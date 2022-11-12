Скончался солист популярной узб-группы "Ummon" Жасур Рафиков

16:04 14.11.2022

Скончался солист бывшей группы Ummon Жасур Рафиков. Сообщается, что он долгое время боролся с болезнью.



Солист бывшей группы Ummon Жасур Рафиков скончался, сообщил рано утром 14 ноября в Instagram другой участник группы Шоҳрух.



Издание Daryo уточняет, что певец на протяжении нескольких лет боролся с раком.



Напомним, что 30 сентября другой исполнитель Ummon Зохид Рискиев попал в ДТП, он до сих пор находится в коме.