Россия за три десятилетия рыночных реформ превратилась в сырьевую базу Запада, - В.Катасонов

00:10 15.11.2022 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 14.11.2022

Россия за три десятилетия рыночных реформ превратилась в сырьевую базу Запада

Начинать восстанавливать экономический суверенитет России надо со станкостроения



Санкционная война коллективного Запада против РФ выявила недопустимо высокую зависимость почти всех отраслей отечественной экономики от импорта. Многие предприятия, расположенные на территории Российской Федерации, даже трудно назвать российскими.



Прежде всего потому, что многие из них имеют иностранных собственников. В 2020 году 25% стоимости отгруженных товаров обрабатывающей промышленности РФ приходилось на компании с участием иностранного капитала (с полным или частичным).



Однако я сейчас о другом. Многие действующие на территории РФ предприятия промышленности осуществляют сборку (производство) конечного продукта из комплектующих, узлов и деталей, поступающих в Россию по импорту. На эту часть импорта (называемую "промежуточной продукцией") в 2010 году приходилось 39,8% всего российского импорта; в 2020 году она выросла до 40,9%. При этом конечную продукцию действующие на территории России предприятия представляют обычно как отечественную, ставя на ней клеймо "Сделано в России" (Made in Russia). На официальном языке это называется "локализованное производство". А в конечном продукте порой до 90 процентов приходится на так называемый скрытый импорт.



В состав скрытого импорта входят не только детали и комплектующие, но также ввезенные из-за границы машины и оборудование производственного назначения – инвестиционные товары. По данным Росстата, в 2010 году импорт инвестиционных товаров составил 19,5% всего российского импорта товаров, а в 2020 году он вырос до 25,3%. В абсолютном выражении это 60,6 млрд долл. В рублевом эквиваленте по среднегодовому курсу рубля получается 4,4 трлн рублей. Впечатляет?



Уже не приходится говорить о том, что целый ряд отраслей и производств на территории России сильно зависят от импорта ряда минеральных ресурсов или продукции их первых переделов. Вот некоторые цифры по такому импорту в 2020 году (тыс. тонн): цемент – 1.419; уголь – 22.400; дизельное топливо – 400; каучук синтетический – 85,3; прокат плоский железный – 3.202 и т. д.



Не вдаваясь в дальнейшие детали, отмечу, что в стоимости продукции обрабатывающей промышленности, по оценкам экспертов, на импортную составляющую приходится около половины. И это только то, что видно на поверхности. А если учитывать скрытый импорт, то суммарная импортная составляющая в стоимости продукции, производимой на территории России, существенно превысит половину. Россия за три десятилетия непрерывных рыночных реформ превратилась в сырьевую базу Запада (природный газ, нефть, ряд минеральных ресурсов) и площадку по изготовлению несложной промышленной продукции с помощью достаточно дешевой местной рабочей силы.



Страна с такой экономикой по определению не может быть суверенной. Однако сегодня Россия заявила, что она будет бороться за свой суверенитет. Во всех сферах – военной, информационной, культурной, технологической и, конечно же, экономической.



Одним из главных направлений этой борьбы должно стать импортозамещение. Настоящее импортозамещение, а не лукавая локализация, прикрывающая скрытый импорт, и не переключение импорта с западного направления (США, Европа) на восточное (прежде всего Китай). Импорт товаров из стран коллективного Запада надо заместить на продукцию, создаваемую на территории Российской Федерации, причем без примесей скрытого импорта, даже если он поступает из "дружественной" страны. Сегодня страна "дружественная", а завтра может перестать быть таковой. У России есть обширная территория, богатые природные ресурсы (почти вся таблица Менделеева), большое население, а также уникальный опыт.



Прежде всего, я имею в виду опыт индустриализации в СССР в период с конца 1920-х годов до начала Великой Отечественной войны. Генеральным курсом индустриализации стало создание отечественного производства средств производства. Планы индустриализации и импортных закупок имели свои алгоритмы. Сначала происходили закупки машин и оборудования для создания таких базовых отраслей промышленности, как электроэнергетика, добыча полезных ископаемых, металлургия, производство строительных материалов, крупнотоннажная химия и др.



Далее акцент был перенесен на закупки машин и оборудования, необходимых для создания новых машин и оборудования. А в рамках закупок машин и оборудования для производства орудий труда главным приоритетом стали металлообрабатывающие станки, а также кузнечное и прессовое оборудование (КПО). Располагая такими универсальными орудиями труда, советское государство уже само могло производить орудия труда для всех отраслей экономики.



Если говорить о современной России, то нам не надо начинать массированное импортозамещение с создания базовых отраслей промышленности. Несмотря на значительное разрушение материально-технической базы советской экономики, доставшейся в наследие Российской Федерации, базовые отрасли пострадали в меньшей степени, чем обрабатывающая.



