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Байден и Си Цзиньпин встретились в Индонезии и выступили против развязывания ядерной войны
19:45 14.11.2022

Байден и Си Цзиньпин выступили против развязывания ядерной войны
14.11.2022

Китайский лидер Си Цзиньпин и президент США Джо Байден выступили против развязывания ядерной войны. Единое мнение они высказали в ходе переговоров на полях саммита G20 в Индонезии.

"Президент Байден и председатель Си Цзиньпин согласились с тем, что ядерная война никогда не должна вестись и не может быть выиграна, а также подчеркнули свое несогласие с применением или угрозой применения ядерного оружия на Украине", - сообщила пресс-служба Белого дома по итогам встречи.

Байден подчеркнул, что Америка и Китай должны работать вместе для решения таких транснациональных проблем, как изменение климата, глобальная макроэкономическая стабильность, безопасность в области здравоохранения и глобальная продовольственная безопасность, ведь "именно этого ожидает международное сообщество".

Глава США заявил китайскому лидеру, что конкуренция между двумя странами не должна перерасти в конфликт, а Си Цзиньпин, со своей стороны, заверил, что Китай не намерен бросать вызов Штатам или вытеснять их. При этом он указал Байдену на невозможность независимости Тайваня. Американский лидер заверил китайского коллегу, что "Штаты выступают против любых односторонних изменений статус-кво любой из сторон, и мир заинтересован в поддержании мира и стабильности в Тайваньском проливе". При этом он выступил "против принудительных и все более агрессивных действий КНР в отношении Тайваня, которые подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе и в регионе в целом и ставят под угрозу глобальное процветание", отметили в Белом доме.

В МИД КНР, в свою очередь, сообщили, что Си Цзиньпин выразил озабоченность кризисом на Украине и заявил о намерении продолжить поддерживать мирные переговоры. По его словам, для урегулирования ситуации международному сообществу "необходимо избежать прямого конфликта между глобальными державами". Он также отметил, что международному сообществу необходимо помнить о том, что решение таких кризисов, как украинский конфликт, требует комплексных решений. При этом он призвал помнить "о том, что в войнах и конфликтах не бывает победителей".

Сегодняшняя встреча Си Цзиньпина и Байдена стала первой очной с тех пор, как Байден занял президентское кресло. Беседа длилась более трех часов.

Источник - stoletie.ru
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