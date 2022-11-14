Путин разрешил иностранцам служить в российской армии

20:27 14.11.2022

14.11.2022

Путин разрешил иностранцам служить в российской армии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о службе иностранных граждан в Вооруженных силах (ВС) России.



В документе говорится, что граждане РФ, имеющие также иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом, смогут проходить службу в ВС РФ по призыву или по контракту.



Ранее по призыву могли служить только лица, являющиеся гражданами РФ (иностранцы могли и сохраняют сейчас возможность служить по контракту в званиях солдат, матросов, сержантов и старшин).



Согласно новой редакции документа, прохождение военной службы по призыву осуществляется "солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами [Российской Федерации], в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства".



В указе отмечается, что контракт не может быть заключен с иностранцем, в отношении которого был вынесен обвинительный приговор или ведутся следственные мероприятия.



Указ вступил в силу с сегодняшнего дня.



Ранее Путин подписал закон, предусматривающий упрощенную процедуру получения российского гражданства иностранцами, которые заключили контракт о прохождении военной службы.