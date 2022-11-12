Саида Мирзиеева возглавила сектор по информационной политике в АП Мирзиеева

15:57 14.11.2022

Распоряжением президента Саида Шавкатовна Мирзиеева назначена на должность заведующей сектором по коммуникациям и информационной политике Исполнительного аппарата Администрации президента, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.



По его словам, этот новообразованный сектор входит в структуру системы заместителя руководителя администрации Комила Алламжонова, ответственного за изучение общественного мнения и информационную политику.



Саида Мирзиеева также будет контролировать ход исполнения реформ в социальной сфере, в области культуры и образования.



Выпускница Университета мировой экономики и дипломатии, магистр Ташкентского государственного юридического университета и Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат экономических наук Саида Мирзиеева в 2019-2020 годах занимала должность заместителя директора Агентства по информации и массовым коммуникациям при Администрации президента, а с 2022 года до сегодняшнего назначения - должность заместителя председателя попечительского совета Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа.



"Во время ее деятельности реализовано множество проектов по обеспечению свободы слова, политике открытости в министерствах и ведомствах, внедрению деятельности пресс-служб, развитию сферы культуры, а также по вопросам гендерного равенства", - говорится в сообщении.