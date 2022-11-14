Теракт в Стамбуле столкнул лбами Турцию и США, - И.Субботин

21:31 14.11.2022

14.11.2022



Взрыв актуализировал для Эрдогана идею новой операции в Сирии

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



По данным МВД Турции, причастные к теракту могли сбежать в Грецию, но были оперативно схвачены. Фото Reuters

МВД Турции назвало филиал Рабочей партии Курдистана (РПК) организатором террористического нападения, потрясшего центр Стамбула в минувшее воскресенье. Центром подготовки взрыва, согласно оценкам властей, стал форпост курдских военизированных формирований в той части Сирии, которая находится в зоне ответственности военных США. В этой связи Анкара отказалась принять соболезнования, выраженные американским посольством. Эксперты считают, что ситуация подталкивает президента Реджепа Тайипа Эрдогана к жестким решениям во внешней политике.



О задержании группы подозреваемых турецкие силовики отчитались на следующий день после взрыва. Им пришлось изучить данные с 1,2 тыс. камер видеонаблюдения и провести рейды по 21 адресу. В руки правоохранителей попала и предполагаемая исполнительница теракта.



Это 23-летняя гражданка Сирии, засланная, по официальной версии, по нелегальным маршрутам в Стамбул лидерами курдских формирований, которые Анкара напрямую связывает с РПК. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу, комментируя результаты рейдов, уточнил: "В числе задержанных – террорист, которому было поручено физическое устранение исполнителя взрыва в Стамбуле. Причастные к теракту могли сбежать в Грецию, но были оперативно схвачены".



Базой планирования стамбульского теракта, в результате которого, по данным Генконсульства РФ, пострадали также трое россиян, стал расположенный на севере Сирии город Кобани – оплот курдских отрядов народной самообороны, превратившийся в один из символов их борьбы против "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация) в 2014–2015 годах. Город находится в неподконтрольном сирийскому правительству районе. В мае 2022 года вооруженные силы США восстановили свое физическое присутствие к югу от Кобани, на военной базе Хараб Эшек, с которой они попытались вывести свои силы в ноябре 2019 года на фоне попыток экс-президента США Дональда Трампа снизить влияние на сирийскую арену.



Проблема того, что Вашингтон до сих пор открыто продолжает финансовую и военную поддержку курдских отрядов, дала Анкаре повод отвергнуть соболезнования американского посольства. Так, Сойлу подверг критике реакцию дипломатического представительства США, отметив, что "ее можно оценить так, будто убийца одним из первых пришел на место теракта". Министр внутренних дел недвусмысленно обвинил Америку и других своих партнеров по НАТО в оказании поддержки РПК. "Налицо неискренность ряда наших так называемых союзников, которые либо укрывают террористов у себя, либо на оккупированных ими территориях позволяют им существовать, либо из своих сенатов официально отправляют им деньги", – посетовал Сойлу.



Впрочем, это не помешало Анкаре 14 ноября предоставить американцам переговорную площадку, приняв у себя встречу делегаций РФ и США.



Через восемь месяцев Турции предстоят всеобщие выборы. Соцопросы дают противоречивую картину того, насколько сильна поддержка Эрдогана и его Партии справедливости и развития (ПСР) в обществе. Имидж власти сильно ослабила кризисная симптоматика в национальной экономике, начавшая разрастаться после ковидных ограничений 2020 года. Но актуализация вопросов в сфере безопасности традиционно производит эффект общественного сплочения в Турции. Так, слабо выступив в ходе парламентской гонки в июне 2015 года, ПСР провалила создание коалиции, однако на повторных выборах в ноябре того же года произвела фурор, получив полный контроль над парламентом. Причина проста: за эти пять месяцев страну потрясла серия мощных терактов.



Нападения РПК на мирное население и инфраструктуру Турции в прошлые годы обеспечивали Анкаре уверенные основания для проведения трансграничных операций на севере соседней Сирии, а также давали ей повод повышать свою требовательность к США как к основному союзнику. К примеру, в настоящий момент вопрос о предоставлении Турции американской помощи в обновлении и модернизации ее авиапарка истребителей четвертого поколения F-16 находится в подвешенном состоянии, и Эрдогану есть что требовать. По-видимому, он делал расчеты на то, что завершившиеся 8 ноября промежуточные выборы в Конгресс приведут к абсолютному поражению Демократической партии. Но ей удалось удержать в своих руках Сенат.



"Все теперь может пойти по радикальному, эскалационному сценарию, – заявил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. – В Турции однозначно обвинили РПК, и вряд ли теперь какие-то иные версии могут возникнуть. Не были приняты и соболезнования США. Турецкое руководство уже обозначило всех виновных и будет действовать в рамках алгоритма, который в данном случае оно обычно применяет". Так, аналитик допустил жесткие решения Анкары на сирийской арене, тем более в отношении курдских формирований. "Конечно, здесь можно ожидать и начала новой военной операции в Сирии: ситуация вокруг теракта ее полностью оправдывает", ­– предположил Семенов.



"У России вряд ли будут какие-либо аргументы, чтобы попытаться отговорить Эрдогана от проведения такой кампании, с учетом того, что террористка приехала в Турцию из Сирии и это связано именно с сирийским филиалом РПК, ­– рассуждает Семенов. – В связи с этим Анкара в качестве превентивных шагов дала понять Вашингтону, что она видит в нем соучастника на фоне его поддержки соответствующих сирийских группировок". Фактически, по словам собеседника "НГ", ситуация с отказом от принятия соболезнований – это ультиматум к США с призывом отказаться от поддержки аффилированных с РПК отрядов. Поэтому риски проведения турецкой операции в Сирии возросли, однако точно ее предсказать нельзя, подчеркивает Семенов.



По его словам, теракт имеет все шансы повлиять и на дискуссию о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, свои требования к которому выдвинула турецкая сторона, выразившая недовольство тем, что скандинавские государства без зазрения совести предоставляют убежище ее противникам, в том числе симпатизантам РПК. "Теперь Анкара будет гораздо жестче подходить к вопросу, чем было до этого, и требовать, чтобы страны выполнили условия и выдали всех, кто с точки зрения Турции причастен к деятельности РПК, иначе процесс их дальнейшего присоединения к НАТО будет приторможен", – подытожил Семенов.