по сути, потерявшая читателей, – такой роли лишилась. Какое влияние на общественные умонастроения могут оказывать писатели, книги которых обычно издаются тиражами в несколько сотен, от силы в две-три тысячи экземпляров? Да даже у самого захудалого блогера аудитория куда шире. А потому для Казахстана, думается, предпочтительнее пример западных стран, где если и вручаются какие-то литературные премии, то только в частном порядке, и государство никакого отношения к ним не имеет.

Даже в России, где тоже, как у нас, учреждена своя Государственная премия, за последние 18 лет ее получили лишь 8 прозаиков и поэтов (сравните с нашими реалиями: за 6 лет лауреатами стали 13 писателей). Причем в большинстве своем они обрели широкую известность на евразийском пространстве, а кое-кто и в мире уже давным-давно, когда литература действительно оказывала значительное влияние на общественное сознание. Это Белла Ахмадуллина, Александр Солженицын, Евгений Евтушенко, Валентин Распутин, Фазиль Искандер, Даниил Гранин.

Там, в РФ, в период с 1992-го до 2004-го звание лауреата успели получить очень много людей. Но потом российские власти приняли решение применительно к литературе и искусству ежегодно присуждать всего три Государственные премии, и это правило в целом соблюдается: лишь изредка, в порядке исключения, вручается четвертая. А мы в Казахстане, имея в семь раз меньшее население и примерно во столько же раз меньшее количество литераторов (если, конечно, не считать откровенных графоманов, коих у нас великое множество), композиторов, художников и т.д., щедро раздаем лауреатские звания. Тем самым лишь обесценивая значимость главной в стране премии.



Обделенный наградами

…Если Мухтар Магауин в своем послании на имя президента страны просил за коллегу, то другой известный романист Софы Сматаев уже после церемонии награждения, прошедшей в Акорде 22 октября, обратился через соцсети к главе государства с открытым письмом, в котором решил напомнить о собственном существовании. А главное – пожаловаться на то, что его, Сматаева, обделяют наградами и почестями.

По словам писателя, его дважды за последние годы представляли к званию "Қазақстанның Еңбек Ері", но в итоге даже медальку не вручили. Кроме того, Сматаев со своими романами 11 раз выдвигался на Государственную премию, и все 11 раз ему "перекрывали кислород". Еще большее количество попыток, 13, было предпринято, чтобы получить звание "Заслуженный деятель Республики Казахстан", но тоже все мимо. Хотя, утверждает Сматаев, как писатель он ничем не уступает Абдижамилу Нурпеисову, Акиму Тарази, Дулату Исабекову, получившим звание "Қазақстанның Еңбек Ері" (Исабеков был удостоен его в нынешнем году). А по объему написанного, говорится в письме, с ним вообще никто не сравнится: ведь он стал первым казахским прозаиком, издавшим собрание своих художественных произведений в 26 томах.

Начинается же обращение с перечисления недугов: шесть инфарктов, два инсульта, проблемы с желудком… Оказывается, Сматаев хочет лечиться непременно в "совминовской" больнице, но для этого требуются соответствующие звания и регалии. Что поделаешь: еще с советских времен, когда он был ответственным работником ЦК Компартии Казахстана, писатель привык к особой опеке со стороны государства. Впрочем, это относится и ко многим другим казахским литераторам.

Но не только заботой о собственном здоровье продиктовано обращение Сматаева к президенту. Он уверен, что присуждение ему звания "Қазақстанның Еңбек Ері" или Госпремии пробудит читательский интерес к его книгам. Кстати, год назад писатель сетовал в "Фейсбуке" на то, что в его двухэтажном доме, расположенном в престижном районе южной столицы, лежат более восьмисот комплектов собрания сочинений (свыше двадцати тысяч томов), которые он никак не может реализовать и даже готов отдать за бесценок.

Как говорится, без комментариев… Источник - qmonitor.kz

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