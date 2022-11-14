В Херсоне начались расправы. Ни единого слова осуждения со стороны ОБСЕ и Белого дома

20:25 14.11.2022

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 14.11.2022



Зарубежные СМИ публикуют свидетельства творимых в оккупированном Херсоне бесчинств. Расправы чинят неонацисты, вошедшие в город, оставленный российскими войсками.



"Коллаборационисты задержаны, – пишет британская Daily Mail, корреспондент которой не скрывает удовлетворения. – Россия покидает город-ловушку: разгневанные местные жители в Херсоне разглядывают мужчин, привязанных к фонарным столбам после того, как их обвинили в помощи войскам Владимира Путина во время вторжения на Украину".



Шокирующее фото, опубликованное Daily Mail, сделали корреспонденты Associated Press. Американские журналисты отмечают, что так наказывают за сотрудничество с Россией. По сообщению AP, снимок сделан 13 ноября.



9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил командующему Объединенной группировкой российских войск в зоне проведения спецоперации Сергею Суровикину начать маневр войск на заранее подготовленные позиции на левом берегу Днепра. Херсонская область является частью Российской Федерации, хотя за антироссийскую резолюцию ГА ООН о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проголосовали 143 страны.



В городе начат террор против оставшегося местного населения, а западные журналисты, оказавшиеся в Херсоне в этот момент, стали объектом преследования. Репортеры уже высланы. По информации "Украинской правды", за освещение ситуации в Херсоне "под раздачу" попали американские сотрудники CNN и Sky News. Пресс-карты корреспондентов аннулировали, в Генштабе ВСУ подтвердили эту информацию: "Некоторые журналисты, игнорируя существующие запреты, без согласования с соответствующими командирами и службами связей с общественностью воинских частей, осуществляли информационную деятельность в Херсоне до завершения стабилизационных мероприятий".



"Стабилизируют" всех, кого заподозрят в сотрудничестве с российской администрацией Херсона и кто заблаговременно не покинул город.



Как отмечается, Совет по правам человека (СПЧ) ООН уже признал факты совершения украинскими военными преступлений, в частности, против российских военнопленных. Об этом сообщается в докладе Комиссии СПЧ ООН по расследованию на Украине, опубликованном в октябре.



"Комиссия задокументировала два случая, когда украинские вооруженные силы стреляли, ранили и пытали захваченных в плен солдат российских вооруженных сил, что является военными преступлениями", - говорится в докладе. Уточняется, что в первом случае, произошедшем в Малом Рогане Харьковской области в период с 24 по 26 марта текущего года, украинские военные преднамеренно выстрелили в ноги трем захваченным военнослужащим ВС РФ с близкого расстояния и избили одного из них прикладом винтовки во время допроса.



Второй, сообщается в докладе, произошел около Дмитровки в Киевской области 29 марта 2022 года. "Военнослужащий Украины трижды выстрелил с близкого расстояния и ранил уже раненого военнослужащего Вооруженных сил России. На видео видны другие неподвижные солдаты российских вооруженных сил поблизости, в том числе один со связанными за спиной руками и очевидной раной на голове, что позволяет предположить, что он, скорее всего, был казнен", – говорится в докладе.



Можно догадываться, что эти эпизоды – капля в море, но информация блокируется. Ранее заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич указал на отсутствие реакции руководства этой организации на преступления украинских военных. По его словам, террористические акты, спланированные и совершенные украинскими спецслужбами, а также массовые убийства мирного населения на занимаемых украинскими формированиями территориях "не встретили ни единого слова осуждения" в руководстве ОБСЕ.



Медленно, с трудом будет просачиваться информация о том, что творится в эти дни в Херсоне. Киевская пропаганда старается превратить город в "новую Бучу", распространяя фотографии мирных граждан, будто бы убитых российскими войсками.



Белый дом молчит, не реагируя на высылку американских журналистов, запечатлевших деяния украинских вояк. Такое молчание само по себе – акт беспрецедентный. Молчат и американские журналисты.