Приоритетом экономической политики РФ должно стать воссоздание основательно порушенного за три десятилетия производства орудий труда – машин и оборудования для всех отраслей экономики. А внутри этого приоритетного направления главный акцент должен быть сделан на производстве самых важных орудий труда – металлообрабатывающего оборудования.



Долгие годы Советский Союз занимал второе-третье места в мире по количеству производимых станков и других видов металлообрабатывающего оборудования. Так, по данным Госкомстата СССР, в 1960 году в стране было произведено 156 тыс. металлорежущих станков, в 1970 году – 202 тыс., в 1980 г. – 205 тыс. По кузнечному и прессовому оборудованию показатели были следующие (тыс. единиц): 1960 г. – 29,9; 1970 г. – 41,3; 1980 г. – 57,2. Примерно половина выпуска всего металлообрабатывающего оборудования приходилось на РСФСР. Во второй половине 1980-х годов, с началом "перестройки", дальнейшее наращивание производства многих видов производственного оборудования, включая металлообрабатывающее, прекратилось. По некоторым видам обозначился спад.



А вот данные по России, приводимые Росстатом. Производство металлорежущих станков (шт.): 1990 – 74.171 (данные по РСФСР); 2000 г. – 8.885; 2007 г. – 5.104; 2016 г. – 4.166; 2020 г. – 5.068. За три десятилетия сокращение производства металлорежущих станков почти в 15 раз! Производство КПО (шт.): 1990 г. – 27302 (РСФСР); 2000 г.– 1246; 2007 г. – 2700; 2016 г. – 2810; 2020 г. – 3583. Сокращение за три десятилетия составило 7,6 раза! Было разрушено не только металлообрабатывающее станкостроение, но также производство станков по обработке других материалов. Так, в 1990 году производство деревообрабатывающих станков составило 25439, а в 2020 году – всего 5363. Ткацких станков в 1990 году было произведено 16.341, а в 2020 году – всего 2. Производство ткацких станков у нас полностью уничтожено!



Можно было бы предположить, что импорт металлорежущих станков и другого металлообрабатывающего оборудования должен был вырасти примерно на такую величину, на которую произошло сокращение внутреннего производства. Однако нет! России как сырьевому придатку, видимо, большие мощности для металлообработки не нужны. Вот данные об импорте Россией металлорежущих станков в последние годы (тыс. ед.): 2017 г. – 12,2; 2018 г. – 14,0; 2019 г. – 13,0; 2020 г. – 13,3; 2021 г. – 16,4.



Попытки начать импортозамещение в части, касающейся станков и другого металлообрабатывающего оборудования, стали предприниматься в 2014 году, когда начались первые экономические санкции США и их союзников против России. Импортозамещение было поручено проводить Минпромторгу. Соответствующая программа была рассчитана до 2020 года и была с треском провалена. А отдельные "успехи" импортозамещения (получившие название локализация производства) оказались липой.



В 2021 году Минпромторг разработал новую программу импортозамещения. Краткая его версия изложена в документе "План мероприятий по импортозамещению в станко-инструментальной промышленности РФ на период до 2024 года" (утвержден приказом Минпромторга от 28.06.2021, №2332) Приведу в табличной форме наиболее важные показатели этого плана (табл. 1)



Табл. 1.



Доля отечественной продукции в общем объеме потребления основных видов продукции станко-инструментальной промышленности



Вид оборудования и инструментов



2020 (факт.)



2024 (план)



Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие



25



33



Кузнечно-прессовое оборудование



20



30



Комплектующие изделия для станков (шпиндели, станины, направляющие, инструментальные магазины и др.)



15



35



Промышленные роботы для выполнения производственных операций



6



15



Электрическое оборудование для пайки и/или сварки



30



45



3-D принтеры для печати для печати металлических изделий



30



45



Источник:данные Минпромторга



Из этих цифр видно: в 2020 году Россия находилась в сильнейшей импортной зависимости по всем видам металлорежущих станков и иного металлообрабатывающего оборудования.



После 24 февраля 2022 года Россия оказалась в жесткой экономической блокаде. Проблема импортозамещения еще больше обострилась. И вот президент и правительство РФ вновь ставят Минпромторгу задачи по замещению жизненно важных видов промышленного импорта отечественным производством. Стало известно, что Минпромторг подготовил документ "Стратегия развития обрабатывающей промышленности". Пока он имеет статус проекта и ждет утверждения. В документе немало говорится об импортозамещении. Одним из приоритетов импортозамещения в документе справедливо называется станкостроение, которое к сегодняшнему дню почти полностью уничтожено в России. На развитие отечественного производства металлообрабатывающих станков из бюджета на 2023 год запланировано выделение аж 1 млрд рублей. Это гомеопатическая доза. Стратегия Минпрома предполагает, что к 2030 году на российском рынке станкостроительной продукции на отечественные станки будет приходиться аж 38%. А где остальные 62% будем брать?



О том, как в СССР в кратчайшие сроки в годы индустриализации было создано почти на пустом месте собственное станкостроение, расскажу в следующей статье. Источник - фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1668460200





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